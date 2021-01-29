https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

Василий Лановой — блестящий офицер из крестьян и символ мужской красоты

Василий Лановой — блестящий офицер из крестьян и символ мужской красоты

Судьба Василия Ланового — это же фактически эталон для русского актера. Самородок в прямом смысле этого слова: он родился в простой крестьянской семье и ничего... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T03:04

2021-01-29T03:04

2021-01-29T14:04

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

театр

кино и сериалы

новости культуры

москва

культура

умер василий лановой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148117/18/1481171826_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_cf10ed376e7d6d98249f599d7491dc2a.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Судьба Василия Ланового — это же фактически эталон для русского актера. Самородок в прямом смысле этого слова: он родился в простой крестьянской семье и ничего не предвещало головокружительной актерской карьеры. Но вся его жизнь оказалась не просто некоей цепочкой счастливых случайностей, а еще и демонстрацией его фантастического трудолюбия, невероятной целеустремленности и, конечно же, врожденного таланта.Экранный и сценический образ Ланового — это русский офицер, благородный и бесстрашный. И это бесстрашие было его природной чертой — еще из детства, когда маленький Василий, оказавшийся вместе с семьей на оккупированной немцами территории, отказался отдавать фашисту свой ремень. "Не отдам, мне подарили", — сказал мальчишка, и гитлеровец пустил над его головой автоматную очередь. Вася не дрогнул — вот только начал заикаться (этот недуг он тоже потом сумеет преодолеть). И увиденные в детстве ужасы войны, а равно и радость от Победы, ощущение величия народного подвига и страшной его цены — это Василий Лановой пронесет в своем сердце на протяжении всей жизни.Собственно, именно поэтому так естественны и так ярки все его экранные офицеры — и совершенно неважно, в какой эпохе они живут.Что его Вронский в "Анне Карениной", что Иван Варрава из "Офицеров" — это не только потрясающая внешняя красота (чего греха таить — Лановой, бесспорно, принадлежал к числу самых красивых актеров отечественного кинематографа), но и мощнейшее внутреннее благородство.Даже тогда, когда на его долю выпадали антигерои, а то и откровенные мерзавцы, он наделял их своим шармом, обаянием высочайшего уровня.И даже Анатоль Курагин в "Войне и мире" Сергея Бондарчука у него не просто похотливый злодей: это подлец с мотивацией, себялюбец и пошляк, но сыгранный Лановым настолько сочно и ярко, что восхищаться таким Анатолем было тоже абсолютно естественно. Его генерал Вольф из "Семнадцати мгновений весны" — нацист, который отправляется на секретные переговоры с англичанами и американцами, — вдруг показал нам совершенно новый образ экранного врага: не карикатурного фашиста, а хитрого, умного, расчетливого человека, переиграть которого в сложной политической игре было невероятно сложно, но необходимо.Кстати, настоящий генерал Вольф (отнюдь не такой красавец, как Лановой, а грузный, тучный человек) посмотрел экранизацию романа Юлиана Семенова и на вопрос "Как вам артист, который вас сыграл?", не без гордости заметил: "Совершенно на меня не похож. Гораздо красивее". Помимо своих киноролей, Лановой не оставлял и работу в театре, выходя на подмостки родного Вахтанговского буквально до последних дней. Был он и прекрасным Калафом в "Принцессе Турандот", и Фортинбрасом в "Гамлете".Но одной из звездных ролей стал Троцкий в "Брестском мире" по пьесе Михаила Шатрова. В перестроечные годы удалось вывести образ опального ленинского соратника на сцену, но режиссер Роберт Стуруа представил оригинальное сценическое решение. В его версии пьесы актеры играли без портретного грима — Михаил Ульянов, игравший Ленина, и Троцкий-Лановой выдавали невероятный по силе актерский дуэт, битву характеров, разыгрывали сложнейшую актерскую партию, наблюдать за которой было одно удовольствие. Он был непревзойденный чтец, собирая многочисленные поэтические программы — Пушкин, Маяковский, Светлов, Гумилев… Лановой знал множество стихов, оперировал ими с воздушной легкостью, сплетая в потрясающие по силе драматические коллажи.Не зря в спектакль "Пристань", сложную композицию, рассчитанную на уходящих вахтанговских "стариков", Римас Туминас включил целый блок "Пушкин", где Лановой просто читал стихи любимого поэта.Но из этого длинного поэтического монолога выстраивался целый спектакль в спектакле. В нем Лановой фактически отыгрывал эмоцию каждой строчки, проживая пушкинские стихотворения так, как мог только он один: ярко, страстно, с потрясающей силой актерской жизни. Он был абсолютным символом мужской силы и красоты, высочайшей принципиальности и настоящего, а не напускного патриотизма. Он не боялся высказывать свое мнение даже тогда, когда, казалось бы, оно никак не совпадало с мнением "креативного большинства".Нет, для него вообще не были возможны какие-либо компромиссы. Когда речь шла о благополучии родной страны, той самой Родины, защищать которую — честь любого офицера, что настоящего, что экранного. И он был весь носитель этой чести, ее абсолютный апологет.И когда на каждое 9 мая по телевидению в очередной раз показывали "Офицеров", то и сам Лановой, как и его герой Варрава, превращались в истинных воинов света, в несгибаемых борцов за человеческое счастье, за жизнь потомков, то есть каждого из нас.А быть символом благородства, отваги и чести — это не просто ответственная ноша, это еще и необходимость соответствия всем этим идеалам. И Лановой до последнего вздоха им полностью соответствовал: бесстрашный, мудрый, прекрасный, честный.Низкий поклон Вам, Василий Семенович. Вечная слава и вечная память.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595057269.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, театр, кино и сериалы, новости культуры, москва, умер василий лановой, василий лановой, театр имени е. вахтангова