https://ria.ru/20210129/sanctionsukr-1595094858.html

Зеленский одобрил новые санкции против России

Зеленский одобрил новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против российских граждан и... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:44

2021-01-29T11:44

2021-01-29T11:44

служба безопасности украины

евросоюз

владимир зеленский

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украина

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против российских граждан и юридических лиц.Фигурантов списка не огласили, одно из решений СНБО засекречено.В тексте указа говорится, что следить за исполнением санкций уполномочили СБУ и Национальный банк Украины. Главе МИД поручили проинформировать об этом решении США и Евросоюз.Киев, вводя очередные санкции против России и поспешив отчитаться об этом перед Брюсселем и Вашингтоном, продемонстрировал отсутствие независимости, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков."Украина много говорит о собственной независимости, но при этом постоянно отчитывается перед Западом о своих антироссийских мерах", — сказал сенатор РИА Новости.Член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что санкции неэффективны, а Зеленский, одобряя такое решение, показывает свою слабость.Ранее кабинет министров Украины рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос применения санкций к 13 авиакомпаниям из России.Отношения между Россией и УкраинойОтношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году на фоне гражданской войны в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором назвал Россию "страной-агрессором".Москва отрицает обвинения Киева и называет их неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210123/osada-1594299744.html

https://ria.ru/20210121/sanktsii-1594050606.html

сша

украина

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служба безопасности украины, евросоюз, владимир зеленский, сша, украина, в мире