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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/berlin-1595179665.html
В Берлине обнаружили южноафриканскую мутацию коронавируса
В Берлине обнаружили южноафриканскую мутацию коронавируса
Два случая южноафриканского штамма коронавируса обнаружили в клиниках Берлина, сообщила группа клиник Vivantes. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:44
2021-01-29T17:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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берлин (город)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Два случая южноафриканского штамма коронавируса обнаружили в клиниках Берлина, сообщила группа клиник Vivantes."Во время систематического типирования и секвенирования в клинике Гумбольдта и клинике Шпандау Vivantes сегодня было обнаружено по одному случаю так называемого южноафриканского варианта вируса B.1.351", - сообщается в Twitter группы клиник.Как сообщается на сайте Vivantes, это два независящих друг от друга случая, заражение произошло не в больнице, пациенты содержались изолированно. Один из пациентов не путешествовал в последнее время, второй приехал из Южной Африки.В клиниках Vivantes также уже есть случаи британской мутации коронавируса B117.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/mutatsii-1595046974.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, юар, берлин (город), в мире

В Берлине обнаружили южноафриканскую мутацию коронавируса

17:44 29.01.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Два случая южноафриканского штамма коронавируса обнаружили в клиниках Берлина, сообщила группа клиник Vivantes.
"Во время систематического типирования и секвенирования в клинике Гумбольдта и клинике Шпандау Vivantes сегодня было обнаружено по одному случаю так называемого южноафриканского варианта вируса B.1.351", - сообщается в Twitter группы клиник.
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28 января, 22:35Распространение коронавируса
Попова рассказала об обнаруженных в России мутациях коронавируса
Как сообщается на сайте Vivantes, это два независящих друг от друга случая, заражение произошло не в больнице, пациенты содержались изолированно. Один из пациентов не путешествовал в последнее время, второй приехал из Южной Африки.
В клиниках Vivantes также уже есть случаи британской мутации коронавируса B117.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 13:54
Ученые создали прибор, распознающий мутации COVID-19
Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЮАРБерлин (город)В мире
 
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