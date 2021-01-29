Суд отправил брата Навального под домашний арест
19:25 29.01.2021 (обновлено: 19:46 29.01.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОлег Навальный во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил брата Алексея Навального Олега под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию коронавируса, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее суд отправил под домашний арест соратника Навального Олега Степанова.
"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Олега Навального в срок до 23 марта 2021 года", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Помимо этого, суд отправил под домашний арест главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву и участницу панк-группы Pussy Rior Марию Алехину. Срок действия меры пресечения обеим установлен до 23 марта.
Также по делу задержаны соратница Навального Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина и лидер организации "Альянс врачей" Анастасия Степанова. Их всех следствие МВД просит поместить под домашний арест. Им вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы.
Фигурантам вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы. Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.