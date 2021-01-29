https://ria.ru/20210129/liviya-1595116134.html

Новый раунд межливийских переговоров пройдет с 1 по 5 февраля

Новый раунд межливийских переговоров пройдет с 1 по 5 февраля

Новый раунд межливийских переговоров пройдет в Женеве с 1 по 5 февраля, стороны обсудят создание президентского совета и кандидатуру премьер-министра, говорится РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:06

2021-01-29T13:06

2021-01-29T13:18

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ЖЕНЕВА, 29 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый раунд межливийских переговоров пройдет в Женеве с 1 по 5 февраля, стороны обсудят создание президентского совета и кандидатуру премьер-министра, говорится в заявлении пресс-службы женевского отделения ООН."Ливийский форум для политического диалога соберется в Швейцарии на следующей неделе, 1-5 февраля 2021 года, при содействии исполняющей обязанности специального представителя генерального секретаря ООН Стефани Уильямс и благодаря щедрому гостеприимству федерального правительства Швейцарии", - говорится в сообщении.Как отмечается, ливийские стороны будут голосовать по позициям трех членов президентского совета и кандидатуре премьер-министра, что предусмотрено "дорожной картой", принятой в Тунисе в середине ноября прошлого года. Участники встречи должны будут составить окончательные списки кандидатов в члены президентского совета по каждому региону, а также на пост премьер-министра."Эта новая временная единая исполнительная власть будет в первую очередь призвана привести Ливию к национальным выборам, намеченным на 24 декабря 2021 года, и вновь объединить государственные институты", - подчеркнули в пресс-службе ООН.Ливийские стороны, как ожидаются, прибудут в Женеву в субботу, 30 января.

https://ria.ru/20200907/peregovory-1576867283.html

https://ria.ru/20200606/1572576314.html

женева (город)

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женева (город), ливия, оон, в мире