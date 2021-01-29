https://ria.ru/20210129/navalnyy-1595201668.html

Суд отправил брата Навального под домашний арест

Суд отправил брата Навального под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил брата Алексея Навального Олега под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T19:25

2021-01-29T19:25

2021-01-29T19:46

альянс врачей

россия

pussy riot

мария алехина

москва

происшествия

олег навальный

алексей навальный

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил брата Алексея Навального Олега под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию коронавируса, сообщили РИА Новости в суде.Ранее суд отправил под домашний арест соратника Навального Олега Степанова."Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Олега Навального в срок до 23 марта 2021 года", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Помимо этого, суд отправил под домашний арест главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву и участницу панк-группы Pussy Rior Марию Алехину. Срок действия меры пресечения обеим установлен до 23 марта.Также по делу задержаны соратница Навального Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина и лидер организации "Альянс врачей" Анастасия Степанова. Их всех следствие МВД просит поместить под домашний арест. Им вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы.Фигурантам вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы. Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktsii-1595203868.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/stepanov-1595192358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альянс врачей, россия, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия, олег навальный, алексей навальный