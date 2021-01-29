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В России впервые испытали отечественный двигатель для легких вертолетов
В России впервые испытали отечественный двигатель для легких вертолетов
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") впервые провела испытания российского двигателя ВК-650В для легких вертолетов, сообщил... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:09
2021-01-29T11:04
россия
ка-226т
виам
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
анатолий сердюков
санкт-петербург
технологии
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") впервые провела испытания российского двигателя ВК-650В для легких вертолетов, сообщил индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.В "Ростехе" уточнили, что силовую установку запустили на испытательном стенде "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге. Сертифицировать двигатель планируют к 2023 году.ВК-650В имеет взлетную мощность 650 лошадиных сил и предназначен для легких вертолетов Ка-226Т. Версии двигателя можно будет ставить на вертолеты "Ансат-У", VRT-500 и зарубежные легкие вертолеты. Новый двигатель примерно на 12% напечатан на 3D-принтере. В создании силовой установки участвуют "ОДК-Климов", ВИАМ, ЦИАМ им. П.И. Баранова, УМПО, ПК "Салют", ММП им. В.В. Чернышева и ряд других предприятий.
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россия, ка-226т, виам, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, анатолий сердюков, санкт-петербург, технологии

В России впервые испытали отечественный двигатель для легких вертолетов

10:09 29.01.2021 (обновлено: 11:04 29.01.2021)
 
© Фото : АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" Стенд "Объединенной двигательной корпорации"
Стенд Объединенной двигательной корпорации - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : АО "Объединённая двигателестроительная корпорация"
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") впервые провела испытания российского двигателя ВК-650В для легких вертолетов, сообщил индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.
"Двигатель запустился с первого раза, ожидаемые характеристики в ходе первого запуска подтверждены. Это начало большого пути, который нам предстоит пройти очень быстро. Результатом станет первый в России серийный двигатель для легких вертолетов, таких как "Ансат-У" и Ка-226Т", — сказал Сердюков, слова которого приводят в госкорпорации.
В "Ростехе" уточнили, что силовую установку запустили на испытательном стенде "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге. Сертифицировать двигатель планируют к 2023 году.
ВК-650В имеет взлетную мощность 650 лошадиных сил и предназначен для легких вертолетов Ка-226Т. Версии двигателя можно будет ставить на вертолеты "Ансат-У", VRT-500 и зарубежные легкие вертолеты. Новый двигатель примерно на 12% напечатан на 3D-принтере. В создании силовой установки участвуют "ОДК-Климов", ВИАМ, ЦИАМ им. П.И. Баранова, УМПО, ПК "Салют", ММП им. В.В. Чернышева и ряд других предприятий.
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РоссияКа-226ТВИАМОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостехАнатолий СердюковСанкт-ПетербургТехнологии
 
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