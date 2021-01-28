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"Это сметет Зеленского!" Произойдет ли на Украине восстание
"Это сметет Зеленского!" Произойдет ли на Украине восстание
На Украине продолжается "тарифный Майдан" — акции протеста из-за подорожания коммунальных услуг. Кабинет министров снизил цены, но митингующие восприняли это... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:00
2021-01-28T08:06
сергей марченко
сергей белашко
жкх
столкновения на майдане
нафтогаз украины
верховная рада украины
мвф
владимир зеленский
харьковская область
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Антон Лисицын. На Украине продолжается "тарифный Майдан" — акции протеста из-за подорожания коммунальных услуг. Кабинет министров снизил цены, но митингующие восприняли это как подачку. Недоволен и МВФ — тем, что Киев откажется от либерализации цен. Чиновникам пришлось задабривать международных партнеров. Ждать ли нового большого Майдана — разбиралось РИА Новости.Вынужденная мераВ понедельник, 25 января, протестующие пришли к зданию офиса президента, чтобы так "поздравить" главу государства Владимира Зеленского с сорок третьим днем рождения. В качестве подарка принесли платежки за коммунальные услуги. Квиточки с космическими суммами уже становились темой флешмоба в соцсетях.Ранее премьер Денис Шмыгаль убеждал, что кабинет министров зафиксировал цену на газ на уровне 6,99 гривны и это на треть снизит стоимость топлива. Объяснил, что такой показатель лучше, чем был, и даже лучше, чем мог бы быть: "В зимние месяцы 2018-2019-х платежки в среднем составляли две с половиной — три тысячи гривен. Или 75 процентов от тогдашней минимальной зарплаты". А если бы правительство не вмешалось, то в феврале кубометр стоил бы уже под 12 гривен, добавил он. Но в украинских СМИ все же отметили, что нижняя цена на газ и так равнялась 6,99 гривны. Поэтому некоторые потребители могут попросту не заметить удешевления. Кроме того, ограничение цен — мера временная и вынужденная. И она уже встревожила Международный валютный фонд (МВФ), с которым Киев договорился отпустить тарифы."Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства", — описывал ситуацию министр финансов Сергей Марченко. Объясняться пришлось и главе правительства. Шмыгаль заверил уважаемых партнеров, что Украина не нарушит договоренности с МВФ. "Конечно, они (представители МВФ. — Прим. ред.) ожидают конечного документа — убедиться, что мы действительно возвращаемся к тарифному регулированию. Я уверен, что миссия МВФ завершит работу в Украине, и мы будем двигаться с ними дальше так, как и планировали", — пояснил Шмыгаль.Снова печенье на майданеАктивность в коридорах власти сопровождалась протестом улицы. На киевской площади Независимости (майдан Незалежности) митингующие против повышения цен на коммунальные услуги слились с теми, кто вышел на акции SaveФОП. Это движение выступает за то, чтобы предпринимателям разрешили работать во время карантина и отменили введение кассовых аппаратов. Участники SaveФОП успели обосноваться на майдане и даже подрались с неизвестными провокаторами, разносившими печенье. Видимо, общее недовольство экономической политикой правительства объединило участников разных группировок. На этот раз лозунги приняли остросоциальный характер. Люди несли плакаты "Локдаун офшорам, нет поборам" и "Пусть пылают дворцы". В Херсоне повышение цен на газ объявили тарифным геноцидом, в Запорожской области протестующие перекрыли дорогу. Участник и организатор протестов в Харьковской области Михаил рассказывает, что митинги были и стихийным, и политизированным движением. Он уверен: волнения только усилятся. "Продолжим, пока президент не наложит вето. Мы уже ведем переговоры с другими городами о совместных действиях. У власти не хватит полиции нас разгонять. Зеленский в патовой ситуации, это сметет его, Майдан был детским лепетом, — убежден Михаил. — Полиция нас поддерживает, это объединило всех, атошники (участники так называемой антитеррористической операции — боевых действий против республик Донбасса. — Прим. ред.) тоже с нами, а это много людей, которым нечего терять". По его мнению, разворачивается сценарий Майдана 2013-2014 годов. Правда, Михаил признает, что соперники обладают мощным ресурсом — умением плести интриги: "МВФ — хитрые, что-нибудь придумают". Сейчас активисты разошлись по домам в ожидании, что местные советы передадут высшим органам власти наказы не повышать цены на топливо.Возвращение ценУкраинский экономист Анатолий Кущ объясняет, что в заявлениях о снижении цены на газ всегда есть лукавство — никто не уточняет, в сравнении с каким уровнем меняется этот показатель. "У дочки-добытчика "Нафтогаз" покупает дешевое топливо и продает его в два раза дороже или приобретает газ на европейском рынке в два раза ниже той цены, по которой отпускает сам. Но и тут есть хитрость: по бумагам сделка — в Европе, фактически же газ отбирают из трубы, идущей по территории Украины из России. Никто не перекачивает топливо сначала в Европу, а потом обратно к нам. Но в стоимость этот виртуальный транзит заложен", — отмечает он. Отпуская цены на газ, правительство уверяло украинцев, что рыночная конкуренция рано или поздно приведет к снижению тарифов. Но суммы в квитках не уменьшились даже в 2019-м, когда топливо подешевело. А дистрибьютором остался "Нафтогаз". Все это навело экономиста на мысль, что коммунальные платежи выполняют в стране и другую функцию. "Тарифы стали дополнительным инструментом налоговиков, — полагает Кущ. — В Украине действует теневой рынок труда, отсюда такое гибридное налогообложение. Высокая маржинальность цены в этом случае объясняется тем, что "Нафтогаз" потом перечисляет эти деньги государству в виде дивидендов и налоговых платежей". Правительство выделяет субсидии некоторым категориям граждан, но в последнее время их урезают. "До конца отопительного сезона цену на газ снизят, но в следующий сезон Украина войдет уже с высоким тарифом на топливо, и его никто не ограничит", — прогнозирует Кущ. Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко полагает, что цену сразу подняли с запасом — чтобы потом ее снизить. "А Майданов никаких нет, есть локальные и малочисленные акции протеста, которые никак не влияют на функционирование органов власти и инфраструктуры. Все говорят: "Да-а-а, нам надо заботиться о малоимущих, мы все с народом". Говорят так и те, кто голосовал за соответствующие законопроекты. Это ведь не Шмыгаль проснулся одним прекрасным утром и подумал: а давай-ка я подниму тарифы! Это работа всего истеблишмента", — уточняет эксперт. Тарифные протесты он считает временной медийной темой. "Что цены вырастут, было понятно и год, и два назад. Сейчас это обычный хайп из цикла "Россия нападет!" — патриоты сидят и изучают с лупой родословную руководителей "Нафтогаза". А вчера еще бушевал мовный скандал — из-за витка украинизации. Под таким прикрытием и движется политика. Приведу пример. Избрался в Раду некий урбанист от одного киевского застройщика и теперь делает все, что нужно спонсору для бизнеса. И депутат, хоть и от "Слуги народа", будет за мову, за виру, за что угодно, и говорить о чем угодно, даже об экологии, лишь бы не упоминать интересы патрона", — объясняет Белашко.Поэтому в "тарифных Майданах" он видит лишь отвлечение от реальной политики. Длительные процессы обычно уходят от внимания масс, а реакция украинцев напоминает лягушку, которую варят на медленном огне.
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Путин: "А у нас в квартире газ. А у вас?"
Путин: "А у нас в квартире газ. А у вас?"
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сергей марченко, сергей белашко, жкх, столкновения на майдане, нафтогаз украины, верховная рада украины, мвф, владимир зеленский, харьковская область, европа, херсон, украина

"Это сметет Зеленского!" Произойдет ли на Украине восстание

08:00 28.01.2021 (обновлено: 08:06 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги возле администрации президента Украины в Киеве
Участники акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги возле администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Антон Лисицын. На Украине продолжается "тарифный Майдан" — акции протеста из-за подорожания коммунальных услуг. Кабинет министров снизил цены, но митингующие восприняли это как подачку. Недоволен и МВФ — тем, что Киев откажется от либерализации цен. Чиновникам пришлось задабривать международных партнеров. Ждать ли нового большого Майдана — разбиралось РИА Новости.

Вынужденная мера

В понедельник, 25 января, протестующие пришли к зданию офиса президента, чтобы так "поздравить" главу государства Владимира Зеленского с сорок третьим днем рождения. В качестве подарка принесли платежки за коммунальные услуги. Квиточки с космическими суммами уже становились темой флешмоба в соцсетях.
Ранее премьер Денис Шмыгаль убеждал, что кабинет министров зафиксировал цену на газ на уровне 6,99 гривны и это на треть снизит стоимость топлива. Объяснил, что такой показатель лучше, чем был, и даже лучше, чем мог бы быть: "В зимние месяцы 2018-2019-х платежки в среднем составляли две с половиной — три тысячи гривен. Или 75 процентов от тогдашней минимальной зарплаты". А если бы правительство не вмешалось, то в феврале кубометр стоил бы уже под 12 гривен, добавил он.
Но в украинских СМИ все же отметили, что нижняя цена на газ и так равнялась 6,99 гривны. Поэтому некоторые потребители могут попросту не заметить удешевления. Кроме того, ограничение цен — мера временная и вынужденная. И она уже встревожила Международный валютный фонд (МВФ), с которым Киев договорился отпустить тарифы.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги возле администрации президента Украины в Киеве
Участники акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги возле администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги возле администрации президента Украины в Киеве
"Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства", — описывал ситуацию министр финансов Сергей Марченко. Объясняться пришлось и главе правительства. Шмыгаль заверил уважаемых партнеров, что Украина не нарушит договоренности с МВФ.
"Конечно, они (представители МВФ. — Прим. ред.) ожидают конечного документа — убедиться, что мы действительно возвращаемся к тарифному регулированию. Я уверен, что миссия МВФ завершит работу в Украине, и мы будем двигаться с ними дальше так, как и планировали", — пояснил Шмыгаль.

Снова печенье на майдане

Активность в коридорах власти сопровождалась протестом улицы. На киевской площади Независимости (майдан Незалежности) митингующие против повышения цен на коммунальные услуги слились с теми, кто вышел на акции SaveФОП. Это движение выступает за то, чтобы предпринимателям разрешили работать во время карантина и отменили введение кассовых аппаратов. Участники SaveФОП успели обосноваться на майдане и даже подрались с неизвестными провокаторами, разносившими печенье. Видимо, общее недовольство экономической политикой правительства объединило участников разных группировок.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги возле администрации президента Украины в Киеве
Участники акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги возле администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги возле администрации президента Украины в Киеве
На этот раз лозунги приняли остросоциальный характер. Люди несли плакаты "Локдаун офшорам, нет поборам" и "Пусть пылают дворцы". В Херсоне повышение цен на газ объявили тарифным геноцидом, в Запорожской области протестующие перекрыли дорогу.
Участник и организатор протестов в Харьковской области Михаил рассказывает, что митинги были и стихийным, и политизированным движением. Он уверен: волнения только усилятся.
"Продолжим, пока президент не наложит вето. Мы уже ведем переговоры с другими городами о совместных действиях. У власти не хватит полиции нас разгонять. Зеленский в патовой ситуации, это сметет его, Майдан был детским лепетом, — убежден Михаил. — Полиция нас поддерживает, это объединило всех, атошники (участники так называемой антитеррористической операции — боевых действий против республик Донбасса. — Прим. ред.) тоже с нами, а это много людей, которым нечего терять". По его мнению, разворачивается сценарий Майдана 2013-2014 годов.
Правда, Михаил признает, что соперники обладают мощным ресурсом — умением плести интриги: "МВФ — хитрые, что-нибудь придумают". Сейчас активисты разошлись по домам в ожидании, что местные советы передадут высшим органам власти наказы не повышать цены на топливо.

Возвращение цен

Украинский экономист Анатолий Кущ объясняет, что в заявлениях о снижении цены на газ всегда есть лукавство — никто не уточняет, в сравнении с каким уровнем меняется этот показатель. "У дочки-добытчика "Нафтогаз" покупает дешевое топливо и продает его в два раза дороже или приобретает газ на европейском рынке в два раза ниже той цены, по которой отпускает сам. Но и тут есть хитрость: по бумагам сделка — в Европе, фактически же газ отбирают из трубы, идущей по территории Украины из России. Никто не перекачивает топливо сначала в Европу, а потом обратно к нам. Но в стоимость этот виртуальный транзит заложен", — отмечает он.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции против повышения цен на газ во Львове
Участники акции против повышения цен на газ во Львове - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции против повышения цен на газ во Львове
Отпуская цены на газ, правительство уверяло украинцев, что рыночная конкуренция рано или поздно приведет к снижению тарифов. Но суммы в квитках не уменьшились даже в 2019-м, когда топливо подешевело. А дистрибьютором остался "Нафтогаз". Все это навело экономиста на мысль, что коммунальные платежи выполняют в стране и другую функцию.
"Тарифы стали дополнительным инструментом налоговиков, — полагает Кущ. — В Украине действует теневой рынок труда, отсюда такое гибридное налогообложение. Высокая маржинальность цены в этом случае объясняется тем, что "Нафтогаз" потом перечисляет эти деньги государству в виде дивидендов и налоговых платежей".
Правительство выделяет субсидии некоторым категориям граждан, но в последнее время их урезают. "До конца отопительного сезона цену на газ снизят, но в следующий сезон Украина войдет уже с высоким тарифом на топливо, и его никто не ограничит", — прогнозирует Кущ.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
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Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко полагает, что цену сразу подняли с запасом — чтобы потом ее снизить. "А Майданов никаких нет, есть локальные и малочисленные акции протеста, которые никак не влияют на функционирование органов власти и инфраструктуры. Все говорят: "Да-а-а, нам надо заботиться о малоимущих, мы все с народом". Говорят так и те, кто голосовал за соответствующие законопроекты. Это ведь не Шмыгаль проснулся одним прекрасным утром и подумал: а давай-ка я подниму тарифы! Это работа всего истеблишмента", — уточняет эксперт.
Тарифные протесты он считает временной медийной темой. "Что цены вырастут, было понятно и год, и два назад. Сейчас это обычный хайп из цикла "Россия нападет!" — патриоты сидят и изучают с лупой родословную руководителей "Нафтогаза". А вчера еще бушевал мовный скандал — из-за витка украинизации. Под таким прикрытием и движется политика. Приведу пример. Избрался в Раду некий урбанист от одного киевского застройщика и теперь делает все, что нужно спонсору для бизнеса. И депутат, хоть и от "Слуги народа", будет за мову, за виру, за что угодно, и говорить о чем угодно, даже об экологии, лишь бы не упоминать интересы патрона", — объясняет Белашко.
Поэтому в "тарифных Майданах" он видит лишь отвлечение от реальной политики. Длительные процессы обычно уходят от внимания масс, а реакция украинцев напоминает лягушку, которую варят на медленном огне.
 
Сергей МарченкоСергей БелашкоЖКХСтолкновения на МайданеНафтогаз УкраиныВерховная Рада УкраиныМВФВладимир ЗеленскийХарьковская областьЕвропаХерсонУкраина
 
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