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Зеленский одобрил новые санкции против России
Зеленский одобрил новые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против российских граждан и... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:44
2021-01-29T11:44
служба безопасности украины
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против российских граждан и юридических лиц.Фигурантов списка не огласили, одно из решений СНБО засекречено.В тексте указа говорится, что следить за исполнением санкций уполномочили СБУ и Национальный банк Украины. Главе МИД поручили проинформировать об этом решении США и Евросоюз.Киев, вводя очередные санкции против России и поспешив отчитаться об этом перед Брюсселем и Вашингтоном, продемонстрировал отсутствие независимости, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков."Украина много говорит о собственной независимости, но при этом постоянно отчитывается перед Западом о своих антироссийских мерах", — сказал сенатор РИА Новости.Член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что санкции неэффективны, а Зеленский, одобряя такое решение, показывает свою слабость.Ранее кабинет министров Украины рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос применения санкций к 13 авиакомпаниям из России.Отношения между Россией и УкраинойОтношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году на фоне гражданской войны в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором назвал Россию "страной-агрессором".Москва отрицает обвинения Киева и называет их неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210123/osada-1594299744.html
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служба безопасности украины, евросоюз, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Зеленский одобрил новые санкции против России

11:44 29.01.2021
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против российских граждан и юридических лиц.
Фигурантов списка не огласили, одно из решений СНБО засекречено.
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23 января, 17:16
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В тексте указа говорится, что следить за исполнением санкций уполномочили СБУ и Национальный банк Украины. Главе МИД поручили проинформировать об этом решении США и Евросоюз.
Киев, вводя очередные санкции против России и поспешив отчитаться об этом перед Брюсселем и Вашингтоном, продемонстрировал отсутствие независимости, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Украина много говорит о собственной независимости, но при этом постоянно отчитывается перед Западом о своих антироссийских мерах", — сказал сенатор РИА Новости.
Член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что санкции неэффективны, а Зеленский, одобряя такое решение, показывает свою слабость.

"Проблема в том, что, несмотря на санкции как со стороны Украины в отношении России, так и со стороны России в отношении Украины, товарооборот все равно начинает расти, и по сравнению с 2014 годом он вырос весьма значительно. Конечно, большая часть — это энергоносители, но в целом все равно экономические связи восстанавливаются, даже через ряд посреднических структур", — сказал эксперт РИА Новости.

Ранее кабинет министров Украины рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос применения санкций к 13 авиакомпаниям из России.

Отношения между Россией и Украиной

Отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году на фоне гражданской войны в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором назвал Россию "страной-агрессором".
Москва отрицает обвинения Киева и называет их неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 17:51
Кравчук пообещал России "много разнообразных санкций"
 
Служба безопасности УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
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