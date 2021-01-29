В Екатеринбурге арестовали организатора незаконной акции
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток сотрудницу местного штаба Алексея Навального Викторию Райх по обвинению в организацию несогласованной акции.
По словам судьи, Райх, распространив видеозапись на канале штаба в YouTube, организовала публичное мероприятие 31 января без подачи в установленном порядке уведомления в министерство общественной безопасности Свердловской области о его проведении.
"Суд постановил Райх Викторию Сергеевну признать виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 22 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за которое назначить ей наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - объявил судья. Видеотрансляцию из зала суда вел местный новостной портал Е1.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31-го января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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