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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210129/konservant-1595036980.html
Не верю! Как нас обманывают производители еды
Не верю! Как нас обманывают производители еды
Эко, БИО, природный, натуральный, без консервантов, без сахара - увидев такие пометки на продуктах, лучше приглядеться к составу. Что такое трансжиры и гидрогенизация, и стоит ли этого бояться? Говяжий жир в молоке: какие "невероятные" ингредиенты могут поджидать вас в обычных продуктах. Зачем производители сахара “купили” исследование у Гарварда?
2021-01-29T12:00
2021-01-29T12:10
не верю!
обман
россия
молоко
пальмовое масло
unicef
подкаст
жир
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Не верю! Как нас обманывают производители еды
Эко, БИО, природный, натуральный, без консервантов, без сахара - увидев такие пометки на продуктах, лучше приглядеться к составу. Что такое трансжиры и гидрогенизация, и стоит ли этого бояться? Говяжий жир в молоке: какие "невероятные" ингредиенты могут поджидать вас в обычных продуктах. Зачем производители сахара “купили” исследование у Гарварда?
audio/mpeg
Не верю! Как нас обманывают производители еды
Эко, БИО, природный, натуральный, без консервантов, без сахара - увидев такие пометки на продуктах, лучше приглядеться к составу. Что такое трансжиры и гидрогенизация, и стоит ли этого бояться? Говяжий жир в молоке: какие "невероятные" ингредиенты могут поджидать вас в обычных продуктах. Зачем производители сахара “купили” исследование у Гарварда?
audio/mpeg
Как сохранить здоровье и не дать себя обмануть рассказали нутрициолог, сертифицированный UNICEF специалист по питанию Виктория Вишнякова, и руководитель комитета общественных расследований Объединения потребителей России Игорь Болбат.01:35 - “Из отборной пшеницы”, “живой продукт”, “ценный источник углеводов и витаминов”: разбираем самые популярные маркетинговые уловки на примере обычного батона хлеба. Бездрожжевой хлеб полезнее дрожжевого? 07:35 - Трансжиры и гидрогенизация - что это такое и почему лучше отказаться от продуктов с кондитерским жиром в составе. Какие рекомендации дает ВОЗ?12:01 - Чем опасно пальмовое масло и правда ли оно настолько же полезно, как и другие растительные масла? Ежегодно в Россию ввозят около 1 млн тонн пальмового масла. Зачем так много?17:30 - Производители сахара “купили” исследование у Гарварда. 18:35 - “Без сахара”: как производители продуктов прячут сахар в составе? “Sugar free” переводиться как “смотри состав”.21:52 - “Легкий” и “обезжиренный” майонез: стараясь сохранить фигуру можно набрать пару лишних килограмм. 25:20 - “Подарите производителю калькулятор”: история о том, как продукт стал в два раза калорийней без изменений в составе. Пальмовое масло в молоке: чем кормят детей в школах. 28:20 - “Без глютена”: тренд, на котором зарабатывают производители продуктов. 31:05 - Молоко из цельной коровы. Что говяжий жир делает в молоке? Как защититься от подобных “сюрпризов” в составе.35:35 - "Взболтать, но не смешивать": кофе с цикорием, чай с листьями других растений, пармезан из дешевых сортов сыра и целлюлозой.39:43 - “Глутамат ни в чем не виноват”: как меняются наши вкусовые предпочтения из-за усилителей вкуса. “Не содержит консервантов”: насколько можно этому верить? 49:13 - Анекдот!Внимание! Данный эпизод полностью экологичен, не содержит “воды”, усилителей слуха и оценочного суждения. Обогащен полезным смыслом и отборными шутками. Во время записи ни один производитель продуктов питания не пострадал.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, обман, россия, молоко, пальмовое масло, unicef, подкаст, жир, витамины, сахар, здоровье, воз, диета, хлеб, продукты, дети, школа, общество

Не верю! Как нас обманывают производители еды

12:00 29.01.2021 (обновлено: 12:10 29.01.2021)
 
Не верю!
Не верю! Как нас обманывают производители еды
12:00
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Эко, БИО, природный, натуральный, без консервантов, без сахара - увидев такие пометки на продуктах, лучше приглядеться к составу. Что такое трансжиры и гидрогенизация, и стоит ли этого бояться? Говяжий жир в молоке: какие "невероятные" ингредиенты могут поджидать вас в обычных продуктах. Зачем производители сахара “купили” исследование у Гарварда?
Как сохранить здоровье и не дать себя обмануть рассказали нутрициолог, сертифицированный UNICEF специалист по питанию Виктория Вишнякова, и руководитель комитета общественных расследований Объединения потребителей России Игорь Болбат.
01:35 - “Из отборной пшеницы”, “живой продукт”, “ценный источник углеводов и витаминов”: разбираем самые популярные маркетинговые уловки на примере обычного батона хлеба. Бездрожжевой хлеб полезнее дрожжевого?
07:35 - Трансжиры и гидрогенизация - что это такое и почему лучше отказаться от продуктов с кондитерским жиром в составе. Какие рекомендации дает ВОЗ?
12:01 - Чем опасно пальмовое масло и правда ли оно настолько же полезно, как и другие растительные масла? Ежегодно в Россию ввозят около 1 млн тонн пальмового масла. Зачем так много?
17:30 - Производители сахара “купили” исследование у Гарварда.
18:35 - “Без сахара”: как производители продуктов прячут сахар в составе? “Sugar free” переводиться как “смотри состав”.
21:52 - “Легкий” и “обезжиренный” майонез: стараясь сохранить фигуру можно набрать пару лишних килограмм.
25:20 - “Подарите производителю калькулятор”: история о том, как продукт стал в два раза калорийней без изменений в составе. Пальмовое масло в молоке: чем кормят детей в школах.
28:20 - “Без глютена”: тренд, на котором зарабатывают производители продуктов.
31:05 - Молоко из цельной коровы. Что говяжий жир делает в молоке? Как защититься от подобных “сюрпризов” в составе.
35:35 - "Взболтать, но не смешивать": кофе с цикорием, чай с листьями других растений, пармезан из дешевых сортов сыра и целлюлозой.
39:43 - “Глутамат ни в чем не виноват”: как меняются наши вкусовые предпочтения из-за усилителей вкуса. “Не содержит консервантов”: насколько можно этому верить?
49:13 - Анекдот!
Внимание! Данный эпизод полностью экологичен, не содержит “воды”, усилителей слуха и оценочного суждения. Обогащен полезным смыслом и отборными шутками. Во время записи ни один производитель продуктов питания не пострадал.
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