https://ria.ru/20210128/sobol-1594882540.html

Адвокат Соболь сообщил о ее задержании

Адвокат Соболь сообщил о ее задержании

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь задержана по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщил ее адвокат Владимир Воронин. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T00:52

2021-01-28T00:52

2021-01-28T06:11

владимир воронин

фонд борьбы с коррупцией

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь задержана по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщил ее адвокат Владимир Воронин."Ночной допрос Любови плавно перетекает в задержание и отправление в ИВС на Петровку, 38", - написал Воронин в Twitter.Он уточнил, что задержание происходит по 1 части 236 статьи УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Он добавил, что сейчас брат Алексея Навального - Олег - находится в соседнем кабинете, его также допрашивают.Ранее директор ФБК* Иван Жданов сообщил о задержании Олега Навального в качестве подозреваемого.Жданов заявлял, что в квартиры Навального и его супруги Юлии пришли с обысками, также, по его данным, обыски проходили в офисе ФБК*, у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК* Георгия Албурова.Как заявил Жданов, по его данным, все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК* Любовь Соболь сообщила об обысках в студии "Навальный LIVE". Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Как сообщалось в среду, Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210120/rassledovanie-1593828246.html

https://ria.ru/20210119/advokat-1593604471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия