Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/obuchenie-1595070970.html
Минобрнауки разрешило вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля
Минобрнауки разрешило вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля
Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. Это следует из приказа Минобрнауки,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:04
2021-01-29T09:53
навигатор абитуриента
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_087880b605aaf0f2c5efab3bba6e1994.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. Это следует из приказа Минобрнауки, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.Ректорам приказано подготовить университеты и институты к приему студентов, а также обеспечить профилактику распространения коронавируса. Все должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При входе в здание, столовые и санузлы разместят емкости с антисептиками. Также у входящих в помещения будут мерить температуру, людей с признаками инфекционных заболеваний к занятиям не допустят. Во время перерывов аудитории необходимо проветривать.Приказ вступает в силу с 7 февраля, но фактически вузы вернутся к очному режиму с понедельника, 8 февраля.В документе отмечено, что учебные заведения должны быть готовы к возвращению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.В Минобрнауки напомнили, что переход к традиционному формату обучения стал одним из основных вопросов заседания совета Российского союза ректоров, которое провел министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он поручил инициативной группе ректоров подготовить доклад о проверке и восполнении знаний студентов. Также Фальков обратил внимание профессионального сообщества на вопросы взаимодействия с иностранными студентами и их реинтеграцию в полноценный учебный процесс после того, как снимут ограничения.Сейчас в вузах действуют предписания Роспотребнадзора, которые рекомендуют переводить на дистанционку студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Кроме того, к проведению занятий не допускают педагогов старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://sn.ria.ru/20210128/ege-1595009556.html
https://ria.ru/20210125/vuz-1594478958.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_115f0a4b26ac890b0f17ac3208209840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество

Минобрнауки разрешило вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля

09:04 29.01.2021 (обновлено: 09:53 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. Это следует из приказа Минобрнауки, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Ректорам приказано подготовить университеты и институты к приему студентов, а также обеспечить профилактику распространения коронавируса.
Все должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При входе в здание, столовые и санузлы разместят емкости с антисептиками. Также у входящих в помещения будут мерить температуру, людей с признаками инфекционных заболеваний к занятиям не допустят. Во время перерывов аудитории необходимо проветривать.
Приказ вступает в силу с 7 февраля, но фактически вузы вернутся к очному режиму с понедельника, 8 февраля.
В документе отмечено, что учебные заведения должны быть готовы к возвращению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 18:07
В Роспотребнадзоре оценили востребованность ЕГЭ при поступлении в вузы
В Минобрнауки напомнили, что переход к традиционному формату обучения стал одним из основных вопросов заседания совета Российского союза ректоров, которое провел министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он поручил инициативной группе ректоров подготовить доклад о проверке и восполнении знаний студентов. Также Фальков обратил внимание профессионального сообщества на вопросы взаимодействия с иностранными студентами и их реинтеграцию в полноценный учебный процесс после того, как снимут ограничения.
Сейчас в вузах действуют предписания Роспотребнадзора, которые рекомендуют переводить на дистанционку студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Кроме того, к проведению занятий не допускают педагогов старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 14:32Распространение коронавируса
Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
 
Навигатор абитуриентаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Образование - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06Эсеры инициируют сбор подписей под обращением о запрете вольерной охоты
15:06Мурашко рассказал о планах вакцинации в первом полугодии 2021 года
15:01Друг Ланового рассказал о последних днях актера
15:00Пожилых людей с коронавирусом лучше госпитализировать, считает Мурашко
14:59Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену
14:58Экс-главу китайской компании по управлению активами казнили за коррупцию
14:57Глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
14:39В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях
14:36Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
Лента новостейМолния