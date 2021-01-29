Байден в разговоре с Путиным призвал к освобождению Навального
18:39 29.01.2021 (обновлено: 19:12 29.01.2021)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвал к освобождению Алексея Навального.
"Да, как публично делала это на протяжении последних недель наша команда", - сказала на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на вопрос о том, просил ли президент США об освобождении Навального президента России.
Она отказалась привести дополнительные детали состоявшегося ранее на этой неделе разговора двух лидеров, как и сообщить о реакции Путина.
Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.