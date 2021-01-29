https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595084998.html

Спектакли с участием Ланового снимут с репертуара театра Вахтангова

Спектакли с участием Ланового снимут с репертуара театра Вахтангова

Спектакли с участием народного артиста СССР Василия Ланового будут сняты с репертуара театра, об том сказал РИА Новости директор театра имени Вахтангова Кирилл... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:44

2021-01-29T10:44

2021-01-29T13:39

культура

умер василий лановой

кирилл крок

василий лановой

театр имени е. вахтангова

ссср

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Спектакли с участием народного артиста СССР Василия Ланового будут сняты с репертуара театра, об том сказал РИА Новости директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Спектакли с участием Василия Семеновича Ланового, а это "Посвящение Еве" и "Последние луны", были поставлены специально для него и на него. И последний спектакль на Ланового и Купченко. Поэтому с ними придется распрощаться", - сказал Крок.Он добавил, что также в театре готовился спектакль с участием Ланового "Война и мир"."Василий Семенович должен был быть занят в новой постановке Римаса Туминаса "Война и мир". Я вчера разговаривал в ночи с Римасом, он должен был сыграть старого князя", - сказал Крок.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в Театре имени Вахтангова. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой. 2021-01-29T10:44 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, кирилл крок, василий лановой, театр имени е. вахтангова, ссср