Псаки заявила, что Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным
08:56 29.01.2021 (обновлено: 12:52 29.01.2021)
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"У президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора. Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора", — заявила Псаки на брифинге.
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, продление договора о сокращении наступательного ядерного оружия (СНВ-3), выход американской стороны из Договора по открытому небу, ситуацию с Алексеем Навальным, сообщения о кибератаках и приписываемом Москве вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
В разговоре Путин и Байден договорились продлить действие СНВ-3 еще на пять лет.
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