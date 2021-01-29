https://ria.ru/20210129/ogranicheniya-1595204097.html
В Петербурге откроют аквапарки, океанариумы и зоопарки
В Петербурге откроют аквапарки, океанариумы и зоопарки
Океанариумы и аквапарки, ранее закрытые из-за ситуации с коронавирусом, вновь откроются в Санкт-Петербурге с 30 января при условии соблюдения стандарта... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:41
2021-01-29T19:41
2021-01-29T19:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Океанариумы и аквапарки, ранее закрытые из-за ситуации с коронавирусом, вновь откроются в Санкт-Петербурге с 30 января при условии соблюдения стандарта безопасности, в торговых центрах снова могут работать музеи, выставки, театры и ледовые катки, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13 марта 2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города Александр Беглов."Открываются океанариумы при условии соблюдения стандарта безопасности, а также обеспечения нахождения на 10 квадратных метров площади океанариума не более 1 человека. Зоопарки и аквапарки открываются при условии соблюдения ранее установленных постановлением условий", - говорится в сообщении.В торговых центрах с 30 января вновь могут работать музеи, выставки, театры и ледовые катки.ктуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210129/ogranicheniya-1595200354.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество