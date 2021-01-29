https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595084998.html
Спектакли с участием Ланового снимут с репертуара театра Вахтангова
Спектакли с участием Ланового снимут с репертуара театра Вахтангова
Спектакли с участием народного артиста СССР Василия Ланового будут сняты с репертуара театра, об том сказал РИА Новости директор театра имени Вахтангова Кирилл... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:44
2021-01-29T10:44
2021-01-29T13:39
культура
умер василий лановой
кирилл крок
василий лановой
театр имени е. вахтангова
ссср
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Спектакли с участием народного артиста СССР Василия Ланового будут сняты с репертуара театра, об том сказал РИА Новости директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Спектакли с участием Василия Семеновича Ланового, а это "Посвящение Еве" и "Последние луны", были поставлены специально для него и на него. И последний спектакль на Ланового и Купченко. Поэтому с ними придется распрощаться", - сказал Крок.Он добавил, что также в театре готовился спектакль с участием Ланового "Война и мир"."Василий Семенович должен был быть занят в новой постановке Римаса Туминаса "Война и мир". Я вчера разговаривал в ночи с Римасом, он должен был сыграть старого князя", - сказал Крок.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в Театре имени Вахтангова. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html
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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.
2021-01-29T10:44
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РИА Новости
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РИА Новости
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умер василий лановой, кирилл крок, василий лановой, театр имени е. вахтангова, ссср
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Спектакли с участием народного артиста СССР
Василия Ланового будут сняты с репертуара театра, об том сказал РИА Новости директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок
.
Народный артист СССР Василий Лановой
скончался на 88-м году жизни. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко
. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
"Спектакли с участием Василия Семеновича Ланового, а это "Посвящение Еве" и "Последние луны", были поставлены специально для него и на него. И последний спектакль на Ланового и Купченко. Поэтому с ними придется распрощаться", - сказал Крок.
Он добавил, что также в театре готовился спектакль с участием Ланового "Война и мир".
"Василий Семенович должен был быть занят в новой постановке Римаса Туминаса "Война и мир". Я вчера разговаривал в ночи с Римасом, он должен был сыграть старого князя", - сказал Крок.
Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в Театре имени Вахтангова. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.