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https://ria.ru/20210129/baykal-1594973587.html
Эксперты рассказали о популярности туров на зимний Байкал
Эксперты рассказали о популярности туров на зимний Байкал
Этой зимой байкальским льдом заинтересовалось необычайно много россиян, как полагают представители турбизнеса, ажиотаж связан с закрытыми границами, сообщает... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:38
2021-01-29T17:38
праздник
туризм
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коронавирус в россии
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куда поехать в выходные
россия
республика бурятия
туризм
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Этой зимой байкальским льдом заинтересовалось необычайно много россиян, как полагают представители турбизнеса, ажиотаж связан с закрытыми границами, сообщает RATA-News.Пиковый период для посещения Байкала после новогодних праздников — середина февраля - середина марта. В это время лед на озере не только исключительно красивый и фактурный, но и прочный, световой день увеличивается, а температура воздуха повышается."В феврале-марте на Байкале можно и кататься на коньках, и погулять со скандинавскими палками, и сфотографироваться в красоте. Поэтому проводится, в том числе, много фототуров, – рассказывает генеральный директор иркутской туркомпании Игорь Коваленко. – Людей привлекает свежий воздух, много солнца, невероятные пейзажи, а также местная аутентичность – множество бурятских святынь".По словам коммерческого директора российского туроператора Оксаны Булах, самый популярный маршрут Иркутск – Листвянка – остров Ольхон – Иркутск. Она подчеркнула, что в Иркутской области, в отличие от соседней Бурятии, не требуют при въезде ПЦР-тесты. Эксперты уточняют, что спрос на Байкал стабильно рос последние пять лет. "В этом году у нас достаточно быстро все раскупили: продажи мы открываем в августе, а в ноябре мест уже почти не было. В какой-то мере это связано с тем, что границы закрыты", – говорит представитель туркомпании, специализирующейся на турах по России, Ксения Рубцова."Перед Новым годом стало понятно, что заграничная горнолыжка не откроется. Поэтому некоторые из тех, кто оплатил каникулы, сразу внесли предоплату еще и на праздники в феврале-марте, – рассказывает начальник отдела продаж туроператора Ирина Мануильская. – Купить тур на Байкал прямо сейчас – уже проблема. Инфраструктура там не настолько развита, чтобы удовлетворить спрос взыскательных гостей. Не хватает ни гидов, ни отелей".Впрочем эксперты отмечают, что иностранцы прежде заполняли зимний Байкал все же активнее, чем сейчас россияне. Особенно это касается китайских туристов. По словам представителей турбизнеса, они начинали прибывать на озеро уже в январе и ехали буквально один за другим. Россияне же пока, в основном, выбирают формат отдыха выходного дня.
https://ria.ru/20210126/krotov-1594002597.html
https://ria.ru/20201224/baykal-1589644492.html
россия
республика бурятия
байкал
листвянка
иркутская область
иркутск
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Эксперты рассказали о популярности туров на зимний Байкал

17:38 29.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Этой зимой байкальским льдом заинтересовалось необычайно много россиян, как полагают представители турбизнеса, ажиотаж связан с закрытыми границами, сообщает RATA-News.
Пиковый период для посещения Байкала после новогодних праздников — середина февраля - середина марта. В это время лед на озере не только исключительно красивый и фактурный, но и прочный, световой день увеличивается, а температура воздуха повышается.
"В феврале-марте на Байкале можно и кататься на коньках, и погулять со скандинавскими палками, и сфотографироваться в красоте. Поэтому проводится, в том числе, много фототуров, – рассказывает генеральный директор иркутской туркомпании Игорь Коваленко. – Людей привлекает свежий воздух, много солнца, невероятные пейзажи, а также местная аутентичность – множество бурятских святынь".
По словам коммерческого директора российского туроператора Оксаны Булах, самый популярный маршрут Иркутск – Листвянка – остров Ольхон – Иркутск. Она подчеркнула, что в Иркутской области, в отличие от соседней Бурятии, не требуют при въезде ПЦР-тесты.
Марокко - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Эксперты уточняют, что спрос на Байкал стабильно рос последние пять лет. "В этом году у нас достаточно быстро все раскупили: продажи мы открываем в августе, а в ноябре мест уже почти не было. В какой-то мере это связано с тем, что границы закрыты", – говорит представитель туркомпании, специализирующейся на турах по России, Ксения Рубцова.
"Перед Новым годом стало понятно, что заграничная горнолыжка не откроется. Поэтому некоторые из тех, кто оплатил каникулы, сразу внесли предоплату еще и на праздники в феврале-марте, – рассказывает начальник отдела продаж туроператора Ирина Мануильская. – Купить тур на Байкал прямо сейчас – уже проблема. Инфраструктура там не настолько развита, чтобы удовлетворить спрос взыскательных гостей. Не хватает ни гидов, ни отелей".
Впрочем эксперты отмечают, что иностранцы прежде заполняли зимний Байкал все же активнее, чем сейчас россияне. Особенно это касается китайских туристов. По словам представителей турбизнеса, они начинали прибывать на озеро уже в январе и ехали буквально один за другим. Россияне же пока, в основном, выбирают формат отдыха выходного дня.
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ТуризмПраздниккуда можно лететьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19куда поехать в выходныеРоссияРеспублика БурятияТуризмтуристыНовости - ТуризмБайкалЛиствянкаИркутская областьИркутск
 
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