https://ria.ru/20210128/volkov-1594917056.html
На Леонида Волкова завели дело за призывы выйти на незаконные акции
На Леонида Волкова завели дело за призывы выйти на незаконные акции
Уголовное дело возбудили против Леонида Волкова за призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях, которые прошли в России в минувшую субботу, сообщила... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:26
2021-01-28T11:26
2021-01-28T11:42
светлана петренко
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против Леонида Волкова за призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях, которые прошли в России в минувшую субботу, сообщила журналистам в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Установлены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях", - отметила Петренко.В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту "склонения … несовершеннолетних к совершению противоправных действий" в Facebook, Twitter и Instagram.По заявлению СК РФ, сейчас вычисляются авторы других обращений к "неограниченному кругу несовершеннолетних" на эту же тему.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
https://ria.ru/20210128/prokuratura-1594916006.html
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светлана петренко, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва