https://ria.ru/20210129/aktsii-1595211619.html

В Екатеринбурге арестовали организатора незаконной акции

В Екатеринбурге арестовали организатора незаконной акции

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток сотрудницу местного штаба Алексея Навального Викторию Райх по обвинению в организацию... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:53

2021-01-29T20:53

2021-01-29T20:53

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток сотрудницу местного штаба Алексея Навального Викторию Райх по обвинению в организацию несогласованной акции.По словам судьи, Райх, распространив видеозапись на канале штаба в YouTube, организовала публичное мероприятие 31 января без подачи в установленном порядке уведомления в министерство общественной безопасности Свердловской области о его проведении."Суд постановил Райх Викторию Сергеевну признать виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 22 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за которое назначить ей наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - объявил судья. Видеотрансляцию из зала суда вел местный новостной портал Е1.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31-го января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktsii-1595203868.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, екатеринбург, происшествия