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https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html
Василий Лановой — блестящий офицер из крестьян и символ мужской красоты
Василий Лановой — блестящий офицер из крестьян и символ мужской красоты
Судьба Василия Ланового — это же фактически эталон для русского актера. Самородок в прямом смысле этого слова: он родился в простой крестьянской семье и ничего... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T03:04
2021-01-29T14:04
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Судьба Василия Ланового — это же фактически эталон для русского актера. Самородок в прямом смысле этого слова: он родился в простой крестьянской семье и ничего не предвещало головокружительной актерской карьеры. Но вся его жизнь оказалась не просто некоей цепочкой счастливых случайностей, а еще и демонстрацией его фантастического трудолюбия, невероятной целеустремленности и, конечно же, врожденного таланта.Экранный и сценический образ Ланового — это русский офицер, благородный и бесстрашный. И это бесстрашие было его природной чертой — еще из детства, когда маленький Василий, оказавшийся вместе с семьей на оккупированной немцами территории, отказался отдавать фашисту свой ремень. "Не отдам, мне подарили", — сказал мальчишка, и гитлеровец пустил над его головой автоматную очередь. Вася не дрогнул — вот только начал заикаться (этот недуг он тоже потом сумеет преодолеть). И увиденные в детстве ужасы войны, а равно и радость от Победы, ощущение величия народного подвига и страшной его цены — это Василий Лановой пронесет в своем сердце на протяжении всей жизни.Собственно, именно поэтому так естественны и так ярки все его экранные офицеры — и совершенно неважно, в какой эпохе они живут.Что его Вронский в "Анне Карениной", что Иван Варрава из "Офицеров" — это не только потрясающая внешняя красота (чего греха таить — Лановой, бесспорно, принадлежал к числу самых красивых актеров отечественного кинематографа), но и мощнейшее внутреннее благородство.Даже тогда, когда на его долю выпадали антигерои, а то и откровенные мерзавцы, он наделял их своим шармом, обаянием высочайшего уровня.И даже Анатоль Курагин в "Войне и мире" Сергея Бондарчука у него не просто похотливый злодей: это подлец с мотивацией, себялюбец и пошляк, но сыгранный Лановым настолько сочно и ярко, что восхищаться таким Анатолем было тоже абсолютно естественно. Его генерал Вольф из "Семнадцати мгновений весны" — нацист, который отправляется на секретные переговоры с англичанами и американцами, — вдруг показал нам совершенно новый образ экранного врага: не карикатурного фашиста, а хитрого, умного, расчетливого человека, переиграть которого в сложной политической игре было невероятно сложно, но необходимо.Кстати, настоящий генерал Вольф (отнюдь не такой красавец, как Лановой, а грузный, тучный человек) посмотрел экранизацию романа Юлиана Семенова и на вопрос "Как вам артист, который вас сыграл?", не без гордости заметил: "Совершенно на меня не похож. Гораздо красивее". Помимо своих киноролей, Лановой не оставлял и работу в театре, выходя на подмостки родного Вахтанговского буквально до последних дней. Был он и прекрасным Калафом в "Принцессе Турандот", и Фортинбрасом в "Гамлете".Но одной из звездных ролей стал Троцкий в "Брестском мире" по пьесе Михаила Шатрова. В перестроечные годы удалось вывести образ опального ленинского соратника на сцену, но режиссер Роберт Стуруа представил оригинальное сценическое решение. В его версии пьесы актеры играли без портретного грима — Михаил Ульянов, игравший Ленина, и Троцкий-Лановой выдавали невероятный по силе актерский дуэт, битву характеров, разыгрывали сложнейшую актерскую партию, наблюдать за которой было одно удовольствие. Он был непревзойденный чтец, собирая многочисленные поэтические программы — Пушкин, Маяковский, Светлов, Гумилев… Лановой знал множество стихов, оперировал ими с воздушной легкостью, сплетая в потрясающие по силе драматические коллажи.Не зря в спектакль "Пристань", сложную композицию, рассчитанную на уходящих вахтанговских "стариков", Римас Туминас включил целый блок "Пушкин", где Лановой просто читал стихи любимого поэта.Но из этого длинного поэтического монолога выстраивался целый спектакль в спектакле. В нем Лановой фактически отыгрывал эмоцию каждой строчки, проживая пушкинские стихотворения так, как мог только он один: ярко, страстно, с потрясающей силой актерской жизни. Он был абсолютным символом мужской силы и красоты, высочайшей принципиальности и настоящего, а не напускного патриотизма. Он не боялся высказывать свое мнение даже тогда, когда, казалось бы, оно никак не совпадало с мнением "креативного большинства".Нет, для него вообще не были возможны какие-либо компромиссы. Когда речь шла о благополучии родной страны, той самой Родины, защищать которую — честь любого офицера, что настоящего, что экранного. И он был весь носитель этой чести, ее абсолютный апологет.И когда на каждое 9 мая по телевидению в очередной раз показывали "Офицеров", то и сам Лановой, как и его герой Варрава, превращались в истинных воинов света, в несгибаемых борцов за человеческое счастье, за жизнь потомков, то есть каждого из нас.А быть символом благородства, отваги и чести — это не просто ответственная ноша, это еще и необходимость соответствия всем этим идеалам. И Лановой до последнего вздоха им полностью соответствовал: бесстрашный, мудрый, прекрасный, честный.Низкий поклон Вам, Василий Семенович. Вечная слава и вечная память.
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Василий Лановой — блестящий офицер из крестьян и символ мужской красоты

03:04 29.01.2021 (обновлено: 14:04 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрогон спектакля "Пристань" в Театре им. Вахтангова
Прогон спектакля Пристань в Театре им. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Судьба Василия Ланового — это же фактически эталон для русского актера. Самородок в прямом смысле этого слова: он родился в простой крестьянской семье и ничего не предвещало головокружительной актерской карьеры. Но вся его жизнь оказалась не просто некоей цепочкой счастливых случайностей, а еще и демонстрацией его фантастического трудолюбия, невероятной целеустремленности и, конечно же, врожденного таланта.
Экранный и сценический образ Ланового — это русский офицер, благородный и бесстрашный. И это бесстрашие было его природной чертой — еще из детства, когда маленький Василий, оказавшийся вместе с семьей на оккупированной немцами территории, отказался отдавать фашисту свой ремень. "Не отдам, мне подарили", — сказал мальчишка, и гитлеровец пустил над его головой автоматную очередь. Вася не дрогнул — вот только начал заикаться (этот недуг он тоже потом сумеет преодолеть).
© РИА Новости / Киевская киностудия художественных фильмов, 1956  / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Павел Корчагин". В роли Павла Корчагина — Василий Семенович Лановой

Кадр из фильма Павел Корчагин, 1957 год
1 из 6

Кадр из фильма "Павел Корчагин". В роли Павла Корчагина — Василий Семенович Лановой

© РИА Новости / Киевская киностудия художественных фильмов, 1956
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского — Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой — Галина Ляпина

Кадр из художественного фильма Аттестат зрелости
2 из 6

Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского — Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой — Галина Ляпина

© РИА Новости
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© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
Василий Лановой в фильме Полосатый рейс
3 из 6
Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961
© Киностудия им. М. Горького. 1971Василий Лановой в фильме "Офицеры"
Василий Лановой в фильме Офицеры
4 из 6
Василий Лановой в фильме "Офицеры"
© Киностудия им. М. Горького. 1971
© РИА Новости / В. Уваров / Перейти в фотобанк

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина в кинофильме по роману Льва Толстого "Война и мир" (1965-1967)

Артист Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма Война и мир
5 из 6

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина в кинофильме по роману Льва Толстого "Война и мир" (1965-1967)

© РИА Новости / В. Уваров
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© РИА Новости / Родькин

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса" ("Мосфильм"). Режиссер — Александр Птушко

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме Алые паруса (Мосфильм, 1961 г.). Режиссер - Александр Птушко
6 из 6

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса" ("Мосфильм"). Режиссер — Александр Птушко

© РИА Новости / Родькин
1 из 6

Кадр из фильма "Павел Корчагин". В роли Павла Корчагина — Василий Семенович Лановой

© РИА Новости / Киевская киностудия художественных фильмов, 1956
Перейти в фотобанк
2 из 6

Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского — Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой — Галина Ляпина

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 6
Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961
4 из 6
Василий Лановой в фильме "Офицеры"
© Киностудия им. М. Горького. 1971
5 из 6

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина в кинофильме по роману Льва Толстого "Война и мир" (1965-1967)

© РИА Новости / В. Уваров
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6 из 6

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса" ("Мосфильм"). Режиссер — Александр Птушко

© РИА Новости / Родькин
И увиденные в детстве ужасы войны, а равно и радость от Победы, ощущение величия народного подвига и страшной его цены — это Василий Лановой пронесет в своем сердце на протяжении всей жизни.
Собственно, именно поэтому так естественны и так ярки все его экранные офицеры — и совершенно неважно, в какой эпохе они живут.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛановой в фильме "Анна Каренина"
Лановой в фильме Анна Каренина - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости
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Лановой в фильме "Анна Каренина"
Что его Вронский в "Анне Карениной", что Иван Варрава из "Офицеров" — это не только потрясающая внешняя красота (чего греха таить — Лановой, бесспорно, принадлежал к числу самых красивых актеров отечественного кинематографа), но и мощнейшее внутреннее благородство.
Даже тогда, когда на его долю выпадали антигерои, а то и откровенные мерзавцы, он наделял их своим шармом, обаянием высочайшего уровня.
И даже Анатоль Курагин в "Войне и мире" Сергея Бондарчука у него не просто похотливый злодей: это подлец с мотивацией, себялюбец и пошляк, но сыгранный Лановым настолько сочно и ярко, что восхищаться таким Анатолем было тоже абсолютно естественно.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЛановой в фильме "Семнадцать мгновений весны"
В. Лановой в фильме Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Лановой в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Его генерал Вольф из "Семнадцати мгновений весны" — нацист, который отправляется на секретные переговоры с англичанами и американцами, — вдруг показал нам совершенно новый образ экранного врага: не карикатурного фашиста, а хитрого, умного, расчетливого человека, переиграть которого в сложной политической игре было невероятно сложно, но необходимо.
Кстати, настоящий генерал Вольф (отнюдь не такой красавец, как Лановой, а грузный, тучный человек) посмотрел экранизацию романа Юлиана Семенова и на вопрос "Как вам артист, который вас сыграл?", не без гордости заметил: "Совершенно на меня не похож. Гораздо красивее".
Помимо своих киноролей, Лановой не оставлял и работу в театре, выходя на подмостки родного Вахтанговского буквально до последних дней. Был он и прекрасным Калафом в "Принцессе Турандот", и Фортинбрасом в "Гамлете".
© РИА Новости / Чернов / Перейти в фотобанк

Артист Театра имени Евгения Вахтангова Василий Лановой в роли Калафа в спектакле "Принцесса Турандот"

Лановой в спектакле Принцесса Турандот
1 из 7

Артист Театра имени Евгения Вахтангова Василий Лановой в роли Калафа в спектакле "Принцесса Турандот"

© РИА Новости / Чернов
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© РИА Новости / Александр Макаров

Клеопатра — Юлия Борисова, Цезарь — Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в Театре имени Евгения Вахтангова

Клеопатра - Юлия Борисова, Цезарь - Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира Антоний и Клеопатра в театре имени Евгения Вахтангова
2 из 7

Клеопатра — Юлия Борисова, Цезарь — Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в Театре имени Евгения Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Народный артист СССР Василий Семенович Лановой в роли Октавия Цезаря в спектакле Московского театра имени Вахтангова "Антоний и Клеопатра"

Сцена из спектакля Антоний и Клеопатра
3 из 7

Народный артист СССР Василий Семенович Лановой в роли Октавия Цезаря в спектакле Московского театра имени Вахтангова "Антоний и Клеопатра"

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр МакаровЮлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра имени Вахтангова
Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле Миллионерша Государственного академического театра имени Вахтангова
4 из 7
Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра имени Вахтангова
© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Александр Гладштейн

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького Дети солнца.
5 из 7

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"

© РИА Новости / Александр Гладштейн
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Е. Беликова (слева) в роли Елены Андреевны и В. Лановой (справа) в роли доктора в спектакле "Дядя Ваня". Московский театр Et cetera

Беликова и Лановой в спектакле Дядя Ваня
6 из 7

Е. Беликова (слева) в роли Елены Андреевны и В. Лановой (справа) в роли доктора в спектакле "Дядя Ваня". Московский театр Et cetera

© РИА Новости / Александр Макаров
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© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова

Василий Лановой и Евгений Князев в спектакле "Посвящение Еве" в Театре имени Вахтангова

Василий Лановой и Евгений Князев в спектакле Посвящение Еве в театре им. Вахтангова
7 из 7

Василий Лановой и Евгений Князев в спектакле "Посвящение Еве" в Театре имени Вахтангова

© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова
1 из 7

Артист Театра имени Евгения Вахтангова Василий Лановой в роли Калафа в спектакле "Принцесса Турандот"

© РИА Новости / Чернов
Перейти в фотобанк
2 из 7

Клеопатра — Юлия Борисова, Цезарь — Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в Театре имени Евгения Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
3 из 7

Народный артист СССР Василий Семенович Лановой в роли Октавия Цезаря в спектакле Московского театра имени Вахтангова "Антоний и Клеопатра"

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
4 из 7
Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра имени Вахтангова
© РИА Новости / Александр Макаров
5 из 7

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"

© РИА Новости / Александр Гладштейн
6 из 7

Е. Беликова (слева) в роли Елены Андреевны и В. Лановой (справа) в роли доктора в спектакле "Дядя Ваня". Московский театр Et cetera

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
7 из 7

Василий Лановой и Евгений Князев в спектакле "Посвящение Еве" в Театре имени Вахтангова

© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова
Но одной из звездных ролей стал Троцкий в "Брестском мире" по пьесе Михаила Шатрова. В перестроечные годы удалось вывести образ опального ленинского соратника на сцену, но режиссер Роберт Стуруа представил оригинальное сценическое решение.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов и Василий Лановой в спектакле "Брестский мир"
Михаил Ульянов и Василий Лановой в спектакле Бресткий мир - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Михаил Ульянов и Василий Лановой в спектакле "Брестский мир"
В его версии пьесы актеры играли без портретного грима — Михаил Ульянов, игравший Ленина, и Троцкий-Лановой выдавали невероятный по силе актерский дуэт, битву характеров, разыгрывали сложнейшую актерскую партию, наблюдать за которой было одно удовольствие.
Он был непревзойденный чтец, собирая многочисленные поэтические программы — Пушкин, Маяковский, Светлов, Гумилев… Лановой знал множество стихов, оперировал ими с воздушной легкостью, сплетая в потрясающие по силе драматические коллажи.
Не зря в спектакль "Пристань", сложную композицию, рассчитанную на уходящих вахтанговских "стариков", Римас Туминас включил целый блок "Пушкин", где Лановой просто читал стихи любимого поэта.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Василий Лановой читает стихи А. С. Пушкина в сцене из спектакля "Пристань" театра имени Вахтангова

Василий Лановой в прогоне спектакля Пристань в Театре имени Вахтангова
1 из 3

Василий Лановой читает стихи А. С. Пушкина в сцене из спектакля "Пристань" театра имени Вахтангова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Василий Лановой читает стихи А. С. Пушкина в сцене из спектакля "Пристань" Театра имени Вахтангова

Прогон спектакля Пристань в Театре им. Вахтангова
2 из 3

Василий Лановой читает стихи А. С. Пушкина в сцене из спектакля "Пристань" Театра имени Вахтангова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Василий Лановой читает стихи А.С. Пушкина в сцене из спектакля "Пристань" театра имени Вахтангова

Прогон спектакля Пристань в Театре им. Вахтангова
3 из 3

Василий Лановой читает стихи А.С. Пушкина в сцене из спектакля "Пристань" театра имени Вахтангова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 3

Василий Лановой читает стихи А. С. Пушкина в сцене из спектакля "Пристань" театра имени Вахтангова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 3

Василий Лановой читает стихи А. С. Пушкина в сцене из спектакля "Пристань" Театра имени Вахтангова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 3

Василий Лановой читает стихи А.С. Пушкина в сцене из спектакля "Пристань" театра имени Вахтангова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Но из этого длинного поэтического монолога выстраивался целый спектакль в спектакле. В нем Лановой фактически отыгрывал эмоцию каждой строчки, проживая пушкинские стихотворения так, как мог только он один: ярко, страстно, с потрясающей силой актерской жизни.
Он был абсолютным символом мужской силы и красоты, высочайшей принципиальности и настоящего, а не напускного патриотизма. Он не боялся высказывать свое мнение даже тогда, когда, казалось бы, оно никак не совпадало с мнением "креативного большинства".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой во время торжественной профилактики горелки Вечного огня
Актер Василий Лановой во время торжественной профилактики горелки Вечного огня - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Актер Василий Лановой во время торжественной профилактики горелки Вечного огня
Нет, для него вообще не были возможны какие-либо компромиссы. Когда речь шла о благополучии родной страны, той самой Родины, защищать которую — честь любого офицера, что настоящего, что экранного.
И он был весь носитель этой чести, ее абсолютный апологет.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк" в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк" в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
И когда на каждое 9 мая по телевидению в очередной раз показывали "Офицеров", то и сам Лановой, как и его герой Варрава, превращались в истинных воинов света, в несгибаемых борцов за человеческое счастье, за жизнь потомков, то есть каждого из нас.
А быть символом благородства, отваги и чести — это не просто ответственная ноша, это еще и необходимость соответствия всем этим идеалам. И Лановой до последнего вздоха им полностью соответствовал: бесстрашный, мудрый, прекрасный, честный.
Низкий поклон Вам, Василий Семенович. Вечная слава и вечная память.
Актер Василий Лановой на церемонии вручения зрительской театральной премии Звезда Театрала в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
01:14Культура
Названа причина смерти Василия Ланового
 
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15:01Друг Ланового рассказал о последних днях актера
15:00Пожилых людей с коронавирусом лучше госпитализировать, считает Мурашко
14:59Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену
14:58Экс-главу китайской компании по управлению активами казнили за коррупцию
14:57Глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
14:39В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях
14:36Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
14:35Глава дипломатии ЕС в ходе визита в Россию обсудит Украину и Навального
14:31В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание
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