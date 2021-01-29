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Координатора московского штаба Навального отправили под домашний арест
Координатора московского штаба Навального отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил Олега Степанова - координатора московского штаба Алексея Навального - под домашний арест по делу о нарушении... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:57
2021-01-29T18:31
татьяна потяева
альянс врачей
россия
любовь соболь
алексей навальный
pussy riot
мария алехина
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил Олега Степанова - координатора московского штаба Алексея Навального - под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию коронавируса, защита намерена оспорить это решение."Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Олега Степанова в срок до 23 марта 2021 года", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Адвокат Степанова сообщил РИА Новости, что защита оспорит решение суда: "Конечно, мы обжалуем это решение".Всего по делу задержаны соратница Навального Любовь Соболь, его брат Олег, Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина и лидер организации "Альянс врачей" Анастасия Степанова. Их всех следствие МВД просит поместить под домашний арест.При такой мере пресечения запрещено покидать квартиру, пользоваться почтой, телефоном и интернетом, общаться с другими людьми позволяется только по разрешению следователя.Фигурантам вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы.Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.В среду Тверской суд Москвы зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и/или выемки в жилище.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
https://ria.ru/20210129/zaderzhanie-1595116269.html
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Координатор московского штаба Навального Степанов отправлен под домашний арест. Кадры из суда
Координатор московского штаба Навального Степанов отправлен под домашний арест. Кадры из суда
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татьяна потяева, альянс врачей, россия, любовь соболь, алексей навальный, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия

Координатора московского штаба Навального отправили под домашний арест

17:57 29.01.2021 (обновлено: 18:31 29.01.2021)
 
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил Олега Степанова - координатора московского штаба Алексея Навального - под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию коронавируса, защита намерена оспорить это решение.
"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Олега Степанова в срок до 23 марта 2021 года", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 13:07
Полиция задержала сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге
Адвокат Степанова сообщил РИА Новости, что защита оспорит решение суда: "Конечно, мы обжалуем это решение".
Всего по делу задержаны соратница Навального Любовь Соболь, его брат Олег, Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина и лидер организации "Альянс врачей" Анастасия Степанова. Их всех следствие МВД просит поместить под домашний арест.
При такой мере пресечения запрещено покидать квартиру, пользоваться почтой, телефоном и интернетом, общаться с другими людьми позволяется только по разрешению следователя.
Фигурантам вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы.
Сотрудники полиции у СИЗО Матросская Тишина в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 17:09
Участникам акций 31 января пригрозили статьей о массовых беспорядках
Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.
В среду Тверской суд Москвы зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и/или выемки в жилище.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 15:26
Нижегородского координатора штаба Навального арестовали за призыв к акции
 
Татьяна ПотяеваАльянс врачейРоссияЛюбовь СобольАлексей НавальныйPussy RiotМария АлехинаМоскваПроисшествия
 
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