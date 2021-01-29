Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/konkurs-1595121489.html
ЭИСИ проведет три конкурса общественно-политических научных проектов
ЭИСИ проведет три конкурса общественно-политических научных проектов
Прием заявок на три конкурса лучших фундаментальных научных проектов в сфере общественно-политических наук, проводимых Экспертным институтом социальных... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:37
2021-01-29T13:37
россия
российский фонд фундаментальных исследований
сергей кириенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/94611/62/946116243_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9b5d129451d0dc991f99c7ccc46fdda0.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Прием заявок на три конкурса лучших фундаментальных научных проектов в сфере общественно-политических наук, проводимых Экспертным институтом социальных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований, стартует 2 февраля 2021 года, сообщили в пресс-службе ЭИСИ.Среди них: конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук; лучшие проекты исследований, реализуемых молодыми учеными, а также проекты, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого-наставника.Как отметили в ЭИСИ, главной целью данной программы является поддержка фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук и формирование условий для развития политологического сообщества в России. Конкурсы позволят объединить усилия действующих ведущих научно-исследовательских коллективов и привлечь молодых ученых для решения актуальных задач.По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, 2020 год продемонстрировал насколько социально-политическая повестка, экономический уклад, принципы и подходы в управлении могут в одночасье измениться. И в таком ключе очень важно, когда в выработку практических решений включаются эксперты научного сообщества."В 2021 году мы вновь поддержали идею проведения конкурсов для дальнейшего развития общественно-политических наук и удовлетворения существующего запроса органов власти на совместную работу с академическим сообществом", – приводит его слова пресс-служба ЭИСИ.Прием заявок на конкурсы научных проектов в сфере общественно-политических наук продлится до 15 марта, а итоги конкурсов будут подведены до 1 июня 2021 года. Общая сумма поддержки проектов составит 200 000 000 рублей. В прошлом году на участие в конкурсах было подано более тысячи заявок, из которых поддержан 191 проект.В качестве тематических направлений в 2021 году выбраны: "Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования", "Социальная активность в современном обществе", "Политическая история России: закономерности и альтернативы", "Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и границы применения", "Образ будущего России: государство, человек, общество" и ряд других тем.
https://ria.ru/20210112/konkurs-1592725402.html
https://ria.ru/20201222/itogi-1590451729.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/94611/62/946116243_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_67d4aaada4885a9af0d5730e609a0b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российский фонд фундаментальных исследований, сергей кириенко, общество

ЭИСИ проведет три конкурса общественно-политических научных проектов

13:37 29.01.2021
 
© Fotolia / kosssmosssРучка
Ручка - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Fotolia / kosssmosss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Прием заявок на три конкурса лучших фундаментальных научных проектов в сфере общественно-политических наук, проводимых Экспертным институтом социальных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований, стартует 2 февраля 2021 года, сообщили в пресс-службе ЭИСИ.
Среди них: конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук; лучшие проекты исследований, реализуемых молодыми учеными, а также проекты, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого-наставника.
Как отметили в ЭИСИ, главной целью данной программы является поддержка фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук и формирование условий для развития политологического сообщества в России. Конкурсы позволят объединить усилия действующих ведущих научно-исследовательских коллективов и привлечь молодых ученых для решения актуальных задач.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 14:55
Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса политологов
По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, 2020 год продемонстрировал насколько социально-политическая повестка, экономический уклад, принципы и подходы в управлении могут в одночасье измениться. И в таком ключе очень важно, когда в выработку практических решений включаются эксперты научного сообщества.
"В 2021 году мы вновь поддержали идею проведения конкурсов для дальнейшего развития общественно-политических наук и удовлетворения существующего запроса органов власти на совместную работу с академическим сообществом", – приводит его слова пресс-служба ЭИСИ.
Прием заявок на конкурсы научных проектов в сфере общественно-политических наук продлится до 15 марта, а итоги конкурсов будут подведены до 1 июня 2021 года. Общая сумма поддержки проектов составит 200 000 000 рублей. В прошлом году на участие в конкурсах было подано более тысячи заявок, из которых поддержан 191 проект.
Эксперты ЭИСИ во время онлайн-конференции в МИА Россия сегодня, посвященной итогам года - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 18:48
Эксперты ЭИСИ подвели итоги года
В качестве тематических направлений в 2021 году выбраны: "Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования", "Социальная активность в современном обществе", "Политическая история России: закономерности и альтернативы", "Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и границы применения", "Образ будущего России: государство, человек, общество" и ряд других тем.
 
РоссияРоссийский фонд фундаментальных исследованийСергей КириенкоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:58Экс-главу китайской компании по управлению активами казнили за коррупцию
14:57Глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
14:39В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях
14:36Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
14:35Глава дипломатии ЕС в ходе визита в Россию обсудит Украину и Навального
14:31В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание
14:29В Сербии больше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer
14:26Прокуратура Калмыкии напомнила об ответственности за незаконные акции
14:21Для Соболь и Олега Навального попросят домашнего ареста, заявил адвокат
Лента новостейМолния