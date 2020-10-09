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Кристен Стюарт рассказала, как готовится к роли принцессы Дианы
Кристен Стюарт, которой предстоит сыграть принцессу Диану в байопике "Спенсер" чилийского режиссера Пабло Ларраина рассказала в интервью изданию Instyle о том,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T00:46
2020-10-09T00:46
диана, принцесса уэльская
культура
кино и сериалы
новости культуры
кристен стюарт
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости</strong>. Кристен Стюарт, которой предстоит сыграть принцессу Диану в байопике "Спенсер" чилийского режиссера Пабло Ларраина <a href="https://www.instyle.com/celebrity/kristen-stewart-november-2020-cover" target="_blank">рассказала</a> в интервью изданию Instyle о том, как готовится к роли."Съемки начнутся не раньше середины января. Меня смущает мой акцент, потому что люди очень хорошо знают ее голос, и у него есть свои четкие особенности. Я работаю сейчас над произношением с педагогом", — поделилась актриса. Она уточнила, что проводит настоящее исследование жизни принцессы Дианы."Что касается моих изысканий, то я прочитала две с половиной биографии и не собираюсь на этом останавливаться. Хочу изучить все доступные материалы перед тем как приступить к работе над лентой", — отметила Стюарт.По ее словам, история жизни леди Дианы — "самая грустная из всех, которые ей встречались". Актриса хочет не просто сыграть принцессу, но и таким образом лучше узнать ее."Я давно не была так воодушевлена той ролью, которую мне предстоит исполнить", — добавила она.
https://ria.ru/20200620/1573195817.html
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диана, принцесса уэльская, кино и сериалы, новости культуры, кристен стюарт

Кристен Стюарт рассказала, как готовится к роли принцессы Дианы

00:46 09.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День третий
76-й Венецианский кинофестиваль. День третий - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Кристен Стюарт, которой предстоит сыграть принцессу Диану в байопике "Спенсер" чилийского режиссера Пабло Ларраина рассказала в интервью изданию Instyle о том, как готовится к роли.
"Съемки начнутся не раньше середины января. Меня смущает мой акцент, потому что люди очень хорошо знают ее голос, и у него есть свои четкие особенности. Я работаю сейчас над произношением с педагогом", — поделилась актриса.
Она уточнила, что проводит настоящее исследование жизни принцессы Дианы.
"Что касается моих изысканий, то я прочитала две с половиной биографии и не собираюсь на этом останавливаться. Хочу изучить все доступные материалы перед тем как приступить к работе над лентой", — отметила Стюарт.
По ее словам, история жизни леди Дианы — "самая грустная из всех, которые ей встречались". Актриса хочет не просто сыграть принцессу, но и таким образом лучше узнать ее.
"Я давно не была так воодушевлена той ролью, которую мне предстоит исполнить", — добавила она.
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КультураДиана, принцесса УэльскаяКино и сериалыНовости культурыКристен Стюарт
 
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