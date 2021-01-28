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Умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев

Умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев

Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев скончался в Ставропольском крае на 96-м году жизни, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:24

2021-01-28T13:24

2021-01-28T13:24

владимир владимиров

ставропольский край

общество

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ПЯТИГОРСК, 28 янв - РИА Новости. Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев скончался в Ставропольском крае на 96-м году жизни, сообщил губернатор Владимир Владимиров.По его словам, в 1944-м при форсировании Дуная Ткачев совершил подвиг – первым в подразделении ступил на вражеский берег и под постоянными контратаками противника личной инициативой и отвагой обеспечил успех операции на своем участке.В послевоенное время он жил и трудился в Невинномысске, получил строительное образование, работал руководителем кирпичного завода и за многие годы внес немалый вклад в развитие города, добавил глава края."С Владимиром Яковлевичем я познакомился тогда, когда он уже был на заслуженном отдыхе. Но продолжал участвовать в жизни города и края – как неравнодушный гражданин и активист ветеранского движения, как мудрый и опытный человек, чьи знания способны помочь другим. Мы не раз встречались, говорили о многом. Однако сейчас понимаю, что многое обсудить не успели и уже никогда не сможем. И это делает только острее чувство утраты. Но есть память. И есть мы и наши дети, которые тоже будут ее хранить", - отметил Владимиров.Губернатор выразил соболезнования родным, близким Владимира Яковлевича и всем, кто его знал.

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир владимиров, ставропольский край, общество