Как отрастить волосы: советы для тех, кто хочет длинную шевелюру
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Многие мечтают о длинных локонах, но далеко не у всех получается достичь желаемого. Как правильно отрастить волосы — в материале РИА Новости.
Как растут волосы
Волосы на голове не растут непрерывно, а имеют циклический ритм. Каждый волосяной фолликул в течение жизни проходит через фазы роста и покоя, благодаря чему шевелюра регулярно обновляется. Фазы роста (фаза анагена), регрессии (фаза катагена) и покоя (фаза телогена) чередуются. В среднем волосы на голове проходят все фазы 25 раз.
На последней фазе волос умирает и выпадает, после чего на его месте вырастает новый. При этом, стадия выпадения может длиться 2-3 месяца после гибели ячейки. Этот срок сокращается при воздействии внешних факторов: мытья головы, трения о подушку, расчесывания. В день в норме выпадает 80-100 волос.
— Механическое удаление телогеновых волос ведет к более быстрому наступлению анагена.
Быстрее удалим телоген — быстрее закончится выпадение и начнется рост новых волос, — отмечает трихолог Елена Яруткина.
Быстрее удалим телоген — быстрее закончится выпадение и начнется рост новых волос, — отмечает трихолог Елена Яруткина.
На сколько отрастают волосы
Скорость роста волос в среднем — 0,5 мм в сутки. При этом у женщин шевелюра растет быстрее, чем у мужчин. При наличии благоприятных факторов локоны могут отрастать на 10-20 сантиметров в год. Следовательно, за свою жизнь, мы можем "произвести" примерно 10 м волос, если соединить их в одну линию.
От чего зависит рост волос
Чтобы понять, как отрастить волосы, нужно определить, от чего зависит их рост.
На скорость обновления шевелюры влияют:
- —структура и наследственность (например, волосы азиатов могут прибавлять до 1,5 см в месяц в длину, а вот кудрявые пряди растут хуже от природы);
- —возраст (наиболее активный рост приходится на период от 15 до 30 лет);
- —пол (у мужчин волосы растут медленнее, чем у женщин);
- —время года (летом процесс ускоряется из-за теплого воздуха);
- —образ жизни (питание, вредные привычки, продолжительность сна сказываются на росте волос);
- —стресс, гормональный фон и наличие хронических заболеваний;
- —химические воздействия (окрашивания, завивки, выпрямления замедляют скорость примерно на 50 мм в месяц).
Как ускорить рост волос
— Для начала важно понять: волосы всегда дорастали лишь до определенной длины или со временем затормозились в росте. В первом случае можно не тратить силы — такова ваша фаза анагена, она заложена генетически. А вот во втором случае за желаемую длину можно побороться, — поясняет Елена Яруткина.
Питание
Одной из причин замедленного роста волос может стать неполноценное питание, которое ведет к дефициту белка, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов А, С, Е и группы В, а также минералов: железа, серы, кремния, меди, цинка. Поэтому для нормального роста волос важно включить в рацион свежие овощи, злаковые каши, яйца, продукты с высоким содержанием клетчатки, постное мясо, рыбу, орехи, бобы. Также можно обратиться к трихологу, чтобы он определил, нужно ли дополнительно назначить прием БАДов и витаминов.
Кроме того, для роста волос важна правильная работа гормональной и нервной систем, а также ЖКТ.
Средства по уходу
При отращивании волос нельзя допускать постоянного сильного загрязнения кожи, частых обострений себорейного дерматита, псориаза кожи скальпа. Все это приводит к хроническому воспалению вокруг фолликула, а в такой ситуации ему сложно продуцировать длинный волос.
За рекомендациями по поводу мытья и ухода лучше всего обратиться к врачу, так как только специалист может разобраться, как правильно отращивать волосы в каждом конкретном случае. Он подберет аптечные и косметические средства в соответствии с ситуацией.
— Производители любят повысить продажи шампуня, указав в составе витамины, микроэлементы, масла, уникальные молекулы для роста волос. Это не более чем маркетинговая уловка. За 3-5 мин ни одно активное вещество не успеет подействовать, поэтому "активности" в шампуне не нужны. И уж тем более на надо вестись на шампунь "от выпадения", "для роста" и так далее. Таких не бывает. Для лучшего роста можно наносить курсами стимуляторы, делать массаж кожи головы и шейно-воротниковой зоны и другие процедуры, — заявила трихолог.
Стрижка
В правила, как быстро отрастить волосы, не входят постоянные стрижки. "Кто часто подрезает длину, у того шевелюра растет быстрее" — это распространенный миф, так как воздействие ножницами или даже бритвой никак не затрагивает корни.
Ускорить рост волос может хороший уход за кожей головы и поддержание здоровья организма в целом.
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Салон
Для того, чтобы отрастить волосы, нужно минимизировать воздействие таких факторов, как окрашивание, химическая завивка, различные выпрямления, например, кератиновое, сушка феном, выпрямление "утюжком", завивка и грубые укладки, например, начес.
При этом, специалисты салонов красоты знают, как отрастить волосы с помощью специальных бьюти-процедур:
- —мезотерапия (инъекции в прикорневую зону состава для ускорения роста волос и пробуждения спящих фолликул);
- —дарсонвализация (воздействие на кожу головы низкими токами);
- —лазерная терапия (глубокое прогревание кожи головы при помощи лазера);
- —плазмолифтинг (инъекции с плазмой крови пациента, вводимые в волосистую часть кожи головы);
- —карбокситерапия (уколы с углекислым газом).
Девушка расчесывает волосы
Расчески
— По статистике, женщины могут проводить расческой до 1000 раз в месяц, тогда как более 5000 проведений ведет к повреждению волос. Поэтому расчесываться надо по мере необходимости, а не каждые два часа. Нельзя расчесывать мокрые волосы. Когда стоит вопрос, как отрастить длинные волосы, важно использовать и качественную расческу, — отметила трихолог.
Гребень можно использовать ежедневно для всех типов волос. Обязателен — для спутанных, жестких, густых, длинных волос. Чем более длинные, густые, поврежденные волосы, тем шире и реже должны быть зубья.
Массажную щетку можно использоваться для расчесывания коротких, тонких, мягких волос. Она улучшает кровоснабжение кожи головы, что помогает в вопросе, как отращивать волосы, однако нежелательна для длинных волос, так как часто обрывает их.
Также важно, из какого материала сделаны расчески. Деревянные хороши тем, что не электризует волосы, экологичны, однако при долгой эксплуатации за счет пористой структуры могут травмировать волосы. Кроме того, они быстро накапливают грязь и кожное сало, потому требуют частой замены.
17 января, 19:47Мясников сообщил лысеющим людям "плохие новости"
Расчески из натуральной щетины не рвут волосы, массируют кожу головы, но не подходят
для густых, вьющихся волос, так как банально их не расчешут.
для густых, вьющихся волос, так как банально их не расчешут.
Металлические расчески не электризует волосы, легко моются и дезинфицируются, но также могут рвать, обламывать волосы, увеличивать количество секущихся волос, а также царапать кожу головы.
Расчески из пластика при качественной обработке зубьев не повреждают волосы. Их легко мыть и дезинфицировать. Кроме того, они долговечны и дешевы, но электризуют волосы.
Лучше всего выбрать расчески из силикона, нейлона или вулканизированной резины.