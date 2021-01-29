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https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595084998.html
Спектакли с участием Ланового снимут с репертуара театра Вахтангова
Спектакли с участием Ланового снимут с репертуара театра Вахтангова
Спектакли с участием народного артиста СССР Василия Ланового будут сняты с репертуара театра, об том сказал РИА Новости директор театра имени Вахтангова Кирилл... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:44
2021-01-29T13:39
культура
умер василий лановой
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Спектакли с участием народного артиста СССР Василия Ланового будут сняты с репертуара театра, об том сказал РИА Новости директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Спектакли с участием Василия Семеновича Ланового, а это "Посвящение Еве" и "Последние луны", были поставлены специально для него и на него. И последний спектакль на Ланового и Купченко. Поэтому с ними придется распрощаться", - сказал Крок.Он добавил, что также в театре готовился спектакль с участием Ланового "Война и мир"."Василий Семенович должен был быть занят в новой постановке Римаса Туминаса "Война и мир". Я вчера разговаривал в ночи с Римасом, он должен был сыграть старого князя", - сказал Крок.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в Театре имени Вахтангова. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.
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умер василий лановой, кирилл крок, василий лановой, театр имени е. вахтангова, ссср

Спектакли с участием Ланового снимут с репертуара театра Вахтангова

10:44 29.01.2021 (обновлено: 13:39 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
Народный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Спектакли с участием народного артиста СССР Василия Ланового будут сняты с репертуара театра, об том сказал РИА Новости директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
"Спектакли с участием Василия Семеновича Ланового, а это "Посвящение Еве" и "Последние луны", были поставлены специально для него и на него. И последний спектакль на Ланового и Купченко. Поэтому с ними придется распрощаться", - сказал Крок.
Он добавил, что также в театре готовился спектакль с участием Ланового "Война и мир".
"Василий Семенович должен был быть занят в новой постановке Римаса Туминаса "Война и мир". Я вчера разговаривал в ночи с Римасом, он должен был сыграть старого князя", - сказал Крок.
Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в Театре имени Вахтангова. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
Актер Василий Лановой, получивший специальный приз за вклад в киноискусство, на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год Золотой Орел в павильоне киноконцерна Мосфильм в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Прощание с Лановым пройдет в театре Вахтангова
 
КультураУмер Василий ЛановойКирилл КрокВасилий ЛановойТеатр имени Е. ВахтанговаСССР
 
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