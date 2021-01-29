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Названа причина смерти Василия Ланового
Названа причина смерти Василия Ланового
Причиной смерти народного артиста СССР Василия Ланового стал коронавирус, об этом сообщил телеканалу "360" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T01:14
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культура
умер василий лановой
россия
кирилл крок
василий лановой
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Причиной смерти народного артиста СССР Василия Ланового стал коронавирус, об этом сообщил телеканалу "360" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Актер умер в четверг на 88-м году жизни."Причина — коронавирус", — сказал Крок.В начале месяца артиста вместе с его супругой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. Накануне его состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию.Лановой за свою карьеру сыграл большое количество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
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умер василий лановой, россия, кирилл крок, василий лановой

Названа причина смерти Василия Ланового

01:14 29.01.2021 (обновлено: 01:51 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой на церемонии вручения зрительской театральной премии "Звезда Театрала" в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
Актер Василий Лановой на церемонии вручения зрительской театральной премии Звезда Театрала в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Причиной смерти народного артиста СССР Василия Ланового стал коронавирус, об этом сообщил телеканалу "360" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Актер умер в четверг на 88-м году жизни.
"Причина — коронавирус", — сказал Крок.
В начале месяца артиста вместе с его супругой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. Накануне его состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию.
Лановой за свою карьеру сыграл большое количество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
Актёр Василий Лановой, получивший награду в номинации За беззаветное служение театру, честь и достоинство, на XXV церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в театре имени Вахтангова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
00:19
Биография Василия Ланового
 
КультураУмер Василий ЛановойРоссияКирилл КрокВасилий Лановой
 
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