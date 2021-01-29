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Вирусологи оценили риск новых всплесков COVID-19 в России
Вирусологи оценили риск новых всплесков COVID-19 в России
Вирусологи допустили возможность новых всплесков COVID-19 в России, сообщил РБК. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:01
2021-01-29T12:58
распространение коронавируса
евгений тимаков
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вирусологи допустили возможность новых всплесков COVID-19 в России, сообщил РБК.Как напомнил инфекционист Евгений Тимаков, после зимы у людей, как правило, снижается иммунитет и появляется авитаминоз, на фоне чего могут возникнуть новые небольшие вспышки — не только ОРВИ, но и коронавируса."Так что будет рост, но уже не такой взрывной", — добавил он.Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил снижение заболеваемости тем, что на время праздников люди меньше собирались в группы, например для учебы или работы."Возможно, в ближайшие недели будет небольшой подъем заболеваемости, но я не думаю, что это будут такие цифры, как в ноябре-декабре", — заключил специалист.Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что в марте в России может заметно снизиться заболеваемость COVID-19. По его словам, сейчас фаза медленного роста завершилась и сменилась фазой стабилизации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений тимаков, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Вирусологи оценили риск новых всплесков COVID-19 в России

11:01 29.01.2021 (обновлено: 12:58 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе станции метро "Парк Культуры" московского метрополитена
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вирусологи допустили возможность новых всплесков COVID-19 в России, сообщил РБК.
Как напомнил инфекционист Евгений Тимаков, после зимы у людей, как правило, снижается иммунитет и появляется авитаминоз, на фоне чего могут возникнуть новые небольшие вспышки — не только ОРВИ, но и коронавируса.
"Так что будет рост, но уже не такой взрывной", — добавил он.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил снижение заболеваемости тем, что на время праздников люди меньше собирались в группы, например для учебы или работы.
"Возможно, в ближайшие недели будет небольшой подъем заболеваемости, но я не думаю, что это будут такие цифры, как в ноябре-декабре", — заключил специалист.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что в марте в России может заметно снизиться заболеваемость COVID-19. По его словам, сейчас фаза медленного роста завершилась и сменилась фазой стабилизации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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