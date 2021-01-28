https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594892810.html

Во Владивостоке задержали девять человек за неповиновение полиции

Во Владивостоке задержали девять человек за неповиновение полиции

Во Владивостоке по обвинению в неповиновении полицейскому задержали не менее девяти человек, сообщила РИА Новости адвокат Полина Сидельникова. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T08:21

2021-01-28T08:21

2021-01-28T09:43

алексей навальный

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — РИА Новости. Во Владивостоке по обвинению в неповиновении полицейскому задержали не менее девяти человек, сообщила РИА Новости адвокат Полина Сидельникова.Сейчас задержанные и их юрист находятся в отделе полиции. По словам Сидельниковой, ее подзащитных "допрашивают по митингу", который состоялся 23 января. Она предполагает, что суд уже сегодня рассмотрит административные материалы.В УМВД по Приморскому краю пока воздерживаются от комментариев.По данным местных властей, в субботу на несогласованный митинг во Владивостоке собрались примерно 300 человек, около 500 приняли участие в шествии. Между протестующими и ОМОНом произошло несколько стычек.Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что силовики задержали 12 подростков, на них составили протоколы и отпустили.После митинга возбуждено дело из-за перекрытых дорог, а также два дела о нападении на полицейских.Двадцать второго января суд назначил координатору штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерине Ведерниковой трое суток ареста за призывы к несанкционированной акции.

https://ria.ru/20210127/progulka-blogera-kosti-kievskogo-na-nesanktsionirovannyy-miting-v-moskve-1594843726.html

https://ria.ru/20210127/napadenie-1594738047.html

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, владивосток, происшествия