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Прощание с Лановым пройдет в Вахтанговском театре 1 февраля
Прощание с Лановым пройдет в Вахтанговском театре 1 февраля
Прощание с Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре 1 февраля, рассказал директор учреждения Кирилл Крок. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:40
2021-01-29T12:40
2021-01-29T13:18
культура
кирилл крок
умер василий лановой
василий лановой
театр имени е. вахтангова
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Прощание с Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре 1 февраля, рассказал директор учреждения Кирилл Крок.Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни."Василий Семенович скончался от осложнений, вызванных коронавирусом... Прощание с ним пройдет в понедельник в Вахтанговском театре", - сказал Крок.По его словам, память о Лановом будет сохранена.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.
2021-01-29T12:40
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видео, кирилл крок, умер василий лановой, василий лановой, театр имени е. вахтангова, общество
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Прощание с Василием Лановым
состоится в Вахтанговском театре 1 февраля, рассказал директор учреждения Кирилл Крок
.
Народный артист СССР
Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни.
"Василий Семенович скончался от осложнений, вызванных коронавирусом... Прощание с ним пройдет в понедельник в Вахтанговском театре", - сказал Крок.
"Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить его жизнь... Разговаривая с его супругой, Ириной Петровной, четыре дня назад, мы обсуждали, что врачи надеются, что на будущей неделе, в среду-четверг, начале февраля Василий Семенович будет выписан домой", - сказал он, добавив, что кончина Ланового стала неожиданностью.
По его словам, память о Лановом будет сохранена.
Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.