Василий Лановой — блестящий офицер из крестьян и символ мужской красоты

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Судьба Василия Ланового — это же фактически эталон для русского актера. Самородок в прямом смысле этого слова: он родился в простой крестьянской семье и ничего не предвещало головокружительной актерской карьеры. Но вся его жизнь оказалась не просто некоей цепочкой счастливых случайностей, а еще и демонстрацией его фантастического трудолюбия, невероятной целеустремленности и, конечно же, врожденного таланта.Экранный и сценический образ Ланового — это русский офицер, благородный и бесстрашный. И это бесстрашие было его природной чертой — еще из детства, когда маленький Василий, оказавшийся вместе с семьей на оккупированной немцами территории, отказался отдавать фашисту свой ремень. "Не отдам, мне подарили", — сказал мальчишка, и гитлеровец пустил над его головой автоматную очередь. Вася не дрогнул — вот только начал заикаться (этот недуг он тоже потом сумеет преодолеть). И увиденные в детстве ужасы войны, а равно и радость от Победы, ощущение величия народного подвига и страшной его цены — это Василий Лановой пронесет в своем сердце на протяжении всей жизни.Собственно, именно поэтому так естественны и так ярки все его экранные офицеры — и совершенно неважно, в какой эпохе они живут.Что его Вронский в "Анне Карениной", что Иван Варрава из "Офицеров" — это не только потрясающая внешняя красота (чего греха таить — Лановой, бесспорно, принадлежал к числу самых красивых актеров отечественного кинематографа), но и мощнейшее внутреннее благородство.Даже тогда, когда на его долю выпадали антигерои, а то и откровенные мерзавцы, он наделял их своим шармом, обаянием высочайшего уровня.И даже Анатоль Курагин в "Войне и мире" Сергея Бондарчука у него не просто похотливый злодей: это подлец с мотивацией, себялюбец и пошляк, но сыгранный Лановым настолько сочно и ярко, что восхищаться таким Анатолем было тоже абсолютно естественно. Его генерал Вольф из "Семнадцати мгновений весны" — нацист, который отправляется на секретные переговоры с англичанами и американцами, — вдруг показал нам совершенно новый образ экранного врага: не карикатурного фашиста, а хитрого, умного, расчетливого человека, переиграть которого в сложной политической игре было невероятно сложно, но необходимо.Кстати, настоящий генерал Вольф (отнюдь не такой красавец, как Лановой, а грузный, тучный человек) посмотрел экранизацию романа Юлиана Семенова и на вопрос "Как вам артист, который вас сыграл?", не без гордости заметил: "Совершенно на меня не похож. Гораздо красивее". Помимо своих киноролей, Лановой не оставлял и работу в театре, выходя на подмостки родного Вахтанговского буквально до последних дней. Был он и прекрасным Калафом в "Принцессе Турандот", и Фортинбрасом в "Гамлете".Но одной из звездных ролей стал Троцкий в "Брестском мире" по пьесе Михаила Шатрова. В перестроечные годы удалось вывести образ опального ленинского соратника на сцену, но режиссер Роберт Стуруа представил оригинальное сценическое решение. В его версии пьесы актеры играли без портретного грима — Михаил Ульянов, игравший Ленина, и Троцкий-Лановой выдавали невероятный по силе актерский дуэт, битву характеров, разыгрывали сложнейшую актерскую партию, наблюдать за которой было одно удовольствие. Он был непревзойденный чтец, собирая многочисленные поэтические программы — Пушкин, Маяковский, Светлов, Гумилев… Лановой знал множество стихов, оперировал ими с воздушной легкостью, сплетая в потрясающие по силе драматические коллажи.Не зря в спектакль "Пристань", сложную композицию, рассчитанную на уходящих вахтанговских "стариков", Римас Туминас включил целый блок "Пушкин", где Лановой просто читал стихи любимого поэта.Но из этого длинного поэтического монолога выстраивался целый спектакль в спектакле. В нем Лановой фактически отыгрывал эмоцию каждой строчки, проживая пушкинские стихотворения так, как мог только он один: ярко, страстно, с потрясающей силой актерской жизни. Он был абсолютным символом мужской силы и красоты, высочайшей принципиальности и настоящего, а не напускного патриотизма. Он не боялся высказывать свое мнение даже тогда, когда, казалось бы, оно никак не совпадало с мнением "креативного большинства".Нет, для него вообще не были возможны какие-либо компромиссы. Когда речь шла о благополучии родной страны, той самой Родины, защищать которую — честь любого офицера, что настоящего, что экранного. И он был весь носитель этой чести, ее абсолютный апологет.И когда на каждое 9 мая по телевидению в очередной раз показывали "Офицеров", то и сам Лановой, как и его герой Варрава, превращались в истинных воинов света, в несгибаемых борцов за человеческое счастье, за жизнь потомков, то есть каждого из нас.А быть символом благородства, отваги и чести — это не просто ответственная ноша, это еще и необходимость соответствия всем этим идеалам. И Лановой до последнего вздоха им полностью соответствовал: бесстрашный, мудрый, прекрасный, честный.Низкий поклон Вам, Василий Семенович. Вечная слава и вечная память.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Судьба Василия Ланового — это же фактически эталон для русского актера. Самородок в прямом смысле этого слова: он родился в простой крестьянской семье и ничего не предвещало головокружительной актерской карьеры. Но вся его жизнь оказалась не просто некоей цепочкой счастливых случайностей, а еще и демонстрацией его фантастического трудолюбия, невероятной целеустремленности и, конечно же, врожденного таланта.
Экранный и сценический образ Ланового — это русский офицер, благородный и бесстрашный. И это бесстрашие было его природной чертой — еще из детства, когда маленький Василий, оказавшийся вместе с семьей на оккупированной немцами территории, отказался отдавать фашисту свой ремень. "Не отдам, мне подарили", — сказал мальчишка, и гитлеровец пустил над его головой автоматную очередь. Вася не дрогнул — вот только начал заикаться (этот недуг он тоже потом сумеет преодолеть).
Что его Вронский в "Анне Карениной", что Иван Варрава из "Офицеров" — это не только потрясающая внешняя красота (чего греха таить — Лановой, бесспорно, принадлежал к числу самых красивых актеров отечественного кинематографа), но и мощнейшее внутреннее благородство.
Даже тогда, когда на его долю выпадали антигерои, а то и откровенные мерзавцы, он наделял их своим шармом, обаянием высочайшего уровня.
И даже Анатоль Курагин в "Войне и мире" Сергея Бондарчука у него не просто похотливый злодей: это подлец с мотивацией, себялюбец и пошляк, но сыгранный Лановым настолько сочно и ярко, что восхищаться таким Анатолем было тоже абсолютно естественно.
Его генерал Вольф из "Семнадцати мгновений весны" — нацист, который отправляется на секретные переговоры с англичанами и американцами, — вдруг показал нам совершенно новый образ экранного врага: не карикатурного фашиста, а хитрого, умного, расчетливого человека, переиграть которого в сложной политической игре было невероятно сложно, но необходимо.
Кстати, настоящий генерал Вольф (отнюдь не такой красавец, как Лановой, а грузный, тучный человек) посмотрел экранизацию романа Юлиана Семенова и на вопрос "Как вам артист, который вас сыграл?", не без гордости заметил: "Совершенно на меня не похож. Гораздо красивее".
Помимо своих киноролей, Лановой не оставлял и работу в театре, выходя на подмостки родного Вахтанговского буквально до последних дней. Был он и прекрасным Калафом в "Принцессе Турандот", и Фортинбрасом в "Гамлете".
Но одной из звездных ролей стал Троцкий в "Брестском мире" по пьесе Михаила Шатрова. В перестроечные годы удалось вывести образ опального ленинского соратника на сцену, но режиссер Роберт Стуруа представил оригинальное сценическое решение.
Михаил Ульянов и Василий Лановой в спектакле "Брестский мир"
В его версии пьесы актеры играли без портретного грима — Михаил Ульянов, игравший Ленина, и Троцкий-Лановой выдавали невероятный по силе актерский дуэт, битву характеров, разыгрывали сложнейшую актерскую партию, наблюдать за которой было одно удовольствие.
Он был непревзойденный чтец, собирая многочисленные поэтические программы — Пушкин, Маяковский, Светлов, Гумилев… Лановой знал множество стихов, оперировал ими с воздушной легкостью, сплетая в потрясающие по силе драматические коллажи.
Не зря в спектакль "Пристань", сложную композицию, рассчитанную на уходящих вахтанговских "стариков", Римас Туминас включил целый блок "Пушкин", где Лановой просто читал стихи любимого поэта.
Но из этого длинного поэтического монолога выстраивался целый спектакль в спектакле. В нем Лановой фактически отыгрывал эмоцию каждой строчки, проживая пушкинские стихотворения так, как мог только он один: ярко, страстно, с потрясающей силой актерской жизни.
Он был абсолютным символом мужской силы и красоты, высочайшей принципиальности и настоящего, а не напускного патриотизма. Он не боялся высказывать свое мнение даже тогда, когда, казалось бы, оно никак не совпадало с мнением "креативного большинства".
Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк" в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
И когда на каждое 9 мая по телевидению в очередной раз показывали "Офицеров", то и сам Лановой, как и его герой Варрава, превращались в истинных воинов света, в несгибаемых борцов за человеческое счастье, за жизнь потомков, то есть каждого из нас.
А быть символом благородства, отваги и чести — это не просто ответственная ноша, это еще и необходимость соответствия всем этим идеалам. И Лановой до последнего вздоха им полностью соответствовал: бесстрашный, мудрый, прекрасный, честный.
Низкий поклон Вам, Василий Семенович. Вечная слава и вечная память.
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