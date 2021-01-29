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https://ria.ru/20210129/diana-1595012701.html
В Сети появились первые кадры с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
В Сети появились первые кадры с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
В Сети появились первые кадры из байопика "Спенсер", в котором леди Диану играет Кристен Стюарт. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T07:07
2021-01-29T07:07
диана, принцесса уэльская
культура
стиль жизни
кино и сериалы
новости культуры
кристен стюарт
великобритания
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В Сети появились первые кадры из байопика "Спенсер", в котором леди Диану играет Кристен Стюарт.Съемки биографической картины Пабло Ларраина уже начались. Они будут проходить в Германии и Великобритании. Действие ленты разворачивается в Сандрингеме, поместье Елизаветы II. Именно там Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом. Премьера фильма запланирована на осень 2021 года — за год до 25-летней годовщины со дня смерти принцессы. Помимо Кристен Стюарт в фильме также принимают участие Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.Ранее актриса рассказывала, что больше всего переживает из-за акцента и много занимается произношением, поскольку публика "хорошо знает голос леди Ди". Пабло Ларраин уже не первый раз снимает байопики, так, например, на его счету фильм "Неруда" (2016) о чилийском поэте — лауреате Нобелевской премии по литературе.
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диана, принцесса уэльская, стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, кристен стюарт, великобритания, сандрингем

В Сети появились первые кадры с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

07:07 29.01.2021
 
© AP Photo / Mark Von HoldenКристен Стюарт и принцесса Диана
Кристен Стюарт и принцесса Диана - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Mark Von Holden
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В Сети появились первые кадры из байопика "Спенсер", в котором леди Диану играет Кристен Стюарт.
Съемки биографической картины Пабло Ларраина уже начались. Они будут проходить в Германии и Великобритании. Действие ленты разворачивается в Сандрингеме, поместье Елизаветы II. Именно там Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом.
Премьера фильма запланирована на осень 2021 года — за год до 25-летней годовщины со дня смерти принцессы.
Помимо Кристен Стюарт в фильме также принимают участие Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.
Ранее актриса рассказывала, что больше всего переживает из-за акцента и много занимается произношением, поскольку публика "хорошо знает голос леди Ди".
Пабло Ларраин уже не первый раз снимает байопики, так, например, на его счету фильм "Неруда" (2016) о чилийском поэте — лауреате Нобелевской премии по литературе.
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КультураДиана, принцесса УэльскаяСтиль жизниКино и сериалыНовости культурыКристен СтюартВеликобританияСандрингем
 
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