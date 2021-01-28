https://ria.ru/20210128/tiktoker-1594881526.html

Тиктокера Лакеева обвинили в хулиганстве на акции 23 января в Москве

Тиктокера Лакеева обвинили в хулиганстве на акции 23 января в Москве

Популярному TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy) предъявлено обвинение по статьям о хулиганстве и умышленной порче имущества из-за повреждения... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T00:22

2021-01-28T00:22

2021-01-28T01:37

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Популярному TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy) предъявлено обвинение по статьям о хулиганстве и умышленной порче имущества из-за повреждения служебного автомобиля на Цветном бульваре во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Окушко.Судебное заседание по избранию меры пресечения ожидается в четверг в Пресненском суде Москвы.Ранее в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что задержаны двое участников несогласованной акции в центре Москвы, в том числе за умышленное повреждение служебного автомобиля на Цветном бульваре, к этому был причастен молодой человек 2002 года рождения.Молодой человек признал вину во время допроса и заявил, что раскаивается в произошедшем. "Я начал обкидывать ее (машину - ред.) снегом и несколько раз пнул, в чем я очень раскаиваюсь и сожалею. И прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских... И больше такого сто процентов не повторится", - сказал блогер на видео, опубликованном на официальном YouTube-канале СК.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Крупнейшая из акций состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.

https://ria.ru/20210123/aktsii-1594279266.html

https://ria.ru/20210122/zakharova-1594208577.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия