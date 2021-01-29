https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595105327.html

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Уход из жизни артиста Василия Ланового является невосполнимой утратой для отечественной культуры, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:23

2021-01-29T12:23

2021-01-29T12:23

культура

умер василий лановой

валентина матвиенко

василий лановой

совет федерации рф

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591813447_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_b5cbcdabf8afae292b76c428481fc1bb.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уход из жизни артиста Василия Ланового является невосполнимой утратой для отечественной культуры, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Уход из жизни выдающегося, легендарного актёра – невосполнимая утрата для отечественной культуры. Василий Семёнович обладал ярким, редким талантом и необыкновенным личным обаянием", - говорится в направленной Матвиенко телеграмме на адрес театра имени Вахтангова, где артист прослужил более 60 лет.Спикер отметила, что фильмография Ланового исчисляется десятками работ, вошедших в золотой фонд российского искусства, а в театре он сыграл множество разных ролей, имеющих большую нравственную силу."Для почитателей блистательного творчества Василия Семёновича он стал примером подлинной гражданственности и патриотизма. Все, кто знал его, ценили его за верность своим принципам, интеллигентность и оптимизм", - подчеркнула Матвиенко.Спикер попросила передать ее искренние соболезнования родным и близким артиста.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1594990418.html

https://ria.ru/20210129/lavnovoy-1595095238.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, валентина матвиенко, василий лановой, совет федерации рф, сергей собянин, москва, общество