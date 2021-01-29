https://ria.ru/20210129/arest-1595212547.html

Саратовского координатора штаба Навального арестовали за призывы к акциям

Саратовского координатора штаба Навального арестовали за призывы к акциям

Татищевский районный суд Саратовской области в пятницу арестовал на 10 суток координатора штаба Алексея Навального в Саратове Дмитрия Цибирева за призывы к... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T21:00

2021-01-29T21:00

2021-01-29T21:00

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 29 янв - РИА Новости. Татищевский районный суд Саратовской области в пятницу арестовал на 10 суток координатора штаба Алексея Навального в Саратове Дмитрия Цибирева за призывы к несогласованным акциям, сообщила пресс-служба суда.Ранее Цибирев в своем аккаунте в Instagram сначала призывал к участию в несогласованной акции 23 января, а затем - 31 января."Двадцать девятого января 2021 года Татищевским районным судом Саратовской области рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия", в отношении Цибирева. За данное правонарушение судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktsii-1595203868.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktsii-1595188821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, саратов, происшествия