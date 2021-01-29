https://ria.ru/20210129/bederdinov-1595071157.html

Умер контр-адмирал Бедердинов, обогнувший Землю под водой

Умер контр-адмирал Бедердинов, обогнувший Землю под водой

Контр-адмирал Владимир Бедердинов умер на 74-м году жизни, сообщается на сайте администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:30

2021-01-29T09:30

2021-01-29T11:43

земля

ленинградская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595072858_0:17:525:312_1920x0_80_0_0_d55e4a219b22a4afb1ab09ace69fc9c6.png

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Контр-адмирал Владимир Бедердинов умер на 74-м году жизни, сообщается на сайте администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области.Бедердинов известен переходом вокруг Земли в подводном положении через пролив Дрейка на Камчатку в 1979 году. За это достижение его наградили орденом Красного Знамени. За всю карьеру контр-адмирал провел под водой восемь лет.

земля

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, ленинградская область, общество