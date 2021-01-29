https://ria.ru/20210129/obuchenie-1595070970.html

Минобрнауки разрешило вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля

Минобрнауки разрешило вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля

Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. Это следует из приказа Минобрнауки,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:04

2021-01-29T09:04

2021-01-29T09:53

навигатор абитуриента

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

образование - общество

общество

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. Это следует из приказа Минобрнауки, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.Ректорам приказано подготовить университеты и институты к приему студентов, а также обеспечить профилактику распространения коронавируса. Все должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При входе в здание, столовые и санузлы разместят емкости с антисептиками. Также у входящих в помещения будут мерить температуру, людей с признаками инфекционных заболеваний к занятиям не допустят. Во время перерывов аудитории необходимо проветривать.Приказ вступает в силу с 7 февраля, но фактически вузы вернутся к очному режиму с понедельника, 8 февраля.В документе отмечено, что учебные заведения должны быть готовы к возвращению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.В Минобрнауки напомнили, что переход к традиционному формату обучения стал одним из основных вопросов заседания совета Российского союза ректоров, которое провел министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он поручил инициативной группе ректоров подготовить доклад о проверке и восполнении знаний студентов. Также Фальков обратил внимание профессионального сообщества на вопросы взаимодействия с иностранными студентами и их реинтеграцию в полноценный учебный процесс после того, как снимут ограничения.Сейчас в вузах действуют предписания Роспотребнадзора, которые рекомендуют переводить на дистанционку студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Кроме того, к проведению занятий не допускают педагогов старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://sn.ria.ru/20210128/ege-1595009556.html

https://ria.ru/20210125/vuz-1594478958.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество