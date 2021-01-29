https://ria.ru/20210129/psaki-1595208202.html

Псаки попыталась критиковать Россию, но "потеряла мысль"

Псаки попыталась критиковать Россию, но "потеряла мысль"

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки несколько раз оговорилась на пятничном брифинге. Видео с мероприятия опубликовал телеграм-канал "РИА Новости: США". РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:14

2021-01-29T20:14

2021-01-29T20:22

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки несколько раз оговорилась на пятничном брифинге. Видео с мероприятия опубликовал телеграм-канал "РИА Новости: США". Псаки перечисляла обвинения в адрес Москвы, но в какой-то момент остановилась.После этого она добавила, что президент США Джо Байден в любом случае готов отвечать России, когда считает нужным. Помимо прочего, Псаки назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена "повысила" до поста президента. Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По мнению самой представительницы Белого дома, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий — во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.Самыми известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".

https://ria.ru/20210129/razgovor-1595070179.html

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россия, дженнифер псаки, сша, в мире