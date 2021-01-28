Адвокат Соболь сообщил о ее задержании
00:52 28.01.2021 (обновлено: 06:11 28.01.2021)
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь задержана по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщил ее адвокат Владимир Воронин.
"Ночной допрос Любови плавно перетекает в задержание и отправление в ИВС на Петровку, 38", - написал Воронин в Twitter.
Он уточнил, что задержание происходит по 1 части 236 статьи УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Он добавил, что сейчас брат Алексея Навального - Олег - находится в соседнем кабинете, его также допрашивают.
Ранее директор ФБК* Иван Жданов сообщил о задержании Олега Навального в качестве подозреваемого.
Жданов заявлял, что в квартиры Навального и его супруги Юлии пришли с обысками, также, по его данным, обыски проходили в офисе ФБК*, у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК* Георгия Албурова.
20 января, 13:29В Кремле назвали сбор денег на "расследования" ФБК лохотроном
Как заявил Жданов, по его данным, все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК* Любовь Соболь сообщила об обысках в студии "Навальный LIVE". Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Как сообщалось в среду, Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
19 января, 00:39Адвокат видеооператора ФБК Зеленского обжаловал его арест