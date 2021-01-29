Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/morozhenoe-1595164457.html
Шоколадное, с бананом или клубникой: как сделать домашнее мороженое
Шоколадное, с бананом или клубникой: как сделать домашнее мороженое
Приготовить мороженое самому не так сложно, как многим кажется. О том, как сделать лакомство в домашних условиях - в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:43
2021-01-29T16:43
россия
мороженое
еда
кулинария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595162996_0:2:1920:1082_1920x0_80_0_0_8d18b602b33c6ba1d058679435e5ac77.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Приготовить мороженое самому не так сложно, как многим кажется. О том, как сделать лакомство в домашних условиях - в материале РИА Новости.Простое мороженое из сливок и сгущенкиСамый элементарный рецепт, который не потребует от хозяйки много труда. Чтобы сделать это домашнее мороженое, потребуется всего два ингредиента: - сливки для взбивания;- сгущенка. Способ приготовления:Сначала следует взбить миксером 200 грамм сливок до кремообразной массы, после чего добавить в нее 100 грамм сгущенки и хорошо перемешать. Получившееся мороженое необходимо убрать в морозильную камеру для застывания на 3-5 часов.Ванильное мороженое-пломбирБолее жирный и питательный вариант лакомства. Для приготовления этого мороженого своими руками понадобится:- 3 яичных желтка;- 160 мл молока;- 500 г сливок для взбивания;- 150 г сахара;- ванилин по вкусу.Способ приготовления:Сначала нужно подогреть молоко, но не доводить его до кипения. Желтки следует смешать с сахаром в отдельной емкости, с помощью венчика сделав их однородной густой массой. После этого в них нужно медленно влить горячее молоко, при этом постоянно помешивая.Затем получившуюся смесь нужно поставить на средний огонь и довести до загустения. Затем емкость следует снять с огня и остудить до комнатной температуры. Это можно сделать, поставив кастрюлю в ледяную воду. При этом массу нужно постоянно помешивать. Далее следует взбить 500 грамм сливок до кремообразного состояния и через сито влить их в молоко с яйцами, добавив ванилин по вкусу. Смесь нужно хорошо перемешать, выложить ее в форму, накрыв пищевой пленкой, и отправить в морозильник, периодически перемешивая. Мороженое-пломбир застынет в течение 2-4 часов. Банановое мороженоеЕще один несложный рецепт с минимумом ингредиентов. Чтобы сделать такое мороженое, потребуются:- 3 банана;- 60 мл молока; - щепотка ванилина. Способ приготовления:Сначала бананы следует нарезать на небольшие куски и отправить их в морозилку для замерзания на несколько часов. После этого плоды нужно смешать с молоком и ванилином и взбить все ингредиенты блендером до однородной массы. Выложив смесь в форму и накрыв ее пищевой пленкой, банановое мороженое опять отправляют на заморозку на несколько часов. Простой рецепт мороженого в домашних условиях без сливокЕсли вы хотите сделать более низкокалорийное мороженое, то можно воспользоваться этим рецептом. Ингредиенты:- 400 мл молока;- 250 г сахара;- 3 яичных желтка;- ванилин по вкусу.Способ приготовления: Первым делом необходимо тщательно взбить миксером или венчиком желтки, добавить в них сахар и ванилин и снова перемешать. После этого молоко следует подогреть, но не доводить до кипения и влить тонкой струей в желтки. Готовую смесь ставят на средний огонь и варят до загустения, периодически перемешивая. Сняв массу с огня, ее нужно остудить и отправить в морозильную камеру на 5 часов. Домашнее фруктовое мороженоеГотовя мороженое с фруктами и ягодами, можно проявить фантазию. Ингредиенты:- 480 мл сливок для взбивания;- 380 г сгущенного молока;- 150–200 г клубники.Способ приготовления:По рецепту домашнего мороженого, в первую очередь необходимо взбить сливки миксером до образования крема, а затем добавить сгущенку и снова тщательно перемешать. Ягоды клубники следует разрезать на мелкие кусочки и вмешать в сливочную массу. Готовое мороженое накрывают пищевой пленкой и отправляют в морозилку на 3-4 часа. Вкусное шоколадное мороженое, приготовленное домаНе менее вкусным вариантом станет мороженое с шоколадом, которое готовится достаточно быстро. Ингредиенты:- 300 мл молока;- 100 г горького шоколада;- 3 яичных желтка;- 85 г сахара;- 300 г сливок для взбивания.Способ приготовления:Чтобы сделать мороженое, шоколад необходимо разломать на кусочки и высыпать его в молоко, поставленное на средний огонь. Смесь нужно регулярно перемешивать до растворения шоколада, после этого ее можно остудить. Далее яичные желтки взбивают венчиком с сахаром и вливают в них шоколадное молоко. Полученную массу отправляют на умеренный огонь для загустения, причем кипятить ее нельзя. Затем кастрюлю со смесью помещают в ледяную воду для охлаждения, регулярно помешивая. На последнем этапе нужно взбить сливки, пока не получится кремообразная консистенция. Их также смешивают с молоком и желтками. Готовое мороженое домашнее накрывают пленкой и ставят в морозильную камеру на несколько часов.
https://ria.ru/20200609/1572658362.html
https://ria.ru/20110620/389707845.html
https://ria.ru/20191102/1560507032.html
https://ria.ru/20200610/1572758588.html
https://ria.ru/20200601/1572267280.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595162996_342:0:1811:1102_1920x0_80_0_0_e4cae406cbb0c688ea1c35e1467d745a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мороженое, еда, кулинария

Шоколадное, с бананом или клубникой: как сделать домашнее мороженое

16:43 29.01.2021
 
© Фото : Pixabay/RitaEМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : Pixabay/RitaE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Приготовить мороженое самому не так сложно, как многим кажется. О том, как сделать лакомство в домашних условиях - в материале РИА Новости.

Простое мороженое из сливок и сгущенки

Самый элементарный рецепт, который не потребует от хозяйки много труда. Чтобы сделать это домашнее мороженое, потребуется всего два ингредиента:
- сливки для взбивания;
- сгущенка.

Способ приготовления:

Сначала следует взбить миксером 200 грамм сливок до кремообразной массы, после чего добавить в нее 100 грамм сгущенки и хорошо перемешать. Получившееся мороженое необходимо убрать в морозильную камеру для застывания на 3-5 часов.
Мороженое в рожке - РИА Новости, 1920, 09.06.2020
9 июня 2020, 03:10
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Ванильное мороженое-пломбир

Более жирный и питательный вариант лакомства. Для приготовления этого мороженого своими руками понадобится:
- 3 яичных желтка;
- 160 мл молока;
- 500 г сливок для взбивания;
- 150 г сахара;
- ванилин по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала нужно подогреть молоко, но не доводить его до кипения. Желтки следует смешать с сахаром в отдельной емкости, с помощью венчика сделав их однородной густой массой. После этого в них нужно медленно влить горячее молоко, при этом постоянно помешивая.
Затем получившуюся смесь нужно поставить на средний огонь и довести до загустения. Затем емкость следует снять с огня и остудить до комнатной температуры. Это можно сделать, поставив кастрюлю в ледяную воду. При этом массу нужно постоянно помешивать.
Далее следует взбить 500 грамм сливок до кремообразного состояния и через сито влить их в молоко с яйцами, добавив ванилин по вкусу. Смесь нужно хорошо перемешать, выложить ее в форму, накрыв пищевой пленкой, и отправить в морозильник, периодически перемешивая. Мороженое-пломбир застынет в течение 2-4 часов.
Ванильно-сливочное мороженое в лимонном соусе. Видеорецепт - РИА Новости, 1920, 20.06.2011
20 июня 2011, 07:23
Ванильно-сливочное мороженое в лимонном соусе. ВидеорецептСливочное мороженое можно приготовить в домашних условиях всего за 10 минут. Как варить и "запекать" летний десерт, РИА Новости рассказал шеф-повар Роман Суворов.

Банановое мороженое

Еще один несложный рецепт с минимумом ингредиентов. Чтобы сделать такое мороженое, потребуются:
- 3 банана;
- 60 мл молока;
- щепотка ванилина.

Способ приготовления:

Сначала бананы следует нарезать на небольшие куски и отправить их в морозилку для замерзания на несколько часов. После этого плоды нужно смешать с молоком и ванилином и взбить все ингредиенты блендером до однородной массы. Выложив смесь в форму и накрыв ее пищевой пленкой, банановое мороженое опять отправляют на заморозку на несколько часов.
Кадр из кулинарного шоу Tasty - РИА Новости, 1920, 02.11.2019
2 ноября 2019, 05:53Культура
Блогер показала, как приготовить мороженое-тянучку по 500-летнему рецепту

Простой рецепт мороженого в домашних условиях без сливок

Если вы хотите сделать более низкокалорийное мороженое, то можно воспользоваться этим рецептом.
Ингредиенты:
- 400 мл молока;
- 250 г сахара;
- 3 яичных желтка;
- ванилин по вкусу.

Способ приготовления:

Первым делом необходимо тщательно взбить миксером или венчиком желтки, добавить в них сахар и ванилин и снова перемешать. После этого молоко следует подогреть, но не доводить до кипения и влить тонкой струей в желтки. Готовую смесь ставят на средний огонь и варят до загустения, периодически перемешивая. Сняв массу с огня, ее нужно остудить и отправить в морозильную камеру на 5 часов.
Мороженое в кокосе - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня 2020, 16:20
Врач рассказал об опасности мороженого

Домашнее фруктовое мороженое

Готовя мороженое с фруктами и ягодами, можно проявить фантазию.
Ингредиенты:
- 480 мл сливок для взбивания;
- 380 г сгущенного молока;
- 150–200 г клубники.

Способ приготовления:

По рецепту домашнего мороженого, в первую очередь необходимо взбить сливки миксером до образования крема, а затем добавить сгущенку и снова тщательно перемешать. Ягоды клубники следует разрезать на мелкие кусочки и вмешать в сливочную массу. Готовое мороженое накрывают пищевой пленкой и отправляют в морозилку на 3-4 часа.
© Фото : Pixabay/JernejaRФруктовое мороженое
Фруктовое мороженое - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : Pixabay/JernejaR
Фруктовое мороженое

Вкусное шоколадное мороженое, приготовленное дома

Не менее вкусным вариантом станет мороженое с шоколадом, которое готовится достаточно быстро.
Ингредиенты:
- 300 мл молока;
- 100 г горького шоколада;
- 3 яичных желтка;
- 85 г сахара;
- 300 г сливок для взбивания.
Мороженое - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
1 июня 2020, 06:45
В России растет производство мороженого

Способ приготовления:

Чтобы сделать мороженое, шоколад необходимо разломать на кусочки и высыпать его в молоко, поставленное на средний огонь. Смесь нужно регулярно перемешивать до растворения шоколада, после этого ее можно остудить.
Далее яичные желтки взбивают венчиком с сахаром и вливают в них шоколадное молоко. Полученную массу отправляют на умеренный огонь для загустения, причем кипятить ее нельзя. Затем кастрюлю со смесью помещают в ледяную воду для охлаждения, регулярно помешивая.
На последнем этапе нужно взбить сливки, пока не получится кремообразная консистенция. Их также смешивают с молоком и желтками. Готовое мороженое домашнее накрывают пленкой и ставят в морозильную камеру на несколько часов.
 
РоссиямороженоеЕдаКулинария
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
02:15Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
Лента новостейМолния