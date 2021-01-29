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В Сети появились первые кадры с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
В Сети появились первые кадры с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
В Сети появились первые кадры из байопика "Спенсер", в котором леди Диану играет Кристен Стюарт. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T07:07
2021-01-29T07:07
2021-01-29T07:07
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В Сети появились первые кадры из байопика "Спенсер", в котором леди Диану играет Кристен Стюарт.Съемки биографической картины Пабло Ларраина уже начались. Они будут проходить в Германии и Великобритании. Действие ленты разворачивается в Сандрингеме, поместье Елизаветы II. Именно там Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом. Премьера фильма запланирована на осень 2021 года — за год до 25-летней годовщины со дня смерти принцессы. Помимо Кристен Стюарт в фильме также принимают участие Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.Ранее актриса рассказывала, что больше всего переживает из-за акцента и много занимается произношением, поскольку публика "хорошо знает голос леди Ди". Пабло Ларраин уже не первый раз снимает байопики, так, например, на его счету фильм "Неруда" (2016) о чилийском поэте — лауреате Нобелевской премии по литературе.
https://ria.ru/20201030/bowie-1582124298.html
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диана, принцесса уэльская, стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, кристен стюарт, великобритания, сандрингем