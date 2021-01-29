https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595089342.html

В ЮАР выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

В ЮАР выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

Первый случай заражения “британским” вариантом коронавируса зафиксирован в Южно-Африканской Республике (ЮАР), заявил южноафриканский вирусолог. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:06

2021-01-29T11:06

2021-01-29T11:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

великобритания

юар

в мире

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Первый случай заражения “британским” вариантом коронавируса зафиксирован в Южно-Африканской Республике (ЮАР), заявил южноафриканский вирусолог."Сегодня (в четверг – ред.) мы только что сообщили о выявлении первого завозного случая варианта B1.1.7 – разновидности, которая вызывает беспокойство в Великобритании”, - сказал на устроенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) брифинге южноафриканский исследователь из Медицинской школы имени Нельсона Манделы при Университете Квазулу-Наталя Тулио де Оливейра.При этом он подчеркнул, что, по всей видимости, этот штамм не быстро распространяется в ЮАР, и призвал жителей не паниковать в связи с этим открытием, поскольку могут возникнуть и другие варианты COVID-19.Всего в ЮАР выявлено более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 43,1 тысячи пациентов, почти 1,3 миллиона заболевших выздоровели.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/mutatsii-1595046974.html

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юар

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коронавирус covid-19, воз, великобритания, юар, в мире