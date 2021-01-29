В Берлине обнаружили южноафриканскую мутацию коронавируса
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Два случая южноафриканского штамма коронавируса обнаружили в клиниках Берлина, сообщила группа клиник Vivantes.
"Во время систематического типирования и секвенирования в клинике Гумбольдта и клинике Шпандау Vivantes сегодня было обнаружено по одному случаю так называемого южноафриканского варианта вируса B.1.351", - сообщается в Twitter группы клиник.
Как сообщается на сайте Vivantes, это два независящих друг от друга случая, заражение произошло не в больнице, пациенты содержались изолированно. Один из пациентов не путешествовал в последнее время, второй приехал из Южной Африки.
В клиниках Vivantes также уже есть случаи британской мутации коронавируса B117.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
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