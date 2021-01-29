https://ria.ru/20210129/bayden-1595207341.html
Советник Байдена спрогнозировал сложные отношения с Россией
Советник Байдена спрогнозировал сложные отношения с Россией
Отношения США с Россией при американском президенте Джо Байдене будут сложными, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T20:06
2021-01-29T20:06
2021-01-29T20:17
джейк салливан
алексей навальный
афганистан
в мире
россия
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585983833_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af68a045d5e12631467904ea8359fac8.jpg
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Отношения США с Россией при американском президенте Джо Байдене будут сложными, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям", - сказал Салливан, выступая на вебинаре вашингтонского Института мира.Он перечислил ряд обвинений против России, включая хакерские атаки, дело Алексея Навального, "вмешательство в выборы" и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане, и сказал, что США изучают ответ на них. Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам."США изучат эти вопросы, постараются дойти до сути относительно того, насколько они широки и масштабны, и затем решат, как мы можем ответить тогда, когда и как сочтем необходимым", - сказал Салливан.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/pssaki-1595081793.html
афганистан
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585983833_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c859191da68531eb559db3532ad1200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джейк салливан, алексей навальный, афганистан, в мире, россия, джо байден, сша