https://ria.ru/20210129/aktsii-1595084749.html
Удмуртская полиция призвала не участвовать в незаконных акциях
Удмуртская полиция призвала не участвовать в незаконных акциях
Удмуртская полиция призвала жителей региона не участвовать в несогласованной акции 31 января. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:42
2021-01-29T10:42
2021-01-29T10:42
россия
алексей навальный
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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УФА, 29 янв - РИА Новости. Удмуртская полиция призвала жителей региона не участвовать в несогласованной акции 31 января."В СМИ и социальных сетях распространяются призывы к участию в несанкционированных акциях. МВД по Удмуртии напоминает гражданам, что действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за призывы и участие в подобных мероприятиях", - сообщает пресс-служба республиканского полицейского главка.Полицейские отмечают, что попытки проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокационные действия могут расцениваться как угроза общественному порядку и будут немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут оперативно реагировать на правонарушения и принимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка, информирует ведомство."МВД по Удмуртии призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - добавляет ведомство.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210129/gosduma-1595072876.html
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россия, алексей навальный, удмуртская республика (удмуртия), общество