Актеры и музыканты почтили память Василия Ланового

"Ушел из жизни выдающийся актер Василий Лановой. Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня, что мы провели во время Второй Чеченской войны, меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод (корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту Северный, не отапливались, а на улице было -10 и невероятно влажно), и те жесткие условия, в которых были раненные, перед которыми мы выступали, но меня поразил и Василий Семенович. Насколько он не терял присутствие духа! Эта энергия, эта выправка! Для тех ребят, кто был в строю, мы дали большой концерт в ангаре, а потом я, Василий Семенович, Дима Харатьян и Володя Березин ходили по палаткам с ранеными и выступали минут по двадцать. Каждая палатка отапливалась буржуйками, раненые лежали под тонкими зелеными солдатскими одеялами, наш приход был для них, конечно, радостью в этом непроглядном мраке этой жуткой войны. И вот Народный Артист Лановой, а ведь ему уже было 67, который мог бы найти сотню причин не лететь, не выступать, как вы, наверное, понимаете, мы все полетели бесплатно, он мог в конце концов, даже полетев, ограничиться основным концертом, но нет — он, как и мы, ходил от палатки к палатке допоздна, согревая простых солдат своей улыбкой, своим задором, и поддерживал меня во время моих стендапов, смеясь вместе со всеми, как это видно на этом фото (Лановой второй слева, в глубине за Володей Березиным), а потом полетел вместе с нами на боевом вертолете в Ханкалу и выступал и там. Потом мы не раз встречались уже в столичных тепличных условиях, но это первое впечатление осталось со мной навсегда. Это был невероятный цельный человек. Буду помнить вас, Василий Семенович".