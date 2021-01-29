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Умер контр-адмирал Бедердинов, обогнувший Землю под водой
Умер контр-адмирал Бедердинов, обогнувший Землю под водой
Контр-адмирал Владимир Бедердинов умер на 74-м году жизни, сообщается на сайте администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:30
2021-01-29T09:30
2021-01-29T11:43
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Контр-адмирал Владимир Бедердинов умер на 74-м году жизни, сообщается на сайте администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области.Бедердинов известен переходом вокруг Земли в подводном положении через пролив Дрейка на Камчатку в 1979 году. За это достижение его наградили орденом Красного Знамени. За всю карьеру контр-адмирал провел под водой восемь лет.
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