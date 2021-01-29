https://ria.ru/20210129/morozhenoe-1595164457.html

Шоколадное, с бананом или клубникой: как сделать домашнее мороженое

Шоколадное, с бананом или клубникой: как сделать домашнее мороженое

Приготовить мороженое самому не так сложно, как многим кажется. О том, как сделать лакомство в домашних условиях - в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:43

2021-01-29T16:43

2021-01-29T16:43

россия

мороженое

еда

кулинария

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Приготовить мороженое самому не так сложно, как многим кажется. О том, как сделать лакомство в домашних условиях - в материале РИА Новости.Простое мороженое из сливок и сгущенкиСамый элементарный рецепт, который не потребует от хозяйки много труда. Чтобы сделать это домашнее мороженое, потребуется всего два ингредиента: - сливки для взбивания;- сгущенка. Способ приготовления:Сначала следует взбить миксером 200 грамм сливок до кремообразной массы, после чего добавить в нее 100 грамм сгущенки и хорошо перемешать. Получившееся мороженое необходимо убрать в морозильную камеру для застывания на 3-5 часов.Ванильное мороженое-пломбирБолее жирный и питательный вариант лакомства. Для приготовления этого мороженого своими руками понадобится:- 3 яичных желтка;- 160 мл молока;- 500 г сливок для взбивания;- 150 г сахара;- ванилин по вкусу.Способ приготовления:Сначала нужно подогреть молоко, но не доводить его до кипения. Желтки следует смешать с сахаром в отдельной емкости, с помощью венчика сделав их однородной густой массой. После этого в них нужно медленно влить горячее молоко, при этом постоянно помешивая.Затем получившуюся смесь нужно поставить на средний огонь и довести до загустения. Затем емкость следует снять с огня и остудить до комнатной температуры. Это можно сделать, поставив кастрюлю в ледяную воду. При этом массу нужно постоянно помешивать. Далее следует взбить 500 грамм сливок до кремообразного состояния и через сито влить их в молоко с яйцами, добавив ванилин по вкусу. Смесь нужно хорошо перемешать, выложить ее в форму, накрыв пищевой пленкой, и отправить в морозильник, периодически перемешивая. Мороженое-пломбир застынет в течение 2-4 часов. Банановое мороженоеЕще один несложный рецепт с минимумом ингредиентов. Чтобы сделать такое мороженое, потребуются:- 3 банана;- 60 мл молока; - щепотка ванилина. Способ приготовления:Сначала бананы следует нарезать на небольшие куски и отправить их в морозилку для замерзания на несколько часов. После этого плоды нужно смешать с молоком и ванилином и взбить все ингредиенты блендером до однородной массы. Выложив смесь в форму и накрыв ее пищевой пленкой, банановое мороженое опять отправляют на заморозку на несколько часов. Простой рецепт мороженого в домашних условиях без сливокЕсли вы хотите сделать более низкокалорийное мороженое, то можно воспользоваться этим рецептом. Ингредиенты:- 400 мл молока;- 250 г сахара;- 3 яичных желтка;- ванилин по вкусу.Способ приготовления: Первым делом необходимо тщательно взбить миксером или венчиком желтки, добавить в них сахар и ванилин и снова перемешать. После этого молоко следует подогреть, но не доводить до кипения и влить тонкой струей в желтки. Готовую смесь ставят на средний огонь и варят до загустения, периодически перемешивая. Сняв массу с огня, ее нужно остудить и отправить в морозильную камеру на 5 часов. Домашнее фруктовое мороженоеГотовя мороженое с фруктами и ягодами, можно проявить фантазию. Ингредиенты:- 480 мл сливок для взбивания;- 380 г сгущенного молока;- 150–200 г клубники.Способ приготовления:По рецепту домашнего мороженого, в первую очередь необходимо взбить сливки миксером до образования крема, а затем добавить сгущенку и снова тщательно перемешать. Ягоды клубники следует разрезать на мелкие кусочки и вмешать в сливочную массу. Готовое мороженое накрывают пищевой пленкой и отправляют в морозилку на 3-4 часа. Вкусное шоколадное мороженое, приготовленное домаНе менее вкусным вариантом станет мороженое с шоколадом, которое готовится достаточно быстро. Ингредиенты:- 300 мл молока;- 100 г горького шоколада;- 3 яичных желтка;- 85 г сахара;- 300 г сливок для взбивания.Способ приготовления:Чтобы сделать мороженое, шоколад необходимо разломать на кусочки и высыпать его в молоко, поставленное на средний огонь. Смесь нужно регулярно перемешивать до растворения шоколада, после этого ее можно остудить. Далее яичные желтки взбивают венчиком с сахаром и вливают в них шоколадное молоко. Полученную массу отправляют на умеренный огонь для загустения, причем кипятить ее нельзя. Затем кастрюлю со смесью помещают в ледяную воду для охлаждения, регулярно помешивая. На последнем этапе нужно взбить сливки, пока не получится кремообразная консистенция. Их также смешивают с молоком и желтками. Готовое мороженое домашнее накрывают пленкой и ставят в морозильную камеру на несколько часов.

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россия, мороженое, еда, кулинария