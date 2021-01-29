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В Крыму извинились за скандал с акцией "Блокадный хлеб"
В Крыму извинились за скандал с акцией "Блокадный хлеб"
Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма принесла извинения за скандал вокруг акции "Блокадный хлеб", добавив, что... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:24
2021-01-29T13:24
россия
мая хужина
сергей аксенов (политик)
керчь
ленинград
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма принесла извинения за скандал вокруг акции "Блокадный хлеб", добавив, что расфасованный по 125 граммов хлеб передавался пожилым людям как символический блокадный паек.Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых волонтеры преподносят пожилым людям кусочки расфасованного по 125 граммов хлеба. Это вызвало критику интернет-пользователей."Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты", - говорится в заявлении администрации.В частности, в администрации пояснили, что волонтеры рассказывали о подвиге ленинградцев, а также передавали как символ памяти всем желающим 125 граммов черного хлеба."В Перовском сельском поселении было решено провести акцию, посетив пожилых людей на дому. Согласно правилам акции, каждый желающий получил символический блокадный паек – 125 граммов хлеба. Кроме того, жителям поселения, имеющим статус "дети войны", были вручены продуктовые наборы. Волонтерскую помощь жители приняли с благодарностью", - отметили в администрации.Акция "Блокадный хлеб" проходила с 18 по 27 января по всей России, ее цель - напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду.В прошлом году скандал вокруг блокадников разгорелся в Керчи. Тогда глава муниципального образования Мая Хужина, ее заместитель и местные депутаты вручили блокадникам медали и каждому принесли по батону белого хлеба, назвав его "символическим". При этом пользователи соцсетей обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой. Позже Хужина и ее заместитель были сняты с занимаемых должностей.
https://ria.ru/20210127/872-dnya-uzhasa-i-nadezhdy-arkhivnye-kadry-blokadnogo-leningrada-1594834396.html
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россия, мая хужина, сергей аксенов (политик), керчь, ленинград, общество

В Крыму извинились за скандал с акцией "Блокадный хлеб"

13:24 29.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАкция "Блокадный хлеб"
Акция Блокадный хлеб - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма принесла извинения за скандал вокруг акции "Блокадный хлеб", добавив, что расфасованный по 125 граммов хлеб передавался пожилым людям как символический блокадный паек.
Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых волонтеры преподносят пожилым людям кусочки расфасованного по 125 граммов хлеба. Это вызвало критику интернет-пользователей.
"Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты", - говорится в заявлении администрации.
В частности, в администрации пояснили, что волонтеры рассказывали о подвиге ленинградцев, а также передавали как символ памяти всем желающим 125 граммов черного хлеба.
872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного ЛенинградаНаступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
"В Перовском сельском поселении было решено провести акцию, посетив пожилых людей на дому. Согласно правилам акции, каждый желающий получил символический блокадный паек – 125 граммов хлеба. Кроме того, жителям поселения, имеющим статус "дети войны", были вручены продуктовые наборы. Волонтерскую помощь жители приняли с благодарностью", - отметили в администрации.
Акция "Блокадный хлеб" проходила с 18 по 27 января по всей России, ее цель - напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду.
В прошлом году скандал вокруг блокадников разгорелся в Керчи. Тогда глава муниципального образования Мая Хужина, ее заместитель и местные депутаты вручили блокадникам медали и каждому принесли по батону белого хлеба, назвав его "символическим". При этом пользователи соцсетей обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой. Позже Хужина и ее заместитель были сняты с занимаемых должностей.
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