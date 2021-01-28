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Умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев
Умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев
Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев скончался в Ставропольском крае на 96-м году жизни, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:24
2021-01-28T13:24
владимир владимиров
ставропольский край
общество
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ПЯТИГОРСК, 28 янв - РИА Новости. Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев скончался в Ставропольском крае на 96-м году жизни, сообщил губернатор Владимир Владимиров.По его словам, в 1944-м при форсировании Дуная Ткачев совершил подвиг – первым в подразделении ступил на вражеский берег и под постоянными контратаками противника личной инициативой и отвагой обеспечил успех операции на своем участке.В послевоенное время он жил и трудился в Невинномысске, получил строительное образование, работал руководителем кирпичного завода и за многие годы внес немалый вклад в развитие города, добавил глава края."С Владимиром Яковлевичем я познакомился тогда, когда он уже был на заслуженном отдыхе. Но продолжал участвовать в жизни города и края – как неравнодушный гражданин и активист ветеранского движения, как мудрый и опытный человек, чьи знания способны помочь другим. Мы не раз встречались, говорили о многом. Однако сейчас понимаю, что многое обсудить не успели и уже никогда не сможем. И это делает только острее чувство утраты. Но есть память. И есть мы и наши дети, которые тоже будут ее хранить", - отметил Владимиров.Губернатор выразил соболезнования родным, близким Владимира Яковлевича и всем, кто его знал.
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владимир владимиров, ставропольский край, общество

Умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев

13:24 28.01.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной Войны Владимир Яковлевич Ткачев
Ветеран Великой Отечественной Войны Владимир Яковлевич Ткачев - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЯТИГОРСК, 28 янв - РИА Новости. Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев скончался в Ставропольском крае на 96-м году жизни, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Сегодня ночью ушел из жизни Герой Советского Союза, Почетный гражданин Ставропольского края Владимир Яковлевич Ткачев. Ему было 95 лет. Это большая утрата для нашего края, для всех нас. Мы жили рядом с человеком уникальной судьбы, настоящим героем. Владимир Яковлевич прошел фронтовыми путями Великой Отечественной войны, был трижды ранен в боях", - написал Владимиров в Instagram.
По его словам, в 1944-м при форсировании Дуная Ткачев совершил подвиг – первым в подразделении ступил на вражеский берег и под постоянными контратаками противника личной инициативой и отвагой обеспечил успех операции на своем участке.
В послевоенное время он жил и трудился в Невинномысске, получил строительное образование, работал руководителем кирпичного завода и за многие годы внес немалый вклад в развитие города, добавил глава края.
"С Владимиром Яковлевичем я познакомился тогда, когда он уже был на заслуженном отдыхе. Но продолжал участвовать в жизни города и края – как неравнодушный гражданин и активист ветеранского движения, как мудрый и опытный человек, чьи знания способны помочь другим. Мы не раз встречались, говорили о многом. Однако сейчас понимаю, что многое обсудить не успели и уже никогда не сможем. И это делает только острее чувство утраты. Но есть память. И есть мы и наши дети, которые тоже будут ее хранить", - отметил Владимиров.
Губернатор выразил соболезнования родным, близким Владимира Яковлевича и всем, кто его знал.
 
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