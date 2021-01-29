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Советник Байдена спрогнозировал сложные отношения с Россией
Советник Байдена спрогнозировал сложные отношения с Россией
Отношения США с Россией при американском президенте Джо Байдене будут сложными, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T20:06
2021-01-29T20:17
джейк салливан
алексей навальный
афганистан
в мире
россия
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Отношения США с Россией при американском президенте Джо Байдене будут сложными, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям", - сказал Салливан, выступая на вебинаре вашингтонского Института мира.Он перечислил ряд обвинений против России, включая хакерские атаки, дело Алексея Навального, "вмешательство в выборы" и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане, и сказал, что США изучают ответ на них. Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам."США изучат эти вопросы, постараются дойти до сути относительно того, насколько они широки и масштабны, и затем решат, как мы можем ответить тогда, когда и как сочтем необходимым", - сказал Салливан.
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джейк салливан, алексей навальный, афганистан, в мире, россия, джо байден, сша

Советник Байдена спрогнозировал сложные отношения с Россией

20:06 29.01.2021 (обновлено: 20:17 29.01.2021)
 
© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Отношения США с Россией при американском президенте Джо Байдене будут сложными, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям", - сказал Салливан, выступая на вебинаре вашингтонского Института мира.
Он перечислил ряд обвинений против России, включая хакерские атаки, дело Алексея Навального, "вмешательство в выборы" и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане, и сказал, что США изучают ответ на них. Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам.
"США изучат эти вопросы, постараются дойти до сути относительно того, насколько они широки и масштабны, и затем решат, как мы можем ответить тогда, когда и как сочтем необходимым", - сказал Салливан.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Имел "четкие цели". Псаки прокомментировала разговор Путина и Байдена
 
Джейк СалливанАлексей НавальныйАфганистанВ миреРоссияДжо БайденСША
 
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