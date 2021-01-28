https://ria.ru/20210128/shtraf-1594943737.html

Суд оштрафовал трех участников незаконной акции в Пензе

Суд оштрафовал трех участников незаконной акции в Пензе

Трое участников субботней несогласованной акции в Пензе оштрафованы на 10 тысяч рублей, сообщила в четверг пресс-служба Октябрьского районного суда города. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:20

2021-01-28T13:20

2021-01-28T13:20

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Трое участников субботней несогласованной акции в Пензе оштрафованы на 10 тысяч рублей, сообщила в четверг пресс-служба Октябрьского районного суда города.По данным пресс-службы, в суд в среду поступили три дела об административных правонарушениях в отношении участников несогласованного митинга, состоявшегося 23 января в Пензе."В этот же день привлекаемые лица были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", и каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Ранее Железнодорожный районный суд города назначил еще троим участникам несогласованной акции в Пензе обязательные работы по 20 часов каждому.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210128/ryazan-1594941662.html

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пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, пенза, происшествия