https://ria.ru/20210129/baykal-1594973587.html
Эксперты рассказали о популярности туров на зимний Байкал
Эксперты рассказали о популярности туров на зимний Байкал
Этой зимой байкальским льдом заинтересовалось необычайно много россиян, как полагают представители турбизнеса, ажиотаж связан с закрытыми границами, сообщает... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:38
2021-01-29T17:38
2021-01-29T17:38
праздник
туризм
куда можно лететь
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
куда поехать в выходные
россия
республика бурятия
туризм
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Этой зимой байкальским льдом заинтересовалось необычайно много россиян, как полагают представители турбизнеса, ажиотаж связан с закрытыми границами, сообщает RATA-News.Пиковый период для посещения Байкала после новогодних праздников — середина февраля - середина марта. В это время лед на озере не только исключительно красивый и фактурный, но и прочный, световой день увеличивается, а температура воздуха повышается."В феврале-марте на Байкале можно и кататься на коньках, и погулять со скандинавскими палками, и сфотографироваться в красоте. Поэтому проводится, в том числе, много фототуров, – рассказывает генеральный директор иркутской туркомпании Игорь Коваленко. – Людей привлекает свежий воздух, много солнца, невероятные пейзажи, а также местная аутентичность – множество бурятских святынь".По словам коммерческого директора российского туроператора Оксаны Булах, самый популярный маршрут Иркутск – Листвянка – остров Ольхон – Иркутск. Она подчеркнула, что в Иркутской области, в отличие от соседней Бурятии, не требуют при въезде ПЦР-тесты. Эксперты уточняют, что спрос на Байкал стабильно рос последние пять лет. "В этом году у нас достаточно быстро все раскупили: продажи мы открываем в августе, а в ноябре мест уже почти не было. В какой-то мере это связано с тем, что границы закрыты", – говорит представитель туркомпании, специализирующейся на турах по России, Ксения Рубцова."Перед Новым годом стало понятно, что заграничная горнолыжка не откроется. Поэтому некоторые из тех, кто оплатил каникулы, сразу внесли предоплату еще и на праздники в феврале-марте, – рассказывает начальник отдела продаж туроператора Ирина Мануильская. – Купить тур на Байкал прямо сейчас – уже проблема. Инфраструктура там не настолько развита, чтобы удовлетворить спрос взыскательных гостей. Не хватает ни гидов, ни отелей".Впрочем эксперты отмечают, что иностранцы прежде заполняли зимний Байкал все же активнее, чем сейчас россияне. Особенно это касается китайских туристов. По словам представителей турбизнеса, они начинали прибывать на озеро уже в январе и ехали буквально один за другим. Россияне же пока, в основном, выбирают формат отдыха выходного дня.
https://ria.ru/20210126/krotov-1594002597.html
https://ria.ru/20201224/baykal-1589644492.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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праздник, куда можно лететь, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, куда поехать в выходные, россия, республика бурятия, туризм, туристы, новости - туризм, байкал, листвянка, иркутская область, иркутск
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Этой зимой байкальским льдом заинтересовалось необычайно много россиян, как полагают представители турбизнеса, ажиотаж связан с закрытыми границами, сообщает
RATA-News.
Пиковый период для посещения Байкала после новогодних праздников — середина февраля - середина марта. В это время лед на озере не только исключительно красивый и фактурный, но и прочный, световой день увеличивается, а температура воздуха повышается.
"В феврале-марте на Байкале можно и кататься на коньках, и погулять со скандинавскими палками, и сфотографироваться в красоте. Поэтому проводится, в том числе, много фототуров, – рассказывает генеральный директор иркутской туркомпании Игорь Коваленко. – Людей привлекает свежий воздух, много солнца, невероятные пейзажи, а также местная аутентичность – множество бурятских святынь".
По словам коммерческого директора российского туроператора Оксаны Булах, самый популярный маршрут Иркутск – Листвянка – остров Ольхон – Иркутск. Она подчеркнула, что в Иркутской области, в отличие от соседней Бурятии, не требуют при въезде ПЦР-тесты.
Эксперты уточняют, что спрос на Байкал стабильно рос последние пять лет. "В этом году у нас достаточно быстро все раскупили: продажи мы открываем в августе, а в ноябре мест уже почти не было. В какой-то мере это связано с тем, что границы закрыты", – говорит представитель туркомпании, специализирующейся на турах по России, Ксения Рубцова.
"Перед Новым годом стало понятно, что заграничная горнолыжка не откроется. Поэтому некоторые из тех, кто оплатил каникулы, сразу внесли предоплату еще и на праздники в феврале-марте, – рассказывает начальник отдела продаж туроператора Ирина Мануильская. – Купить тур на Байкал прямо сейчас – уже проблема. Инфраструктура там не настолько развита, чтобы удовлетворить спрос взыскательных гостей. Не хватает ни гидов, ни отелей".
Впрочем эксперты отмечают, что иностранцы прежде заполняли зимний Байкал все же активнее, чем сейчас россияне. Особенно это касается китайских туристов. По словам представителей турбизнеса, они начинали прибывать на озеро уже в январе и ехали буквально один за другим. Россияне же пока, в основном, выбирают формат отдыха выходного дня.