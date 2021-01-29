https://ria.ru/20210129/ogranicheniya-1595204097.html

В Петербурге откроют аквапарки, океанариумы и зоопарки

В Петербурге откроют аквапарки, океанариумы и зоопарки

Океанариумы и аквапарки, ранее закрытые из-за ситуации с коронавирусом, вновь откроются в Санкт-Петербурге с 30 января при условии соблюдения стандарта... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T19:41

2021-01-29T19:41

2021-01-29T19:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

александр беглов

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/49908/54/499085410_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_4857eb02757227b55c8a0771edc1fc3f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Океанариумы и аквапарки, ранее закрытые из-за ситуации с коронавирусом, вновь откроются в Санкт-Петербурге с 30 января при условии соблюдения стандарта безопасности, в торговых центрах снова могут работать музеи, выставки, театры и ледовые катки, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13 марта 2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города Александр Беглов."Открываются океанариумы при условии соблюдения стандарта безопасности, а также обеспечения нахождения на 10 квадратных метров площади океанариума не более 1 человека. Зоопарки и аквапарки открываются при условии соблюдения ранее установленных постановлением условий", - говорится в сообщении.В торговых центрах с 30 января вновь могут работать музеи, выставки, театры и ледовые катки.ктуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210129/ogranicheniya-1595200354.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество