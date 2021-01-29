https://ria.ru/20210129/deti-1595069026.html

МЧС рассказало о героических историях детей-спасателей

МЧС рассказало о героических историях детей-спасателей

С 2014 по 2019 год МЧС России отметило знаками отличия за мужество и силу духа в экстремальных ситуациях более 200 детей. Подвиг каждого ребенка, взрослый и... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:39

2021-01-29T08:39

2021-01-29T10:59

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. С 2014 по 2019 год МЧС России отметило знаками отличия за мужество и силу духа в экстремальных ситуациях более 200 детей. Подвиг каждого ребенка, взрослый и героический шаг, вошел в министерский сборник "Дети-герои". РИА Новости рассказывает о некоторых примерах отваги юных россиян.На водеВ июне 2018 года двенадцатилетний Максим Аксенов и его тринадцатилетний друг Дмитрий Немчинов купались в водоеме Целинного района Алтайского края. Рядом с ними плавал дедушка, который катал на плечах пятилетнего внука. Неожиданно мужчина начал тонуть: он скрылся под водой, а его внук барахтался в испуге на поверхности воды. Взрослые, которые были на берегу, не видели разворачивающейся трагедии.Максим и Дмитрий бросились спасать ребенка. Глубина водоема — пять метров, до мелководья — около десяти метров. Выбившись из сил, мальчики доплыли до берега, удерживая ребенка над водой. Дедушку малыша спасти не удалось. Как позже было установлено, у него остановилось сердце.Семилетняя Ангелина Пясковская из Лесозаводска Приморского края в ноябре 2018 года возвращалась домой из школы с двумя мальчишками-одноклассниками. Путь ребят проходил вдоль реки Уссури. Мальчики выбежали поиграть на лед. Ангелина попросила их вернуться на берег, но они не отреагировали. В один момент лед под ногами детей провалился, и они оказались в воде.Девочка проползла к полынье на животе около десяти метров. Вытащив одного мальчика из воды, она поползла спасать второго, который был уже под водой. С трудом дотянувшись до одноклассника, Ангелина спасла и его. Героиня о происшествии никому не рассказала. Мама Ангелины узнала о подвиге дочки только на следующее утро: ей рассказал дедушка одного из спасенных мальчишек.В огнеДевятилетняя Милана Юсупова спасла две детские жизни на пожаре 5 сентября 2017 года в дагестанском селении Бабаюрт. В двухэтажном общежитии в одной из квартир на втором этаже возник пожар. Из окон валил дым, взрослые испугались и выбежали на улицу. В это время в одной из комнат горящего здания играли в куклы две девочки семи и шести лет.Оказавшаяся рядом с домом Милана услышала крики детей. Преодолев страх, героиня вошла в задымленное здание. Она начала громко звать девочек. Когда дети вышли ей навстречу, Милана схватила их за руку и побежала к выходу. Вскоре пламя охватило все комнаты общежития.Ночью 15 января 2018 года в Сердобске Пензенской области в жилом доме произошел пожар. В момент происшествия в нем находились четверо детей: самому старшему — девять лет, самому младшему — полтора года. Взрослых в доме не было.Никита Копылов — старший из детей. Ночью его разбудила сестра, которая почувствовала запах гари. Мальчик решил проверить, что произошло. Он вышел на улицу и увидел, что дом объят огнем. Никита попытался самостоятельно потушить пожар: набрал воды и начал поливать стену. Однако огонь перекинулся на крышу. Мальчик понял, что нужно спасать семью. Зайдя в дом, он выключил газ и побежал за детьми. В это время в жилище погас свет. Никита искал малышей на ощупь. Взяв младшего брата на руки и показывая сестрам дорогу, он вывел детей на улицу. Мальчик, в ночной одежде и без обуви, отвел детей к соседям.В ночь с 4 на 5 мая 2018 года мужественный поступок совершил Никита Ушаков из села Новотроицкое Оренбургской области. На тот момент мальчику было 13 лет. Среди ночи дедушка Никиты, который не мог самостоятельно передвигаться, почувствовал запах. Он попросил мальчика проверить, все ли в порядке. Подросток открыл дверь в кухню и увидел огонь. Единственный выход из дома оказался отрезан, а огонь по деревянному дому распространялся молниеносно. Никита не растерялся. Он вынес через окна на улицу двух сестер и дедушку. Сейчас мальчик планирует стать спасателем МЧС.Медведь и быкВ конце 2015 года в приморском селе Амгу произошла удивительно героическая история спасения. Двенадцатилетний Никита Никонов рано утром отправился в сельский магазин. Впереди него шел соседский мальчик девяти лет. Неожиданно из одного проулка между домов выскочил медведь и набросился на мальчика: он повалил его на землю и начал драть когтями. Никита испугался. Но, преодолев страх, он схватил камень с земли, с криком подбежал вплотную к медведю и ударил его по голове. Животное отпустило ребенка и с ревом бросилось на Никиту. Медведь повалил героя на землю и начал драть ему ноги.В это время из ближайшего двора выскочила собака и отвлекла медведя. На место происшествия подоспели охотники. Они застрелили медведя. Детей госпитализировали с глубокими рваными ранами.В мае 2019 года в дагестанском селе Канциль Хивского района смелость при нападении животного проявил и девятилетний Давлетхан Агабеков. Мальчик с 80-летним дедушкой погнал племенного быка на водопой. Животное было на привязи и вело себя спокойно. Но на обратном пути быка словно подменили: он стал подпрыгивать, бить копытами. Неожиданно животное набросилось на дедушку Давлетхана, сильным ударом подкинув его на несколько метров. После бык прижал мужчину к земле с такой силой, что тот начал задыхаться.Смелый Давлетхан не испугался. Он взял палку, подбежал к быку и со всей силы ударил его по лбу. Животное отступило: мальчик отогнал его на безопасное расстояние от дедушки. После Давлетхан бросился оказывать помощь пострадавшему родственнику.Самые маленькие героиЧетырехлетний Кирилл Яковлев из чувашского города Канаш 12 июля 2015 года спас несколько детей на пожаре. Семья мальчика на лето переехала в деревню Шакулово. Родители оставили нескольких детей под присмотром 14-летнего сына, а сами уехали на работу. В тот день Кирилл проснулся раньше всех, вышел на улицу и увидел дым над крышей сарай. Раньше малыш видел подобное по телевизору. Он понял, что нужно будить спящих в доме братьев и сестру. Благодаря мальчику дети спаслись. Жители деревни вызвали пожарных. Огонь уже подобрался к дому, в котором хранились газовые баллоны. Пока спасатели ехали на вызов, жители деревни пытались сами потушить пожар.Четырехлетний Спартак Задумин в мае 2016 года отдыхал в деревне Максимовка Горшеченского района Курской области. Около четырех часов утра 24 мая он проснулся от треска горящего шифера на соседском сарае. Огонь уже переходил на деревья и на баню. Мальчик разбудил взрослых, а затем отправился с ними тушить пожар. Спартак наливал воду из колонки в ведра и подавал их взрослым, протягивал шланги с водой. Пожар был потушен, а люди не пострадали.

https://ria.ru/20190830/1558069443.html

https://ria.ru/20191030/1560378034.html

https://ria.ru/20200710/1574169133.html

https://ria.ru/20200718/1574544015.html

https://ria.ru/20201106/pozhar-1583318805.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество