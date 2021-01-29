https://ria.ru/20210129/razgovor-1595070179.html

Псаки заявила, что Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным

Псаки заявила, что Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:56

2021-01-29T08:56

2021-01-29T12:52

россия

дженнифер псаки

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/34455/04/344550459_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_1e25459e39faaa11ad9c1401fe4fa373.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, продление договора о сокращении наступательного ядерного оружия (СНВ-3), выход американской стороны из Договора по открытому небу, ситуацию с Алексеем Навальным, сообщения о кибератаках и приписываемом Москве вмешательстве в президентские выборы 2020 года.В разговоре Путин и Байден договорились продлить действие СНВ-3 еще на пять лет.

https://ria.ru/20210127/razgovor-1594779463.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дженнифер псаки, джо байден, владимир путин, сша, в мире