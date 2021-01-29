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Титов предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита
Титов предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим "УСН-общепит",... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T01:06
2021-01-29T01:06
россия
борис титов
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим "УСН-общепит", рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена."Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим "УСН-общепит", - рассказали представители Титова. В письме президенту Титов отмечает, что с момента введения первых санитарных ограничений выручка предприятий отрасли в различные месяцы снижалась на 50% и более, по различным оценкам, закрылось 20% предприятий индустрии, и процесс продолжается на фоне снизившегося спроса.По мнению уполномоченного, создать условия для роста компаний в сфере общепита, их последовательного перехода из категорий микро- и малого бизнеса в разряд средних и крупных компаний можно, изменив механизмы налогового регулирования. "В частности, речь идет о возможной отмене НДС для предприятий отрасли, либо его снижении до 10%. Основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%", - напомнил Титов.Кроме того, специально для общепита может быть создан специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения (так называемый "УСН – общепит") с прогрессивной шкалой, предлагает омбудсмен. Для предприятий с годовой выручкой до 800 миллионов рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам "доходы" и "доходы минус расходы" соответственно), для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей - установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников.Реализация таких мер, по оценкам участников рынка, создаст условия для сохранения отрасли, привлечения в нее новых инвестиций, обеления рынка с повышением уровня декларируемой выручки, заключил Титов.
https://ria.ru/20201112/sanpin-1584239318.html
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россия, борис титов, владимир путин, экономика

Титов предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита

01:06 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента России В. Путина с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Б. Титовым
Рабочая встреча президента России В. Путина с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Б. Титовым - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим "УСН-общепит", рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
"Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим "УСН-общепит", - рассказали представители Титова. В письме президенту Титов отмечает, что с момента введения первых санитарных ограничений выручка предприятий отрасли в различные месяцы снижалась на 50% и более, по различным оценкам, закрылось 20% предприятий индустрии, и процесс продолжается на фоне снизившегося спроса.
"И до пандемии в отрасли общепита отмечались дисбалансы, связанные с применением различных налоговых режимов. Для предприятий, работающих в легальном поле и использующих общую систему налогообложения (то есть для растущих компаний малого и среднего размера), деятельность фактически является нерентабельной, что ограничивает возможности по масштабированию бизнеса и провоцирует схемы его дробления", - цитирует Титова пресс-служба.
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По мнению уполномоченного, создать условия для роста компаний в сфере общепита, их последовательного перехода из категорий микро- и малого бизнеса в разряд средних и крупных компаний можно, изменив механизмы налогового регулирования. "В частности, речь идет о возможной отмене НДС для предприятий отрасли, либо его снижении до 10%. Основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%", - напомнил Титов.
Кроме того, специально для общепита может быть создан специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения (так называемый "УСН – общепит") с прогрессивной шкалой, предлагает омбудсмен. Для предприятий с годовой выручкой до 800 миллионов рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам "доходы" и "доходы минус расходы" соответственно), для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей - установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников.
Реализация таких мер, по оценкам участников рынка, создаст условия для сохранения отрасли, привлечения в нее новых инвестиций, обеления рынка с повышением уровня декларируемой выручки, заключил Титов.
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