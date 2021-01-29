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Актеры и музыканты почтили память Василия Ланового
Актеры и музыканты почтили память Василия Ланового
В четверг, на 88-м году жизни скончался народный артист СССР Василий Лановой. В начале января его вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали с... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:33
2021-01-29T13:33
умер василий лановой
театр
новости культуры
александр олешко
екатерина стриженова
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культура
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В четверг, на 88-м году жизни скончался народный артист СССР Василий Лановой. В начале января его вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусной инфекцией. К сожалению, спасти актера не удалось. В Сети друзья и коллеги выражают соболезнования родным и близким легендарного актера.Хибла ГерзмаваИосиф ПригожинВалерияГоша КуценкоЕкатерина СтриженоваАлександр ОлешкоНадежда БабкинаЗараМаксим Галкин
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умер василий лановой, театр, новости культуры, александр олешко, екатерина стриженова, надежда бабкина, гоша куценко, ирина купченко, хибла герзмава, иосиф пригожин, василий лановой, валерия (алла перфилова), максим галкин, ссср

Актеры и музыканты почтили память Василия Ланового

13:33 29.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В четверг, на 88-м году жизни скончался народный артист СССР Василий Лановой. В начале января его вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусной инфекцией. К сожалению, спасти актера не удалось. В Сети друзья и коллеги выражают соболезнования родным и близким легендарного актера.

Хибла Герзмава

"Никогда вас не забуду, дорогой мой Василий Семенович! Спасибо за все".
Хибла Герзмава
оперная певица

Иосиф Пригожин

"Не стало еще одного легендарнейшего человека — Народного артиста СССР Василия Ланового. Уходит целая эпоха, плеяда выдающихся достойнейших людей, символов советского и русского кинематографа. Василий Семенович Лановой, импозантный красавец, был кумиром миллионов женщин нашей страны. Дорогой Василий Семенович, вы всегда будете жить в наших сердцах. Жаль, что из-за пандемии мы не успели выступить на вашем мероприятии. Мои искренние соболезнования родным и близким легендарного артиста".
Иосиф Пригожин
продюсер

Валерия

"Ушел из жизни Василий Семенович Лановой. Светлая ему память".
Валерия
певица

Гоша Куценко

"Вот и не стало Василия Семеновича Ланового. Последнего "Офицера" актерского искусства, Советской культуры. Приехав в Москву после службы в армии, свой первый автограф я взял у служебного входа театра Вахтангова после спектакля "Три возраста Казановы", который и подтолкнул меня поступать в театральный. И вот, 33 года спустя, я играю одну роль с Василием Семеновичем в пьесе Эрика Шмитта "Посвящение Еве" или "Загадочные Вариации". Так и не успел похвалиться чудесному Мастеру. Наступили времена, когда не стоит откладывать свои мечты. Как и жил Василий Семенович. Его жизнь — воплощение. Его невероятная сценическая речь — была нашим самым настоящим педагогом. Его образы— нашей золотой коллекцией. Светлая память, великому актеру и человеку".

Гоша Куценко
актер

Екатерина Стриженова

"Мой любимый эпизод. В начале января я получила письмо от Василия Семеновича с просьбой провести концерт к 50-летию фильма "Офицеры". Мы должны были встретиться 16 февраля. Он был любим и востребован, он до конца был в строю, работал и радовал нас! Артист, человек и гражданин своей страны — Василий Семенович Лановой. Светлая память".
Екатерина Стриженова
актриса, телеведущая

Александр Олешко

"Дорогой наш, любимый, родной ,неповторимый человек, актер, учитель, прощайте. Вы украсили нашу жизнь. Вы подарили нам свет, радость, восторг и восхищение. Вы — пример чести и достоинства. Спасибо вам. Низкий поклон. Светлая память! Пусть душа летит спокойно".
Александр Олешко
актер, телеведущий

Надежда Бабкина

"Не будет никакого преувеличения, если сказать, что русский театр и кинематограф понесли колоссальную потерю в связи с уходом из жизни Василия Семеновича Ланового — легендарного артиста, настоящего рыцаря Вахтанговской сцены, выдающегося человека, блистательного романтического героя с огромным диапазоном характеров — от Вронского в "Анне Карениной" до Шервинского в "Днях Турбиных". Коллектив Московского государственного академического театра "Русская песня" выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Семеновича, а также коллегам театра имени Вахтангова".

Надежда Бабкина
певица

Зара

"Василий Семенович, родной, как же так. Мы будем помнить вас всегда. Спасибо за все".
Зара
певица

Максим Галкин

"Ушел из жизни выдающийся актер Василий Лановой. Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня, что мы провели во время Второй Чеченской войны, меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод (корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту Северный, не отапливались, а на улице было -10 и невероятно влажно), и те жесткие условия, в которых были раненные, перед которыми мы выступали, но меня поразил и Василий Семенович. Насколько он не терял присутствие духа! Эта энергия, эта выправка! Для тех ребят, кто был в строю, мы дали большой концерт в ангаре, а потом я, Василий Семенович, Дима Харатьян и Володя Березин ходили по палаткам с ранеными и выступали минут по двадцать. Каждая палатка отапливалась буржуйками, раненые лежали под тонкими зелеными солдатскими одеялами, наш приход был для них, конечно, радостью в этом непроглядном мраке этой жуткой войны. И вот Народный Артист Лановой, а ведь ему уже было 67, который мог бы найти сотню причин не лететь, не выступать, как вы, наверное, понимаете, мы все полетели бесплатно, он мог в конце концов, даже полетев, ограничиться основным концертом, но нет — он, как и мы, ходил от палатки к палатке допоздна, согревая простых солдат своей улыбкой, своим задором, и поддерживал меня во время моих стендапов, смеясь вместе со всеми, как это видно на этом фото (Лановой второй слева, в глубине за Володей Березиным), а потом полетел вместе с нами на боевом вертолете в Ханкалу и выступал и там. Потом мы не раз встречались уже в столичных тепличных условиях, но это первое впечатление осталось со мной навсегда. Это был невероятный цельный человек. Буду помнить вас, Василий Семенович".

Максим Галкин
шоумен, телеведущий
 
КультураУмер Василий ЛановойТеатрНовости культурыАлександр ОлешкоЕкатерина СтриженоваНадежда БабкинаГоша КуценкоИрина КупченкоХибла ГерзмаваИосиф ПригожинВасилий ЛановойВалерия (Алла Перфилова)Максим ГалкинСССР
 
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