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Новый раунд межливийских переговоров пройдет с 1 по 5 февраля
Новый раунд межливийских переговоров пройдет с 1 по 5 февраля
Новый раунд межливийских переговоров пройдет в Женеве с 1 по 5 февраля, стороны обсудят создание президентского совета и кандидатуру премьер-министра, говорится РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:06
2021-01-29T13:18
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ЖЕНЕВА, 29 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый раунд межливийских переговоров пройдет в Женеве с 1 по 5 февраля, стороны обсудят создание президентского совета и кандидатуру премьер-министра, говорится в заявлении пресс-службы женевского отделения ООН."Ливийский форум для политического диалога соберется в Швейцарии на следующей неделе, 1-5 февраля 2021 года, при содействии исполняющей обязанности специального представителя генерального секретаря ООН Стефани Уильямс и благодаря щедрому гостеприимству федерального правительства Швейцарии", - говорится в сообщении.Как отмечается, ливийские стороны будут голосовать по позициям трех членов президентского совета и кандидатуре премьер-министра, что предусмотрено "дорожной картой", принятой в Тунисе в середине ноября прошлого года. Участники встречи должны будут составить окончательные списки кандидатов в члены президентского совета по каждому региону, а также на пост премьер-министра."Эта новая временная единая исполнительная власть будет в первую очередь призвана привести Ливию к национальным выборам, намеченным на 24 декабря 2021 года, и вновь объединить государственные институты", - подчеркнули в пресс-службе ООН.Ливийские стороны, как ожидаются, прибудут в Женеву в субботу, 30 января.
https://ria.ru/20200907/peregovory-1576867283.html
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женева (город), ливия, оон, в мире

Новый раунд межливийских переговоров пройдет с 1 по 5 февраля

13:06 29.01.2021 (обновлено: 13:18 29.01.2021)
 
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© РИА Новости / Mahmud Turkia
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ЖЕНЕВА, 29 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый раунд межливийских переговоров пройдет в Женеве с 1 по 5 февраля, стороны обсудят создание президентского совета и кандидатуру премьер-министра, говорится в заявлении пресс-службы женевского отделения ООН.
"Ливийский форум для политического диалога соберется в Швейцарии на следующей неделе, 1-5 февраля 2021 года, при содействии исполняющей обязанности специального представителя генерального секретаря ООН Стефани Уильямс и благодаря щедрому гостеприимству федерального правительства Швейцарии", - говорится в сообщении.
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Названы даты межливийских переговоров в Женеве
Как отмечается, ливийские стороны будут голосовать по позициям трех членов президентского совета и кандидатуре премьер-министра, что предусмотрено "дорожной картой", принятой в Тунисе в середине ноября прошлого года. Участники встречи должны будут составить окончательные списки кандидатов в члены президентского совета по каждому региону, а также на пост премьер-министра.
"Эта новая временная единая исполнительная власть будет в первую очередь призвана привести Ливию к национальным выборам, намеченным на 24 декабря 2021 года, и вновь объединить государственные институты", - подчеркнули в пресс-службе ООН.
Ливийские стороны, как ожидаются, прибудут в Женеву в субботу, 30 января.
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