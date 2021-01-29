Лучшие фото недели: высокая мода, паркур на пляже и просто лось
Модель Кара Делевинь на показе Fendi во время Недели моды в Париже.
Модель Кара Делевинь на показе Fendi во время Недели моды в Париже.
Митинги в Польше против запрета абортов.
Уборка снега с крыши дома в центре шведского города Эрншельдсвика.
Уборка снега с крыши дома в центре шведского города Эрншельдсвика.
Владимир Путин осматривает экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
Владимир Путин осматривает экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
Луна над Панама-Сити.
Танцоры на похоронах бывшего президента Ганы Джерри Джона Роулингса в Аккре.
Танцоры на похоронах бывшего президента Ганы Джерри Джона Роулингса в Аккре.
Демонстрация в Лионе за повышение зарплат учителям и против коронавирусных ограничений в школах.
Демонстрация в Лионе за повышение зарплат учителям и против коронавирусных ограничений в школах.
Лось в открытом вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Лось в открытом вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Палестинские подростки занимаются паркуром на пляже в Газе.
Беспорядки на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19 в Нидерландах.
Беспорядки на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19 в Нидерландах.
Игровая выставка Taipei Game Show в Тайбэе.
Акция экоактивистов Extinction Rebellion (Восстание против вымирания) в Лондоне.
Акция экоактивистов Extinction Rebellion (Восстание против вымирания) в Лондоне.
Торговец на рынке в Якутске, где установились 50-градусные морозы.
Торговец на рынке в Якутске, где установились 50-градусные морозы.
Протесты фермеров в Индии.
Похороны жертвы COVID-19 на специальном кладбище в Богоре, Индонезия.
Палестинский фермер с урожаем гигантской брюквы в поселении Кирьят-Арба.
Репетиция парада в Нью-Дели, посвященного Дню Республики.
Посетительница около работы художницы Аллы Урбан "Вопрос" на выставке "Алла Урбан. Из железа в каплю света" в Третьяковской галерее.
Посетительница около работы художницы Аллы Урбан "Вопрос" на выставке "Алла Урбан. Из железа в каплю света" в Третьяковской галерее.
Северное сияние в Лапландии.
Последствия торнадо в американском штате Алабама.
Последствия торнадо в американском штате Алабама.
Девушка из группы поддержки хоккейного клуба Вегас Голден Найтс чистит лед во время матча против Сент-Луис Блюз.
Девушка из группы поддержки хоккейного клуба Вегас Голден Найтс чистит лед во время матча против Сент-Луис Блюз.
Высокоскоростные поезда на станции в Нанкине в преддверии Лунного Нового года.
Полицейские блокируют протестующим доступ к зданию парламента в Тунисе.
Верующие на берегу реки Хануманте в первый день фестиваля Свастхани Брата Катха в Непале.
Верующие на берегу реки Хануманте в первый день фестиваля Свастхани Брата Катха в Непале.
Последствия сильного снегопада в Германии.
Последствия сильного снегопада в Германии.
Горящий автомобиль во время антиправительственных протестов в ливанском Триполи.
Горящий автомобиль во время антиправительственных протестов в ливанском Триполи.
Швейцарские художники Фрэнк и Патрик Риклин представляют проект Fondation Riklin в Регенсдорфе.
Швейцарские художники Фрэнк и Патрик Риклин представляют проект Fondation Riklin в Регенсдорфе.
Медики в защитных костюмах в жилом районе Гонконга, закрытом из-за распространения коронавируса.
Медики в защитных костюмах в жилом районе Гонконга, закрытом из-за распространения коронавируса.
Девушка купается в реке Шали во время фестиваля Свастхани Брата Катха.