https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595057269.html

Названа причина смерти Василия Ланового

Названа причина смерти Василия Ланового

Причиной смерти народного артиста СССР Василия Ланового стал коронавирус, об этом сообщил телеканалу "360" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T01:14

2021-01-29T01:14

2021-01-29T01:51

культура

умер василий лановой

россия

кирилл крок

василий лановой

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Причиной смерти народного артиста СССР Василия Ланового стал коронавирус, об этом сообщил телеканалу "360" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Актер умер в четверг на 88-м году жизни."Причина — коронавирус", — сказал Крок.В начале месяца артиста вместе с его супругой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. Накануне его состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию.Лановой за свою карьеру сыграл большое количество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1594990418.html

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2021

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умер василий лановой, россия, кирилл крок, василий лановой