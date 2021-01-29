https://ria.ru/20210129/ekzameny-1595079941.html
Названы даты экзаменов для не идущих в вузы одиннадцатиклассников
Названы даты экзаменов для не идущих в вузы одиннадцатиклассников
Государственные выпускные экзамены для одиннадцатиклассников, не поступающих в вузы в этом году, пройдут с 24 по 28 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:16
2021-01-29T10:16
2021-01-29T10:19
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Государственные выпускные экзамены для одиннадцатиклассников, не поступающих в вузы в этом году, пройдут с 24 по 28 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора."Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года", - говорится в сообщении.Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике (с 3 по 17 сентября 2021 года), он предоставит возможность получить аттестат тем, кто не сдал экзамен в установленные сроки.
https://ria.ru/20210129/rosobrnadzor-1595078552.html
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