https://ria.ru/20210129/dvigatel-1595078871.html

В России впервые испытали отечественный двигатель для легких вертолетов

В России впервые испытали отечественный двигатель для легких вертолетов

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") впервые провела испытания российского двигателя ВК-650В для легких вертолетов, сообщил... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:09

2021-01-29T10:09

2021-01-29T11:04

россия

ка-226т

виам

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

анатолий сердюков

санкт-петербург

технологии

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") впервые провела испытания российского двигателя ВК-650В для легких вертолетов, сообщил индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.В "Ростехе" уточнили, что силовую установку запустили на испытательном стенде "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге. Сертифицировать двигатель планируют к 2023 году.ВК-650В имеет взлетную мощность 650 лошадиных сил и предназначен для легких вертолетов Ка-226Т. Версии двигателя можно будет ставить на вертолеты "Ансат-У", VRT-500 и зарубежные легкие вертолеты. Новый двигатель примерно на 12% напечатан на 3D-принтере. В создании силовой установки участвуют "ОДК-Климов", ВИАМ, ЦИАМ им. П.И. Баранова, УМПО, ПК "Салют", ММП им. В.В. Чернышева и ряд других предприятий.

https://ria.ru/20200721/1574621583.html

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россия, ка-226т, виам, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, анатолий сердюков, санкт-петербург, технологии