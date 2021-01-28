https://ria.ru/20210128/ukraina-1594887089.html

На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку

На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку

Родители учащихся одной из школ в Днепре на Украине пожаловались на учительницу младших классов из-за того, что та учила детей ненавидеть русских и русский... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T04:20

2021-01-28T04:20

2021-01-28T04:20

ситуация на украине

днепр (город)

министерство образования и науки украины

украина

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Родители учащихся одной из школ в Днепре на Украине пожаловались на учительницу младших классов из-за того, что та учила детей ненавидеть русских и русский язык. Соответствующая информация была опубликована в группе "Образование Днепра – социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения" в Facebook. В настоящее время пост удален, скриншот приводит издание strana.ua.Как сообщили родители, педагог на уроках рассказывала, что любой человек, который не говорит по-украински — "враг государства", а все русские по определению являются "историческими оккупантами украинской земли".Несмотря на сбор подписей за смену учительницы, руководство школы ответило родителям, что "не видит криминала и заменять ее не будет"."Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живем на отшибе, в военном городке. Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет на ее работу (женщина работает в воинской части) и пожалуется на "ее негодную риторику". Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском... Иначе мы враги", - пожаловались родители.Языковой закон на Украине приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября 2020 года перешли на преподавание на украинском языке. По данным министерства образования и науки Украины, в стране в конце 2019 учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.

https://ria.ru/20210126/uvolnenie-1594654812.html

https://ria.ru/20210125/ukraina-1594414287.html

днепр (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, днепр (город), министерство образования и науки украины, украина, в мире