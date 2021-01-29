https://ria.ru/20210129/berlin-1595179665.html

В Берлине обнаружили южноафриканскую мутацию коронавируса

В Берлине обнаружили южноафриканскую мутацию коронавируса

Два случая южноафриканского штамма коронавируса обнаружили в клиниках Берлина, сообщила группа клиник Vivantes. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:44

2021-01-29T17:44

2021-01-29T17:44

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Два случая южноафриканского штамма коронавируса обнаружили в клиниках Берлина, сообщила группа клиник Vivantes."Во время систематического типирования и секвенирования в клинике Гумбольдта и клинике Шпандау Vivantes сегодня было обнаружено по одному случаю так называемого южноафриканского варианта вируса B.1.351", - сообщается в Twitter группы клиник.Как сообщается на сайте Vivantes, это два независящих друг от друга случая, заражение произошло не в больнице, пациенты содержались изолированно. Один из пациентов не путешествовал в последнее время, второй приехал из Южной Африки.В клиниках Vivantes также уже есть случаи британской мутации коронавируса B117.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/mutatsii-1595046974.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/mutatsiya-1594153078.html

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2021

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