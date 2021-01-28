Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594892810.html
Во Владивостоке задержали девять человек за неповиновение полиции
Во Владивостоке задержали девять человек за неповиновение полиции
Во Владивостоке по обвинению в неповиновении полицейскому задержали не менее девяти человек, сообщила РИА Новости адвокат Полина Сидельникова. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:21
2021-01-28T09:43
алексей навальный
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — РИА Новости. Во Владивостоке по обвинению в неповиновении полицейскому задержали не менее девяти человек, сообщила РИА Новости адвокат Полина Сидельникова.Сейчас задержанные и их юрист находятся в отделе полиции. По словам Сидельниковой, ее подзащитных "допрашивают по митингу", который состоялся 23 января. Она предполагает, что суд уже сегодня рассмотрит административные материалы.В УМВД по Приморскому краю пока воздерживаются от комментариев.По данным местных властей, в субботу на несогласованный митинг во Владивостоке собрались примерно 300 человек, около 500 приняли участие в шествии. Между протестующими и ОМОНом произошло несколько стычек.Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что силовики задержали 12 подростков, на них составили протоколы и отпустили.После митинга возбуждено дело из-за перекрытых дорог, а также два дела о нападении на полицейских.Двадцать второго января суд назначил координатору штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерине Ведерниковой трое суток ареста за призывы к несанкционированной акции.
https://ria.ru/20210127/progulka-blogera-kosti-kievskogo-na-nesanktsionirovannyy-miting-v-moskve-1594843726.html
https://ria.ru/20210127/napadenie-1594738047.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, владивосток, происшествия

Во Владивостоке задержали девять человек за неповиновение полиции

08:21 28.01.2021 (обновлено: 09:43 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — РИА Новости. Во Владивостоке по обвинению в неповиновении полицейскому задержали не менее девяти человек, сообщила РИА Новости адвокат Полина Сидельникова.
Сейчас задержанные и их юрист находятся в отделе полиции.
По словам Сидельниковой, ее подзащитных "допрашивают по митингу", который состоялся 23 января. Она предполагает, что суд уже сегодня рассмотрит административные материалы.
В УМВД по Приморскому краю пока воздерживаются от комментариев.
Прогулка блогера Кости Киевского на несанкционированный митинг в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 18:12
"Прогулка" блогера Кости Киевского на несанкционированный митинг в МосквеПо подозрению в причастности повреждения служебного автомобиля в Москве задержан TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский). Он доставлен в отделение полиции. Также на допросе присутствовали еще несколько блогеров, которые могли находиться вместе с ним на несанкционированном митинге.
По данным местных властей, в субботу на несогласованный митинг во Владивостоке собрались примерно 300 человек, около 500 приняли участие в шествии. Между протестующими и ОМОНом произошло несколько стычек.
Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что силовики задержали 12 подростков, на них составили протоколы и отпустили.
После митинга возбуждено дело из-за перекрытых дорог, а также два дела о нападении на полицейских.
Двадцать второго января суд назначил координатору штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерине Ведерниковой трое суток ареста за призывы к несанкционированной акции.
Подозреваемый в нападении на сотрудника Росгвардии во Владивостоке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 09:49
Житель Владивостока признался в нападении на полицейских на митинге
 
Алексей НавальныйВладивостокПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Погибший в Мадриде болгарин в момент взрыва общался с невестой
07:14Экс-работницу прокуратуры в Чите обвиняют в крупной взятке
07:12Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на "Евровидении-2021" от России
07:09Эксперты дали советы начинающим инвесторам
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
Лента новостейМолния