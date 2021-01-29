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https://ria.ru/20210129/navalnyy-1595076086.html
Поклонская сравнила ситуацию с Навальным со сказкой о Гарри Поттере
Поклонская сравнила ситуацию с Навальным со сказкой о Гарри Поттере
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сравнила ситуацию вокруг Алексея Навального со сказкой о Гарри Поттере. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:46
2021-01-29T12:51
наталья поклонская
ив роше
гарри поттер
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
москва
германия
химки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сравнила ситуацию вокруг Алексея Навального со сказкой о Гарри Поттере."Ситуация вокруг Навального вообще напоминает сказку про Гарри Поттера, где запрещено говорить имя того, кого нельзя произносить вслух. Даже Волан-де-Морт не так страшен, как российский Навальный", — с иронией отметила Поклонская в беседе с корреспондентом РИА Новости.Политик прокомментировала агентству публикации в Сети, где "отдельные личности даже начали лепить" из нее сторонника Навального. Она выразила мнение, что общественности известны не все основания для задержания создателя ФБК, но со временем "все вопросы отпадут сами собой".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день Химкинский горсуд на выездном заседании заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста стало уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день Навального определили в изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, его задержали за нарушения испытательного срока как условно осужденного, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.В четверг Московский областной суд признал законным постановление об аресте Навального. В СИЗО он ожидает заседания Симоновского суда Москвы, который решит, будет ли условный срок заменен на реальный. Оно запланировано на 2 февраля.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей.Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1595044196.html
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наталья поклонская, ив роше, гарри поттер, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, москва, германия, химки, происшествия

Поклонская сравнила ситуацию с Навальным со сказкой о Гарри Поттере

09:46 29.01.2021 (обновлено: 12:51 29.01.2021)
 
© REUTERS / @NAVALNYАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© REUTERS / @NAVALNY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сравнила ситуацию вокруг Алексея Навального со сказкой о Гарри Поттере.
"Ситуация вокруг Навального вообще напоминает сказку про Гарри Поттера, где запрещено говорить имя того, кого нельзя произносить вслух. Даже Волан-де-Морт не так страшен, как российский Навальный", — с иронией отметила Поклонская в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Политик прокомментировала агентству публикации в Сети, где "отдельные личности даже начали лепить" из нее сторонника Навального.
Она выразила мнение, что общественности известны не все основания для задержания создателя ФБК, но со временем "все вопросы отпадут сами собой".
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Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день Химкинский горсуд на выездном заседании заключил Навального под стражу на 30 суток.
Основанием для ареста стало уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день Навального определили в изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, его задержали за нарушения испытательного срока как условно осужденного, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
В четверг Московский областной суд признал законным постановление об аресте Навального. В СИЗО он ожидает заседания Симоновского суда Москвы, который решит, будет ли условный срок заменен на реальный. Оно запланировано на 2 февраля.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей.
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Наталья ПоклонскаяИв РошеГарри ПоттерАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФМоскваГерманияХимкиПроисшествия
 
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