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Тиктокера Лакеева обвинили в хулиганстве на акции 23 января в Москве
Тиктокера Лакеева обвинили в хулиганстве на акции 23 января в Москве
Популярному TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy) предъявлено обвинение по статьям о хулиганстве и умышленной порче имущества из-за повреждения... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:22
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москва
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Популярному TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy) предъявлено обвинение по статьям о хулиганстве и умышленной порче имущества из-за повреждения служебного автомобиля на Цветном бульваре во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Окушко.Судебное заседание по избранию меры пресечения ожидается в четверг в Пресненском суде Москвы.Ранее в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что задержаны двое участников несогласованной акции в центре Москвы, в том числе за умышленное повреждение служебного автомобиля на Цветном бульваре, к этому был причастен молодой человек 2002 года рождения.Молодой человек признал вину во время допроса и заявил, что раскаивается в произошедшем. "Я начал обкидывать ее (машину - ред.) снегом и несколько раз пнул, в чем я очень раскаиваюсь и сожалею. И прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских... И больше такого сто процентов не повторится", - сказал блогер на видео, опубликованном на официальном YouTube-канале СК.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Крупнейшая из акций состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
https://ria.ru/20210123/aktsii-1594279266.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Тиктокера Лакеева обвинили в хулиганстве на акции 23 января в Москве

00:22 28.01.2021 (обновлено: 01:37 28.01.2021)
 
© СК РФTikTok-блогер Константин Лакеев
TikTok-блогер Константин Лакеев - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© СК РФ
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Популярному TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy) предъявлено обвинение по статьям о хулиганстве и умышленной порче имущества из-за повреждения служебного автомобиля на Цветном бульваре во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Окушко.
"Обвинение Константину предъявили по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества", - сказала собеседница агентства.
Судебное заседание по избранию меры пресечения ожидается в четверг в Пресненском суде Москвы.
Ранее в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что задержаны двое участников несогласованной акции в центре Москвы, в том числе за умышленное повреждение служебного автомобиля на Цветном бульваре, к этому был причастен молодой человек 2002 года рождения.
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Молодой человек признал вину во время допроса и заявил, что раскаивается в произошедшем. "Я начал обкидывать ее (машину - ред.) снегом и несколько раз пнул, в чем я очень раскаиваюсь и сожалею. И прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских... И больше такого сто процентов не повторится", - сказал блогер на видео, опубликованном на официальном YouTube-канале СК.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Крупнейшая из акций состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
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