https://ria.ru/20210129/produkty-1594952707.html

Экстренная заморозка: ждать ли дефицита продуктов в России

Экстренная заморозка: ждать ли дефицита продуктов в России

В стране заморозили цены на базовые продукты. Однако такое регулирование "в ручном режиме" грозит дефицитом, предупреждают в Счетной палате. Аудиторы опасаются, РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:07

подсолнечное масло

союзроссахар

сахар

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

продукты

экономика

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В стране заморозили цены на базовые продукты. Однако такое регулирование "в ручном режиме" грозит дефицитом, предупреждают в Счетной палате. Аудиторы опасаются, что производители придержат товары на складах, чтобы продать их подороже после отмены ограничений. Аналитики и участники рынка оценили вероятность неблагоприятного сценария.Ограничили ценыЦены на продовольствие действительно удалось сдержать — сахар в декабре подешевел на четыре процента, хлеб, крупы и бобовые стабилизировались. Таковы данные Счетной палаты.В конце года на ситуацию обратил внимание Владимир Путин, дав поручение принять меры. Правительство отреагировало комплексным планом: производители и торговые сети заключили соглашение, установив предельно допустимую розничную цену на масло — 110 рублей за литр и на сахар — 46 рублей за килограмм. С 15 февраля по 30 июня за рубеж можно вывезти не больше 17,5 миллиона тонн зерна, это не позволит подорожать хлебу и муке. Также действует экспортная пошлина на пшеницу — 25 евро за тонну. На днях Минсельхоз рекомендовал регионам обсудить с производителями регулирование цен на макароны, яйца и картофель.Однако в Счетной палате предупреждают о возможном дефиците — если крупные производители придержат товары на складах в ожидании отмены ограничений. Прецеденты уже есть.Ранее это считали невероятным. Действовать аккуратноОпасения Счетной палаты прокомментировали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Заместитель исполнительного директора организации Владимир Ионкин отметил, что пока риска дефицита не наблюдается.В то же время, по мнению Ионкина, тревоги аудиторов обоснованны. "У нас рыночная экономика, а инструмент ценового регулирования — это острый скальпель, который следует применять очень аккуратно. Резать нужно осторожно, постоянно анализируя результаты. Если установить цены ниже себестоимости производства или продажи, выпускать или реализовывать продукт будет невыгодно", — пояснил глава АКОРТ.Риски естьВ конце декабря, оценивая инициативу по заморозке цен на определенные продукты питания, аналитики и ретейлеры не исключили, что это обернется дефицитом. Но не сразу — запасы у компаний большие, какое-то время они продолжат увеличивать поставки на внутренний рынок. Однако рано или поздно задумаются об экспорте."Например, по пшенице мы лидируем в мире, и дефицита точно не будет. Но, согласно сложившейся практике, при повышении курса валют цена на отечественное зерно тоже растет. Включаются рыночные законы, производителям выгоднее продукцию экспортировать. Результат — подорожание сырья и готовых продуктов", — указывал Валентин Куликов, сооснователь онлайн-супермаркета Bringston, управляющий партнер сети универсамов "Ближний".Как отмечала Татьяна Козлова, старший руководитель проектов группы компаний SRG, рост цен на масло и сахар, наблюдавшийся с весны, дал производителям достаточную маржу для фиксации прибыли на текущих уровнях. Другой вопрос, что подобные заморозки все равно не помогают замедлить инфляцию. Кроме того, стоимость продукции, поставляемой на внешние рынки, зависит от мировой конъюнктуры. И если дорожает сырье, для сохранения рентабельности переработчики вынуждены поднимать цены.С другой стороны, в Министерстве сельского хозяйства успокоили, что ситуация на российском агропромышленном рынке стабильна, дефицита каких-либо видов продовольствия не предвидится. И дополнительных ограничений вводить не планируют.Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что фиксация предельных цен на государственном уровне может не работать в отдельных мелких магазинах, а в ряде случаев создает дефицит. По его словам, правительству это "тоже хорошо известно" и власти делают все, чтобы такого не происходило.

https://ria.ru/20210125/defitsit-1594462484.html

https://ria.ru/20210125/rynok-1594520776.html

https://ria.ru/20210114/defitsit-1593010387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подсолнечное масло, союзроссахар, сахар, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), продукты, экономика