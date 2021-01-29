https://ria.ru/20210129/konkurs-1595121489.html
ЭИСИ проведет три конкурса общественно-политических научных проектов
ЭИСИ проведет три конкурса общественно-политических научных проектов
Прием заявок на три конкурса лучших фундаментальных научных проектов в сфере общественно-политических наук, проводимых Экспертным институтом социальных... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:37
2021-01-29T13:37
2021-01-29T13:37
россия
российский фонд фундаментальных исследований
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Прием заявок на три конкурса лучших фундаментальных научных проектов в сфере общественно-политических наук, проводимых Экспертным институтом социальных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований, стартует 2 февраля 2021 года, сообщили в пресс-службе ЭИСИ.Среди них: конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук; лучшие проекты исследований, реализуемых молодыми учеными, а также проекты, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого-наставника.Как отметили в ЭИСИ, главной целью данной программы является поддержка фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук и формирование условий для развития политологического сообщества в России. Конкурсы позволят объединить усилия действующих ведущих научно-исследовательских коллективов и привлечь молодых ученых для решения актуальных задач.По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, 2020 год продемонстрировал насколько социально-политическая повестка, экономический уклад, принципы и подходы в управлении могут в одночасье измениться. И в таком ключе очень важно, когда в выработку практических решений включаются эксперты научного сообщества."В 2021 году мы вновь поддержали идею проведения конкурсов для дальнейшего развития общественно-политических наук и удовлетворения существующего запроса органов власти на совместную работу с академическим сообществом", – приводит его слова пресс-служба ЭИСИ.Прием заявок на конкурсы научных проектов в сфере общественно-политических наук продлится до 15 марта, а итоги конкурсов будут подведены до 1 июня 2021 года. Общая сумма поддержки проектов составит 200 000 000 рублей. В прошлом году на участие в конкурсах было подано более тысячи заявок, из которых поддержан 191 проект.В качестве тематических направлений в 2021 году выбраны: "Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования", "Социальная активность в современном обществе", "Политическая история России: закономерности и альтернативы", "Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и границы применения", "Образ будущего России: государство, человек, общество" и ряд других тем.
https://ria.ru/20210112/konkurs-1592725402.html
https://ria.ru/20201222/itogi-1590451729.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, российский фонд фундаментальных исследований, сергей кириенко, общество
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Прием заявок на три конкурса лучших фундаментальных научных проектов в сфере общественно-политических наук, проводимых Экспертным институтом социальных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований, стартует 2 февраля 2021 года, сообщили в пресс-службе ЭИСИ.
Среди них: конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук; лучшие проекты исследований, реализуемых молодыми учеными, а также проекты, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого-наставника.
Как отметили
в ЭИСИ, главной целью данной программы является поддержка фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук и формирование условий для развития политологического сообщества в России. Конкурсы позволят объединить усилия действующих ведущих научно-исследовательских коллективов и привлечь молодых ученых для решения актуальных задач.
По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, 2020 год продемонстрировал насколько социально-политическая повестка, экономический уклад, принципы и подходы в управлении могут в одночасье измениться. И в таком ключе очень важно, когда в выработку практических решений включаются эксперты научного сообщества.
"В 2021 году мы вновь поддержали идею проведения конкурсов для дальнейшего развития общественно-политических наук и удовлетворения существующего запроса органов власти на совместную работу с академическим сообществом", – приводит его слова пресс-служба ЭИСИ.
Прием заявок на конкурсы научных проектов в сфере общественно-политических наук продлится до 15 марта, а итоги конкурсов будут подведены до 1 июня 2021 года. Общая сумма поддержки проектов составит 200 000 000 рублей. В прошлом году на участие в конкурсах было подано более тысячи заявок, из которых поддержан 191 проект.
В качестве тематических направлений в 2021 году выбраны: "Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования", "Социальная активность в современном обществе", "Политическая история России: закономерности и альтернативы", "Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и границы применения", "Образ будущего России: государство, человек, общество" и ряд других тем.