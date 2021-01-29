https://ria.ru/20210129/navalnyy-1595193569.html

Байден в разговоре с Путиным призвал к освобождению Навального

Байден в разговоре с Путиным призвал к освобождению Навального

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвал к освобождению Алексея Навального. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T18:39

2021-01-29T18:39

2021-01-29T19:12

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

джо байден

владимир путин

москва

шереметьево (аэропорт)

сша

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94e9d54c21e787db7df8e74a5d858eb5.jpg

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвал к освобождению Алексея Навального."Да, как публично делала это на протяжении последних недель наша команда", - сказала на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на вопрос о том, просил ли президент США об освобождении Навального президента России.Она отказалась привести дополнительные детали состоявшегося ранее на этой неделе разговора двух лидеров, как и сообщить о реакции Путина.Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/sk-1595156398.html

москва

сша

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), джо байден, владимир путин, москва, шереметьево (аэропорт), сша, берлин (город), в мире