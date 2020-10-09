https://ria.ru/20201009/diana-1578807411.html

Кристен Стюарт рассказала, как готовится к роли принцессы Дианы

Кристен Стюарт, которой предстоит сыграть принцессу Диану в байопике "Спенсер" чилийского режиссера Пабло Ларраина рассказала в интервью изданию Instyle о том,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T00:46

2020-10-09T00:46

2020-10-09T00:46

диана, принцесса уэльская

культура

кино и сериалы

новости культуры

кристен стюарт

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости</strong>. Кристен Стюарт, которой предстоит сыграть принцессу Диану в байопике "Спенсер" чилийского режиссера Пабло Ларраина <a href="https://www.instyle.com/celebrity/kristen-stewart-november-2020-cover" target="_blank">рассказала</a> в интервью изданию Instyle о том, как готовится к роли."Съемки начнутся не раньше середины января. Меня смущает мой акцент, потому что люди очень хорошо знают ее голос, и у него есть свои четкие особенности. Я работаю сейчас над произношением с педагогом", — поделилась актриса. Она уточнила, что проводит настоящее исследование жизни принцессы Дианы."Что касается моих изысканий, то я прочитала две с половиной биографии и не собираюсь на этом останавливаться. Хочу изучить все доступные материалы перед тем как приступить к работе над лентой", — отметила Стюарт.По ее словам, история жизни леди Дианы — "самая грустная из всех, которые ей встречались". Актриса хочет не просто сыграть принцессу, но и таким образом лучше узнать ее."Я давно не была так воодушевлена той ролью, которую мне предстоит исполнить", — добавила она.

https://ria.ru/20200620/1573195817.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диана, принцесса уэльская, кино и сериалы, новости культуры, кристен стюарт