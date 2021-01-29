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СК просит арестовать уроженку Украины, напавшую на полицейского в Москве
СК просит арестовать уроженку Украины, напавшую на полицейского в Москве
Следствие просит арестовать уроженку Украины Ольгу Бендас, обвиняемую в применении насилия к полицейскому на несогласованной акции в центре Москвы 23 января,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:29
2021-01-29T13:29
россия
москва
украина
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следствие просит арестовать уроженку Украины Ольгу Бендас, обвиняемую в применении насилия к полицейскому на несогласованной акции в центре Москвы 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бендас Ольги Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, сроком до 28 марта", - сказала собеседница агентства.По версии следствия, 23 января женщина, участвовавшая в несогласованной акции в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади несколько раз ударила полицейского. На допросе она полностью признала свою вину. Источник РИА Новости подтвердил, что задержанной является уроженка Украины Ольга Бендас.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
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россия, москва, украина, происшествия

СК просит арестовать уроженку Украины, напавшую на полицейского в Москве

13:29 29.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следствие просит арестовать уроженку Украины Ольгу Бендас, обвиняемую в применении насилия к полицейскому на несогласованной акции в центре Москвы 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая
"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бендас Ольги Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, сроком до 28 марта", - сказала собеседница агентства.
По версии следствия, 23 января женщина, участвовавшая в несогласованной акции в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади несколько раз ударила полицейского. На допросе она полностью признала свою вину. Источник РИА Новости подтвердил, что задержанной является уроженка Украины Ольга Бендас.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
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