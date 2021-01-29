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https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595105327.html
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Уход из жизни артиста Василия Ланового является невосполнимой утратой для отечественной культуры, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:23
2021-01-29T12:23
культура
умер василий лановой
валентина матвиенко
василий лановой
совет федерации рф
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уход из жизни артиста Василия Ланового является невосполнимой утратой для отечественной культуры, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Уход из жизни выдающегося, легендарного актёра – невосполнимая утрата для отечественной культуры. Василий Семёнович обладал ярким, редким талантом и необыкновенным личным обаянием", - говорится в направленной Матвиенко телеграмме на адрес театра имени Вахтангова, где артист прослужил более 60 лет.Спикер отметила, что фильмография Ланового исчисляется десятками работ, вошедших в золотой фонд российского искусства, а в театре он сыграл множество разных ролей, имеющих большую нравственную силу."Для почитателей блистательного творчества Василия Семёновича он стал примером подлинной гражданственности и патриотизма. Все, кто знал его, ценили его за верность своим принципам, интеллигентность и оптимизм", - подчеркнула Матвиенко.Спикер попросила передать ее искренние соболезнования родным и близким артиста.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1594990418.html
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умер василий лановой, валентина матвиенко, василий лановой, совет федерации рф, сергей собянин, москва, общество

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

12:23 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уход из жизни артиста Василия Ланового является невосполнимой утратой для отечественной культуры, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
Актёр Василий Лановой, получивший награду в номинации За беззаветное служение театру, честь и достоинство, на XXV церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в театре имени Вахтангова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
00:19
Биография Василия Ланового
"Уход из жизни выдающегося, легендарного актёра – невосполнимая утрата для отечественной культуры. Василий Семёнович обладал ярким, редким талантом и необыкновенным личным обаянием", - говорится в направленной Матвиенко телеграмме на адрес театра имени Вахтангова, где артист прослужил более 60 лет.
Спикер отметила, что фильмография Ланового исчисляется десятками работ, вошедших в золотой фонд российского искусства, а в театре он сыграл множество разных ролей, имеющих большую нравственную силу.
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
11:38
У Ланового была бездонная душа, заявила глава Общественной палаты
"Для почитателей блистательного творчества Василия Семёновича он стал примером подлинной гражданственности и патриотизма. Все, кто знал его, ценили его за верность своим принципам, интеллигентность и оптимизм", - подчеркнула Матвиенко.
Спикер попросила передать ее искренние соболезнования родным и близким артиста.
Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
 
КультураУмер Василий ЛановойВалентина МатвиенкоВасилий ЛановойСовет Федерации РФСергей СобянинМоскваОбщество
 
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