https://ria.ru/20210128/tiktok-1594887717.html
На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
Центр управления регионом (ЦУР) Сахалина просит провести проверку в отношении местного депутата после песен с нецензурной бранью при детях в TikTok. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T04:44
2021-01-28T04:44
2021-01-28T04:44
tiktok
сергей булатов
сахалин
кпрф
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв - РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) Сахалина просит провести проверку в отношении местного депутата после песен с нецензурной бранью при детях в TikTok.ЦУР обратил внимание на видео с участием депутата собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова.Сергей Булатов является депутатом от КПРФ.
https://ria.ru/20201012/deputat-1579495970.html
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tiktok, сергей булатов, сахалин, кпрф, происшествия