Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/ukraina-1594887089.html
На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
Родители учащихся одной из школ в Днепре на Украине пожаловались на учительницу младших классов из-за того, что та учила детей ненавидеть русских и русский... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T04:20
2021-01-28T04:20
ситуация на украине
днепр (город)
министерство образования и науки украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149612/41/1496124108_0:315:6048:3717_1920x0_80_0_0_516fcb7748c6020e5a7be77c35b474e7.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Родители учащихся одной из школ в Днепре на Украине пожаловались на учительницу младших классов из-за того, что та учила детей ненавидеть русских и русский язык. Соответствующая информация была опубликована в группе "Образование Днепра – социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения" в Facebook. В настоящее время пост удален, скриншот приводит издание strana.ua.Как сообщили родители, педагог на уроках рассказывала, что любой человек, который не говорит по-украински — "враг государства", а все русские по определению являются "историческими оккупантами украинской земли".Несмотря на сбор подписей за смену учительницы, руководство школы ответило родителям, что "не видит криминала и заменять ее не будет"."Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живем на отшибе, в военном городке. Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет на ее работу (женщина работает в воинской части) и пожалуется на "ее негодную риторику". Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском... Иначе мы враги", - пожаловались родители.Языковой закон на Украине приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября 2020 года перешли на преподавание на украинском языке. По данным министерства образования и науки Украины, в стране в конце 2019 учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.
https://ria.ru/20210126/uvolnenie-1594654812.html
https://ria.ru/20210125/ukraina-1594414287.html
днепр (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149612/41/1496124108_336:0:5712:4032_1920x0_80_0_0_f3e1c95464f232080796169f864eaeb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, днепр (город), министерство образования и науки украины, украина, в мире

На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку

04:20 28.01.2021
 
© Fotolia / Lyudmyla VКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Fotolia / Lyudmyla V
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Родители учащихся одной из школ в Днепре на Украине пожаловались на учительницу младших классов из-за того, что та учила детей ненавидеть русских и русский язык. Соответствующая информация была опубликована в группе "Образование Днепра – социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения" в Facebook. В настоящее время пост удален, скриншот приводит издание strana.ua.
Как сообщили родители, педагог на уроках рассказывала, что любой человек, который не говорит по-украински — "враг государства", а все русские по определению являются "историческими оккупантами украинской земли".
Евгения Бильченко - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 16:12
Уволенная за пост о русском языке женщина припомнила Зеленскому его слова
Несмотря на сбор подписей за смену учительницы, руководство школы ответило родителям, что "не видит криминала и заменять ее не будет".
"Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живем на отшибе, в военном городке. Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет на ее работу (женщина работает в воинской части) и пожалуется на "ее негодную риторику". Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском... Иначе мы враги", - пожаловались родители.
Языковой закон на Украине приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.
Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября 2020 года перешли на преподавание на украинском языке. По данным министерства образования и науки Украины, в стране в конце 2019 учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 07:39
Гордон рассказал, что может привести к окончательному распаду Украины
На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.
 
Ситуация на УкраинеДнепр (город)Министерство образования и науки УкраиныУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Мужчина рассказал о последнем разговоре с умирающей от COVID-19 женой
06:45В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса
06:23В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб
06:17СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
06:15Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
06:08Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта
06:05Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
05:24Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
05:13Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
04:48Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
04:44На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
04:36СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте
04:26В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
04:20На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
04:10Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации
04:06Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
03:19Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
03:13Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
03:10Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году
03:08В Германии упрекнули США в лицемерии из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния