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Суд отправил брата Навального под домашний арест
Суд отправил брата Навального под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил брата Алексея Навального Олега под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:25
2021-01-29T19:46
альянс врачей
россия
pussy riot
мария алехина
москва
происшествия
олег навальный
алексей навальный
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил брата Алексея Навального Олега под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию коронавируса, сообщили РИА Новости в суде.Ранее суд отправил под домашний арест соратника Навального Олега Степанова."Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Олега Навального в срок до 23 марта 2021 года", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Помимо этого, суд отправил под домашний арест главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву и участницу панк-группы Pussy Rior Марию Алехину. Срок действия меры пресечения обеим установлен до 23 марта.Также по делу задержаны соратница Навального Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина и лидер организации "Альянс врачей" Анастасия Степанова. Их всех следствие МВД просит поместить под домашний арест. Им вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы.Фигурантам вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы. Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktsii-1595203868.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/stepanov-1595192358.html
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альянс врачей, россия, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия, олег навальный, алексей навальный

Суд отправил брата Навального под домашний арест

19:25 29.01.2021 (обновлено: 19:46 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОлег Навальный во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Олег Навальный во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил брата Алексея Навального Олега под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию коронавируса, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее суд отправил под домашний арест соратника Навального Олега Степанова.
"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Олега Навального в срок до 23 марта 2021 года", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Помимо этого, суд отправил под домашний арест главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву и участницу панк-группы Pussy Rior Марию Алехину. Срок действия меры пресечения обеим установлен до 23 марта.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 19:40
МВД сообщило о призывах к агрессии со стороны организаторов акций
Также по делу задержаны соратница Навального Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина и лидер организации "Альянс врачей" Анастасия Степанова. Их всех следствие МВД просит поместить под домашний арест. Им вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы.
Фигурантам вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы. Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
Олег Степанов, обвиняемый по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве, на заседании Тверского районного суда - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Главу штаба Навального в Москве отправили под домашний арест
 
Альянс врачейРоссияPussy RiotМария АлехинаМоскваПроисшествияОлег НавальныйАлексей Навальный
 
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