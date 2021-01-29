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Лучшие фото недели: высокая мода, паркур на пляже и просто лось
Лучшие фото недели: высокая мода, паркур на пляже и просто лось
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 29.01.2021
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пандемия
коронавирус covid-19
кара делевинь
сент-луис блюз
вегас голден найтс
музей победы
абу-даби
луна
северное сияние
протесты
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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пандемия, коронавирус covid-19, кара делевинь, сент-луис блюз, вегас голден найтс, музей победы, абу-даби, луна, северное сияние, протесты, лапландия, роев ручей, владимир путин, польша, швеция, москва, лион, непал, германия, аккра, гонконг, флорида, тайбэй, лондон, алабама, нанкин, нидерланды, катманду, париж, красноярск, якутск, третьяковская галерея, фото, фото

Лучшие фото недели: высокая мода, паркур на пляже и просто лось

12:00 29.01.2021 (обновлено: 12:05 29.01.2021)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Francois Mori

Модель Кара Делевинь на показе Fendi во время Недели моды в Париже.

Модель Кара Делевинь во время показа Fendi на Неделе моды в Париже 2021
1 из 30

Модель Кара Делевинь на показе Fendi во время Недели моды в Париже.

© AP Photo / Francois Mori
© AFP 2020 / Wojtek Radwanski

Митинги в Польше против запрета абортов.

Протесты в Польше против закона об абортах
2 из 30

Митинги в Польше против запрета абортов.

© AFP 2020 / Wojtek Radwanski
© AFP 2020 / Erik Mårtensson/ TT News Agency

Уборка снега с крыши дома в центре шведского города Эрншельдсвика.

Уборка снега на крыше в центре Эрншёльдсвика, Швеция
3 из 30

Уборка снега с крыши дома в центре шведского города Эрншельдсвика.

© AFP 2020 / Erik Mårtensson/ TT News Agency
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин осматривает экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Президент РФ В. Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе
4 из 30

Владимир Путин осматривает экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© AFP 2020 / Luis Acosta

Луна над Панама-Сити.

Луна над Панама-Сити
5 из 30

Луна над Панама-Сити.

© AFP 2020 / Luis Acosta
© AFP 2020 / Nipah Dennis

Танцоры на похоронах бывшего президента Ганы Джерри Джона Роулингса в Аккре.

Танцоры исполняет похоронный обряд бывшего президента Ганы Джерри Джона Роулингса в Аккре
6 из 30

Танцоры на похоронах бывшего президента Ганы Джерри Джона Роулингса в Аккре.

© AFP 2020 / Nipah Dennis
© AFP 2020 / Jeff Pachoud

Демонстрация в Лионе за повышение зарплат учителям и против коронавирусных ограничений в школах.

Учащиеся во время митинга по поводу заработной платы учителей и мер правительства по борьбе с пандемией в школах
7 из 30

Демонстрация в Лионе за повышение зарплат учителям и против коронавирусных ограничений в школах.

© AFP 2020 / Jeff Pachoud
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Лось в открытом вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

Лось в открытом вольере в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
8 из 30

Лось в открытом вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2020 / Mohammed Abed

Палестинские подростки занимаются паркуром на пляже в Газе.

Палестинские дети занимаются паркуром на пляже в городе Газа
9 из 30

Палестинские подростки занимаются паркуром на пляже в Газе.

© AFP 2020 / Mohammed Abed
© AFP 2020 / Rob Engelaar

Беспорядки на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19 в Нидерландах.

Последствия митинга против ограничений в связи с эпидемией коронавируса в Нидерландах
10 из 30

Беспорядки на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19 в Нидерландах.

© AFP 2020 / Rob Engelaar
© AFP 2020 / Sam Yeh

Игровая выставка Taipei Game Show в Тайбэе.

Игровая выставка Taipei Game Show в Тайбэе
11 из 30

Игровая выставка Taipei Game Show в Тайбэе.

© AFP 2020 / Sam Yeh
© REUTERS / Hannah McKay

Акция экоактивистов Extinction Rebellion (Восстание против вымирания) в Лондоне.

Акция экоактивистов Extinction Rebellion (Восстание вымирающих) в Лондоне
12 из 30

Акция экоактивистов Extinction Rebellion (Восстание против вымирания) в Лондоне.

© REUTERS / Hannah McKay
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Торговец на рынке в Якутске, где установились 50-градусные морозы.

Торговец рыбой на рынке в Якутске
13 из 30

Торговец на рынке в Якутске, где установились 50-градусные морозы.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© REUTERS / Anushree Fadnavis

Протесты фермеров в Индии.

Митинг фермеров в Нью-Дели, Индия
14 из 30

Протесты фермеров в Индии.

© REUTERS / Anushree Fadnavis
© AFP 2020 / Aditya Aji

Похороны жертвы COVID-19 на специальном кладбище в Богоре, Индонезия.

Похороны жертвы Covid-19 на специальном кладбище в Богоре, Индонезия
15 из 30

Похороны жертвы COVID-19 на специальном кладбище в Богоре, Индонезия.

© AFP 2020 / Aditya Aji
© AFP 2020 / Hazem Bader

Палестинский фермер с урожаем гигантской брюквы в поселении Кирьят-Арба.

Палестинский фермер с урожаем гигантских реп в поселении Кирьят-Арба
16 из 30

Палестинский фермер с урожаем гигантской брюквы в поселении Кирьят-Арба.

© AFP 2020 / Hazem Bader
© REUTERS / Adnan Abidi

Репетиция парада в Нью-Дели, посвященного Дню Республики.

Репетиция парада к празднованию Дня Республики в Нью-Дели, Индия
17 из 30

Репетиция парада в Нью-Дели, посвященного Дню Республики.

© REUTERS / Adnan Abidi
© AFP 2020 / Karim SahibПесчаные газели в Абу-Даби.
Песчаные газели в Абу-Даби
18 из 30
Песчаные газели в Абу-Даби.
© AFP 2020 / Karim Sahib
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница около работы художницы Аллы Урбан "Вопрос" на выставке "Алла Урбан. Из железа в каплю света" в Третьяковской галерее.

Выставка Алла Урбан. Из железа в каплю света в Третьяковской галерее
19 из 30

Посетительница около работы художницы Аллы Урбан "Вопрос" на выставке "Алла Урбан. Из железа в каплю света" в Третьяковской галерее.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© REUTERS / Alexander Kuznetsov

Северное сияние в Лапландии.

Северное сияние в Лапландии
20 из 30

Северное сияние в Лапландии.

© REUTERS / Alexander Kuznetsov
© AP Photo / Jay Reeves

Последствия торнадо в американском штате Алабама.

Последствия торнадо в Фултондейле, штат Алабама
21 из 30

Последствия торнадо в американском штате Алабама.

© AP Photo / Jay Reeves
© AFP 2020 / Getty Images / Ethan Miller

Девушка из группы поддержки хоккейного клуба Вегас Голден Найтс чистит лед во время матча против Сент-Луис Блюз.

Девушка из группы поддержки Вегас Голден Найтс чистит лед во время матча против Сент-Луис Блюз
22 из 30

Девушка из группы поддержки хоккейного клуба Вегас Голден Найтс чистит лед во время матча против Сент-Луис Блюз.

© AFP 2020 / Getty Images / Ethan Miller
© AFP 2020 / STR

Высокоскоростные поезда на станции в Нанкине в преддверии Лунного Нового года.

Высокоскоростные поезда на станции в Нанкине в преддверии Лунного Нового года
23 из 30

Высокоскоростные поезда на станции в Нанкине в преддверии Лунного Нового года.

© AFP 2020 / STR
© AFP 2020 / Fethi Belaid

Полицейские блокируют протестующим доступ к зданию парламента в Тунисе.

Сотрудники полиции блокируют протестующим доступ в здание парламента в Тунисе
24 из 30

Полицейские блокируют протестующим доступ к зданию парламента в Тунисе.

© AFP 2020 / Fethi Belaid
© REUTERS / Navesh Chitrakar

Верующие на берегу реки Хануманте в первый день фестиваля Свастхани Брата Катха в Непале.

Верующие на берегу реки Хануманте в первый день фестиваля Свастхани Брата Катха в Бхактапуре, Непал
25 из 30

Верующие на берегу реки Хануманте в первый день фестиваля Свастхани Брата Катха в Непале.

© REUTERS / Navesh Chitrakar
© AP Photo / Michael Probst

Последствия сильного снегопада в Германии.

Дерево после сильного снегопада в Германии
26 из 30

Последствия сильного снегопада в Германии.

© AP Photo / Michael Probst
© AFP 2020 / Fathi al-Masri

Горящий автомобиль во время антиправительственных протестов в ливанском Триполи.

Горящий автомобиль во время антиправительственных протестов в ливанском Триполи
27 из 30

Горящий автомобиль во время антиправительственных протестов в ливанском Триполи.

© AFP 2020 / Fathi al-Masri
© REUTERS / Arnd Wiegmann

Швейцарские художники Фрэнк и Патрик Риклин представляют проект Fondation Riklin в Регенсдорфе.

Швейцарские художники Фрэнк и Патрик Риклин выступают во время презентации своего проекта Fondation Riklin в Регенсдорфе
28 из 30

Швейцарские художники Фрэнк и Патрик Риклин представляют проект Fondation Riklin в Регенсдорфе.

© REUTERS / Arnd Wiegmann
© REUTERS / Tyrone Siu

Медики в защитных костюмах в жилом районе Гонконга, закрытом из-за распространения коронавируса.

Медицинские работники в защитных костюмах в жилом районе Гонконга, закрытом в связи с распространением коронавируса
29 из 30

Медики в защитных костюмах в жилом районе Гонконга, закрытом из-за распространения коронавируса.

© REUTERS / Tyrone Siu
© AFP 2020 / Prakash Mathema

Девушка купается в реке Шали во время фестиваля Свастхани Брата Катха.

Девушка купается в реке Шали во время фестиваля Свастхани Брата Катха в Катманду
30 из 30

Девушка купается в реке Шали во время фестиваля Свастхани Брата Катха.

© AFP 2020 / Prakash Mathema
 
пандемияКоронавирус COVID-19Кара ДелевиньСент-Луис БлюзВегас Голден НайтсМузей ПобедыАбу-ДабиЛунасеверное сияниеПротестыЛапландияРоев ручейВладимир ПутинПольшаШвецияМоскваЛионНепалГерманияАккраГонконгФлоридаТайбэйЛондонАлабамаНанкинНидерландыКатмандуПарижКрасноярскЯкутскТретьяковская галереяФото
 
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