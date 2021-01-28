https://ria.ru/20210128/tiktok-1594887717.html

На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok

На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok

Центр управления регионом (ЦУР) Сахалина просит провести проверку в отношении местного депутата после песен с нецензурной бранью при детях в TikTok. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T04:44

2021-01-28T04:44

2021-01-28T04:44

tiktok

сергей булатов

сахалин

кпрф

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв - РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) Сахалина просит провести проверку в отношении местного депутата после песен с нецензурной бранью при детях в TikTok.ЦУР обратил внимание на видео с участием депутата собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова.Сергей Булатов является депутатом от КПРФ.

https://ria.ru/20201012/deputat-1579495970.html

сахалин

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, сергей булатов, сахалин, кпрф, происшествия