Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/razgovor-1595070179.html
Псаки заявила, что Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным
Псаки заявила, что Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным
Президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:56
2021-01-29T12:52
россия
дженнифер псаки
джо байден
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/34455/04/344550459_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_1e25459e39faaa11ad9c1401fe4fa373.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, продление договора о сокращении наступательного ядерного оружия (СНВ-3), выход американской стороны из Договора по открытому небу, ситуацию с Алексеем Навальным, сообщения о кибератаках и приписываемом Москве вмешательстве в президентские выборы 2020 года.В разговоре Путин и Байден договорились продлить действие СНВ-3 еще на пять лет.
https://ria.ru/20210127/razgovor-1594779463.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/34455/04/344550459_0:0:2203:1653_1920x0_80_0_0_faf1da0155c4158b47688748da7c7840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дженнифер псаки, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Псаки заявила, что Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным

08:56 29.01.2021 (обновлено: 12:52 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Джозеф Байден
Владимир Путин и Джозеф Байден - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"У президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора. Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора", — заявила Псаки на брифинге.
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, продление договора о сокращении наступательного ядерного оружия (СНВ-3), выход американской стороны из Договора по открытому небу, ситуацию с Алексеем Навальным, сообщения о кибератаках и приписываемом Москве вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
В разговоре Путин и Байден договорились продлить действие СНВ-3 еще на пять лет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 13:37
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена
 
РоссияДженнифер ПсакиДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:09Муфтият Татарстана попросил проверить российские вакцины на халяльность
15:09Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список
15:06Эсеры инициируют сбор подписей под обращением о запрете вольерной охоты
15:06Мурашко рассказал о планах вакцинации в первом полугодии 2021 года
15:01Друг Ланового рассказал о последних днях актера
15:00Пожилых людей с коронавирусом лучше госпитализировать, считает Мурашко
14:59Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену
14:58Экс-главу китайской компании по управлению активами казнили за коррупцию
14:57Глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
Лента новостейМолния