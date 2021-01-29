В Чечне следят за ситуацией с арестованным после драки на акции в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкСайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда
ГРОЗНЫЙ, 29 янв - РИА Новости. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов выразил надежду, что арестованный после драки с правоохранителями во время несогласованной акции в Москве юноша извлек урок из случившегося, отметив, что власти республики будут пристально следить за ситуацией, связанной с ним.
В четверг суд арестовал молодого человека на два месяца – до 23 марта. Ранее следствие объявило о задержании молодого человека в Псковской области. Задержанным оказался чеченский юноша Сайд-Мухамад Джумаев. Ему вменяют три эпизода. По данным следствия, юноша нанес сотрудникам ОМОНа и полиции "множественные удары руками и ногами по различным частям тела". По словам Ивановой, фигуранту было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в федеральный розыск и затем найден в Псковской области. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, молодой человек признался в содеянном, но неясно, признал ли он вину только по одному эпизоду, или же по другим тоже.
Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, изначально распространились в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти того на связь. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального.
"К сожалению, он испортил свою жизнь. Но все возможно исправить, будем надеяться, что он извлек для себя урок и сделал правильные выводы. Время покажет. Мы и дальше будем пристально следить за этой ситуацией", - написал Даудов в Instagram. В четверг он встретился с родственниками Сайд-Мухамада Джумаева, которые рассказали, что родители юноши в разводе, он родился и живет в Москве с матерью.
По мнению Даудова, в формировании личности молодого человека сыграло негативную роль то, что отец проживает вдали от сына, а его контакты с родственниками отца были ограничены.
Спикер выразил надежду, что молодой человек "не имеет никакого отношения к авантюризму "берлинского пациента" и его клики".
"Мы хотим верить, что противозаконные действия Сайд-Магомеда - результат его заблуждения, а не обдуманный шаг, продиктованный "политическими" убеждениями. Мать растила его не для того, чтобы он ходил на такие митинги и позволял себя использовать, а для того, чтобы достиг успехов в учебе и работе, был полезным своей семье и всему народу", - подчеркнул спикер.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".