https://ria.ru/20210129/diana-1595012701.html

В Сети появились первые кадры с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

В Сети появились первые кадры с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

В Сети появились первые кадры из байопика "Спенсер", в котором леди Диану играет Кристен Стюарт. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T07:07

2021-01-29T07:07

2021-01-29T07:07

диана, принцесса уэльская

культура

стиль жизни

кино и сериалы

новости культуры

кристен стюарт

великобритания

сандрингем

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595011007_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35ca76e5212289099a69b95d27c42384.jpg

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В Сети появились первые кадры из байопика "Спенсер", в котором леди Диану играет Кристен Стюарт.Съемки биографической картины Пабло Ларраина уже начались. Они будут проходить в Германии и Великобритании. Действие ленты разворачивается в Сандрингеме, поместье Елизаветы II. Именно там Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом. Премьера фильма запланирована на осень 2021 года — за год до 25-летней годовщины со дня смерти принцессы. Помимо Кристен Стюарт в фильме также принимают участие Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.Ранее актриса рассказывала, что больше всего переживает из-за акцента и много занимается произношением, поскольку публика "хорошо знает голос леди Ди". Пабло Ларраин уже не первый раз снимает байопики, так, например, на его счету фильм "Неруда" (2016) о чилийском поэте — лауреате Нобелевской премии по литературе.

https://ria.ru/20201030/bowie-1582124298.html

великобритания

сандрингем

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диана, принцесса уэльская, стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, кристен стюарт, великобритания, сандрингем