https://ria.ru/20210129/ekzameny-1595079941.html

Названы даты экзаменов для не идущих в вузы одиннадцатиклассников

Названы даты экзаменов для не идущих в вузы одиннадцатиклассников

Государственные выпускные экзамены для одиннадцатиклассников, не поступающих в вузы в этом году, пройдут с 24 по 28 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:16

2021-01-29T10:16

2021-01-29T10:19

социальный навигатор

сн_образование

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Государственные выпускные экзамены для одиннадцатиклассников, не поступающих в вузы в этом году, пройдут с 24 по 28 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора."Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года", - говорится в сообщении.Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике (с 3 по 17 сентября 2021 года), он предоставит возможность получить аттестат тем, кто не сдал экзамен в установленные сроки.

https://ria.ru/20210129/rosobrnadzor-1595078552.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество