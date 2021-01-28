Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/volkov-1594917056.html
На Леонида Волкова завели дело за призывы выйти на незаконные акции
На Леонида Волкова завели дело за призывы выйти на незаконные акции
Уголовное дело возбудили против Леонида Волкова за призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях, которые прошли в России в минувшую субботу, сообщила... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:26
2021-01-28T11:42
светлана петренко
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150601/86/1506018623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_035d06eecb03a424c3c8ce0323b1929d.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против Леонида Волкова за призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях, которые прошли в России в минувшую субботу, сообщила журналистам в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Установлены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях", - отметила Петренко.В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту "склонения … несовершеннолетних к совершению противоправных действий" в Facebook, Twitter и Instagram.По заявлению СК РФ, сейчас вычисляются авторы других обращений к "неограниченному кругу несовершеннолетних" на эту же тему.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
https://ria.ru/20210128/prokuratura-1594916006.html
https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594913625.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150601/86/1506018623_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_5c3a29ab9a0d8bd528cdb91873cd431e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана петренко, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва

На Леонида Волкова завели дело за призывы выйти на незаконные акции

11:26 28.01.2021 (обновлено: 11:42 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛеонид Волков
Леонид Волков - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против Леонида Волкова за призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях, которые прошли в России в минувшую субботу, сообщила журналистам в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Установлены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях", - отметила Петренко.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 11:18
Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции
В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту "склонения … несовершеннолетних к совершению противоправных действий" в Facebook, Twitter и Instagram.
По заявлению СК РФ, сейчас вычисляются авторы других обращений к "неограниченному кругу несовершеннолетних" на эту же тему.
Сотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 11:08
Подравшегося с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченца задержали
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
 
Светлана ПетренкоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Погибший в Мадриде болгарин в момент взрыва общался с невестой
07:14Экс-работницу прокуратуры в Чите обвиняют в крупной взятке
07:12Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на "Евровидении-2021" от России
07:09Эксперты дали советы начинающим инвесторам
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
Лента новостейМолния