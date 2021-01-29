https://ria.ru/20210129/arest-1595213936.html

Любовь Соболь и Олега Навального отправили под домашний арест

Любовь Соболь и Олега Навального отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест брата Алексея Навального Олега и юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь по делу о нарушении... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T21:23

2021-01-29T21:23

2021-01-29T21:23

любовь соболь

олег навальный

алексей навальный

мария алехина

происшествия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест брата Алексея Навального Олега и юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм.Кроме того, за призывы к несанкционированному митингу в условиях пандемии коронавируса под домашним арестом также оказались координатор московского штаба Навального Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.Указанная мера пресечения будет действовать до 23 марта. Пятерым соратникам Навального будет запрещено покидать квартиру, общаться с кем-либо, кроме адвоката и близких родственников, пользоваться почтой, интернетом и телефоном (кроме вызова экстренных служб).Фигурантам вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил. Как считают следователи, из-за призывов к митингам граждане — в том числе те, кому предписывалось быть на самоизоляции — пришли на несогласованную акцию 23 января, создав угрозу массового заражения. Максимальная санкция по этой статье составляет два года лишения свободы. В среду Тверской суд Москвы, в ведении которого находятся места проведения митинга, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и/или выемки в жилище.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. Как говорится на сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой, предварительно сообщалось о задержании более тысячи человек. Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию". *Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, олег навальный, алексей навальный, мария алехина, происшествия