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На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
Центр управления регионом (ЦУР) Сахалина просит провести проверку в отношении местного депутата после песен с нецензурной бранью при детях в TikTok. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T04:44
2021-01-28T04:44
tiktok
сергей булатов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв - РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) Сахалина просит провести проверку в отношении местного депутата после песен с нецензурной бранью при детях в TikTok.ЦУР обратил внимание на видео с участием депутата собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова.Сергей Булатов является депутатом от КПРФ.
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tiktok, сергей булатов, сахалин, кпрф, происшествия

На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok

04:44 28.01.2021
 
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Depositphotos / J_ilina
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв - РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) Сахалина просит провести проверку в отношении местного депутата после песен с нецензурной бранью при детях в TikTok.
ЦУР обратил внимание на видео с участием депутата собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова.
"На уже удаленном из TikТоk ролике народный избранник поет песню с нецензурной лексикой, при этом на заднем сиденье автомобиля, который ведет Булатов, находятся дети… Сахалинский ЦУР присоединяется к просьбам жителей области инициировать проверку по данному факту, дать оценку действиям депутата", - пишет центр в Telegram.
Сергей Булатов является депутатом от КПРФ.
Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
 
TikTokСергей БулатовСахалинКПРФПроисшествия
 
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