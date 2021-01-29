https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595089342.html
В ЮАР выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса
В ЮАР выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса
Первый случай заражения “британским” вариантом коронавируса зафиксирован в Южно-Африканской Республике (ЮАР), заявил южноафриканский вирусолог. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:06
2021-01-29T11:06
2021-01-29T11:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
великобритания
юар
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Первый случай заражения “британским” вариантом коронавируса зафиксирован в Южно-Африканской Республике (ЮАР), заявил южноафриканский вирусолог."Сегодня (в четверг – ред.) мы только что сообщили о выявлении первого завозного случая варианта B1.1.7 – разновидности, которая вызывает беспокойство в Великобритании”, - сказал на устроенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) брифинге южноафриканский исследователь из Медицинской школы имени Нельсона Манделы при Университете Квазулу-Наталя Тулио де Оливейра.При этом он подчеркнул, что, по всей видимости, этот штамм не быстро распространяется в ЮАР, и призвал жителей не паниковать в связи с этим открытием, поскольку могут возникнуть и другие варианты COVID-19.Всего в ЮАР выявлено более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 43,1 тысячи пациентов, почти 1,3 миллиона заболевших выздоровели.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, великобритания, юар, в мире
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Первый случай заражения “британским” вариантом коронавируса зафиксирован в Южно-Африканской Республике (ЮАР), заявил южноафриканский вирусолог.
"Сегодня (в четверг – ред.) мы только что сообщили о выявлении первого завозного случая варианта B1.1.7 – разновидности, которая вызывает беспокойство в Великобритании
”, - сказал на устроенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ
) брифинге южноафриканский исследователь из Медицинской школы имени Нельсона Манделы при Университете Квазулу-Наталя Тулио де Оливейра.
При этом он подчеркнул, что, по всей видимости, этот штамм не быстро распространяется в ЮАР
, и призвал жителей не паниковать в связи с этим открытием, поскольку могут возникнуть и другие варианты COVID-19.
Всего в ЮАР выявлено более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 43,1 тысячи пациентов, почти 1,3 миллиона заболевших выздоровели.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.