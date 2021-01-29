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Прощание с Лановым пройдет в Вахтанговском театре 1 февраля

Прощание с Лановым пройдет в Вахтанговском театре 1 февраля

Прощание с Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре 1 февраля, рассказал директор учреждения Кирилл Крок. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:40

2021-01-29T12:40

2021-01-29T13:18

культура

кирилл крок

умер василий лановой

василий лановой

театр имени е. вахтангова

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Прощание с Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре 1 февраля, рассказал директор учреждения Кирилл Крок.Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни."Василий Семенович скончался от осложнений, вызванных коронавирусом... Прощание с ним пройдет в понедельник в Вахтанговском театре", - сказал Крок.По его словам, память о Лановом будет сохранена.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой. 2021-01-29T12:40 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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