https://ria.ru/20210129/bayden-1595207341.html

Советник Байдена спрогнозировал сложные отношения с Россией

Советник Байдена спрогнозировал сложные отношения с Россией

Отношения США с Россией при американском президенте Джо Байдене будут сложными, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:06

2021-01-29T20:06

2021-01-29T20:17

джейк салливан

алексей навальный

афганистан

в мире

россия

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Отношения США с Россией при американском президенте Джо Байдене будут сложными, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям", - сказал Салливан, выступая на вебинаре вашингтонского Института мира.Он перечислил ряд обвинений против России, включая хакерские атаки, дело Алексея Навального, "вмешательство в выборы" и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане, и сказал, что США изучают ответ на них. Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам."США изучат эти вопросы, постараются дойти до сути относительно того, насколько они широки и масштабны, и затем решат, как мы можем ответить тогда, когда и как сочтем необходимым", - сказал Салливан.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/pssaki-1595081793.html

афганистан

россия

сша

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джейк салливан, алексей навальный, афганистан, в мире, россия, джо байден, сша